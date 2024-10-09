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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

10/9/2024 11:31:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن حمد الصقر يعلن سقوط طائرة مقاتلة من طراز (أف 18) تابعة للقوة الجوية الكويتية واستشهاد قائد الطائرة -رحمه الله- وذلك أثناء قيامه بمهمة طيران تدريبية شمال البلاد.

الكويت - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وكافة منتسبي (الدفاع) من العسكريين والمدنيين ينعون المغفور له بإذن الله تعالى الشهيد نقيب طيار محمد محمود عبدالرسول من منتسبي القوة الجوية الكويتية والذي وافته المنية إثر سقوط طائرته.

الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمة "مخدرات".

بيروت - مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن أن غارات الاحتلال الإسرائيلي على الاراضي اللبنانية أدت خلال ال24 ساعة الماضية إلى مقتل 22 شخصا وجرح 80 آخرين لترتفع الحصيلة منذ بدء الحرب إلى 2141 قتيلا و10099 جريحا.

واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول إن الليلة مسألة حياة أو موت ويطلب ممن هم في مسار "إعصار ميلتون" اتباع تعليمات السلامة من الإعصار الاستوائي الذي يتوقع أن يضرب سوحل فلوريدا في وقت متأخر من هذه الليلة وقد يكون أسوأ كارثة طبيعية تجتاح الولاية منذ قرن. (النهاية) ر ج

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