الجزائر: اختتام المسابقات الرسمية لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 9 - 10 (كونا) -- اختتمت اليوم الأربعاء المسابقات الرسمية للأفلام الوثائقية القصيرة والطويلة لمهرجان وهران الدولي ال12 للفيلم العربي حيث كان الجمهور على موعد مع العرض العالمي الأول للفيلم الوثائقي الطويل (رصيف بيروت) للمخرجة اللبنانية الكويتية فرح الهاشم.
ويوثق الفيلم قصة الصحفي اللبناني عصام عبدالله الذي وفي 13 أكتوبر 2023 أطلق الاحتلال الاسرائيلي صاروخا أودى بحياته أثناء تغطيته أحداث الحرب على الحدود اللبنانية - الفلسطينية كما يبرز الفيلم التلاحم القوي بين لبنان وفلسطين.
وفي خضم ما يجري في غزة من إبادة جماعية حكت المخرجة اللبنانية الكويتية التي أدت دور الراوية معاناة بيروت وآلام الفلسطينيين ونقلت بالكاميرا واقع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ومن خلال أحداث هذا الفيلم أصبح الاحتلال حدثا من الماضي وتحررت فلسطين أخيرا وذلك من خلال سماع صوت القطار من بيروت متجها إلى فلسطين في نهاية الفيلم.
وعقب عرض الفيلم قالت الهاشم إن "هذا العمل الوثائقي تم تصويره بطريقة عفوية وارتجالية وفي حال حصوله على جوائز سيتم منحها إلى عائلة الصحفي الشهيد عصام عبدالله.
كما تم عرض الفيلم الوثائقي الطويل (سمر .. قبل الصورة النهائية) للمخرجة المصرية آية الله يوسف التي تروي في العمل قصة (سمر) التي تحاول إعادة بناء حياتها بعد تعرضها لحادث حرق بمادة كيميائية.
وشهد مهرجان وهران للفيلم العربي تنافس عشرة أفلام وثائقية طويلة من الجزائر وسوريا ولبنان والعراق ومصر في مسابقة تشرف عليها لجنة تحكيم يترأسها المخرج العراقي عباس فاضل.
أما فئة الأفلام الوثائقية القصيرة فتم تقديم فيلم (بوعلام سمع كلش) للمخرجين الجزائريين عزيز بوكروني وخالد بوناب وهو فيلم يروى قصة (بوعلام بوخوفان) العامل متعدد المهام والشاهد على مختلف النشاطات السينمائية العالمية التي مرت بمتحف السينما الجزائرية عبر الحقب المختلفة.
وتم أيضا عرض فيلم (قلتلك) لعام 2023 لمخرجته المصرية ملاك الصياد والتي روت قصة الفتاة (ملك) التي تعاني من مرض التهابي مزمن.
وتطرق الفيلم الوثائقي القصير الموسوم (حقوق تائهة) (انتاج 2023) للمخرج الليبي إلى أربع قصص مختلفة تشترك في غياب سيادة القانون.
يذكر أن النسخة ال12 لمهرجان وهران الدولي للفيلم العربي افتتحت يوم الجمعة الماضي بمدينة وهران غربي البلاد بمشاركة أكثر من 60 فيلما من 17 بلدا عربيا منها أكثر من 40 عملا سينمائيا من مختلف الفئات في إطار المنافسة الرسمية. (النهاية)
م ر / ر ج
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