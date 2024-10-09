المغرب يستقبل أكثر من 13 مليون سائح خلال التسعة اشهر الاولى من عام 2024

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الرباط - 9 - 10 (كونا) -- اعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد المغربية اليوم الاربعاء ان المغرب استقبل 1ر13 مليون سائح خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2024 ليسجل بذلك أداء استثنائيا مقارنة بالسنوات الماضية
واوضحت الوزارة في بيان ان المغرب حقق زيادة في عدد الوافدين بنحو مليوني سائح قياسا بنفس الفترة من السنة الماضية لافتة الى تزايد جاذبية المغرب كوجهة سياحة دولية.
واضافت ان شهر سبتمبر الماضي شهد توافد 3ر1 مليون سائح بزيادة 33 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية مشيرة الى ارتفاع عدد السياح الأجانب بنسبة 40 بالمئة.
وكان المغرب قد احتل المركز الثاني بين الوجهات السياحية في افريقيا بعد مصر متفوقا على جنوب افريقيا حسب تقرير صادر عن شركة (بلوم للاستشارات) المتخصصة في مجال تحليل العلامات السياحية للدول.
وعزت الشركة المذكورة هذا النمو في عدد السياح الوافدين على المغرب الى تنامي جاذبية الوجهة المغربية على مستوى السياحة الدولية.
ويراهن المغرب على استقبال 26 مليون سائح سنويا بحول عام 2030 خاصة حيث إنه مقبل على تنظيم عدد من التظاهرات والمؤتمرات الدولية وعلى رأسها تنظيم كأس العالم في كرة القدم عام 2030 بشكل مشترك مع اسبانيا والبرتغال. (النهاية)
م ر ي / ر ج
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