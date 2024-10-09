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الجزائر: اختتام المسابقات الرسمية لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي

10/9/2024 11:31:45 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 9 - 10 (كونا) -- اختتمت اليوم الأربعاء المسابقات الرسمية للأفلام الوثائقية القصيرة والطويلة لمهرجان وهران الدولي ال12 للفيلم العربي حيث كان الجمهور على موعد مع العرض العالمي الأول للفيلم الوثائقي الطويل (رصيف بيروت) للمخرجة اللبنانية الكويتية فرح الهاشم.
ويوثق الفيلم قصة الصحفي اللبناني عصام عبدالله الذي وفي 13 أكتوبر 2023 أطلق الاحتلال الاسرائيلي صاروخا أودى بحياته أثناء تغطيته أحداث الحرب على الحدود اللبنانية - الفلسطينية كما يبرز الفيلم التلاحم القوي بين لبنان وفلسطين.
وفي خضم ما يجري في غزة من إبادة جماعية حكت المخرجة اللبنانية الكويتية التي أدت دور الراوية معاناة بيروت وآلام الفلسطينيين ونقلت بالكاميرا واقع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ومن خلال أحداث هذا الفيلم أصبح الاحتلال حدثا من الماضي وتحررت فلسطين أخيرا وذلك من خلال سماع صوت القطار من بيروت متجها إلى فلسطين في نهاية الفيلم.
وعقب عرض الفيلم قالت الهاشم إن "هذا العمل الوثائقي تم تصويره بطريقة عفوية وارتجالية وفي حال حصوله على جوائز سيتم منحها إلى عائلة الصحفي الشهيد عصام عبدالله.
كما تم عرض الفيلم الوثائقي الطويل (سمر .. قبل الصورة النهائية) للمخرجة المصرية آية الله يوسف التي تروي في العمل قصة (سمر) التي تحاول إعادة بناء حياتها بعد تعرضها لحادث حرق بمادة كيميائية.
وشهد مهرجان وهران للفيلم العربي تنافس عشرة أفلام وثائقية طويلة من الجزائر وسوريا ولبنان والعراق ومصر في مسابقة تشرف عليها لجنة تحكيم يترأسها المخرج العراقي عباس فاضل.
أما فئة الأفلام الوثائقية القصيرة فتم تقديم فيلم (بوعلام سمع كلش) للمخرجين الجزائريين عزيز بوكروني وخالد بوناب وهو فيلم يروى قصة (بوعلام بوخوفان) العامل متعدد المهام والشاهد على مختلف النشاطات السينمائية العالمية التي مرت بمتحف السينما الجزائرية عبر الحقب المختلفة.
وتم أيضا عرض فيلم (قلتلك) لعام 2023 لمخرجته المصرية ملاك الصياد والتي روت قصة الفتاة (ملك) التي تعاني من مرض التهابي مزمن.
وتطرق الفيلم الوثائقي القصير الموسوم (حقوق تائهة) (انتاج 2023) للمخرج الليبي إلى أربع قصص مختلفة تشترك في غياب سيادة القانون.
يذكر أن النسخة ال12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي افتتحت يوم الجمعة الماضي بمدينة وهران غربي البلاد بمشاركة أكثر من 60 فيلما من 17 بلدا عربيا منها أكثر من 40 عملا سينمائيا من مختلف الفئات في إطار المنافسة الرسمية. (النهاية)

م ر / ر ج



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