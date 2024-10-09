موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الأربعاء الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن حمد الصقر يعلن سقوط طائرة مقاتلة من طراز (أف 18) تابعة للقوة الجوية الكويتية واستشهاد قائد الطائرة -رحمه الله- وذلك أثناء قيامه بمهمة طيران
تدريبية شمال البلاد.
الكويت - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح وكافة منتسبي (الدفاع) من العسكريين والمدنيين ينعون المغفور له بإذن الله تعالى الشهيد نقيب طيار محمد محمود عبدالرسول من منتسبي القوة الجوية الكويتية والذي وافته المنية إثر سقوط طائرته.
الكويت - وزارة الداخلية الكويتية تعلن ضبط متهم من أبناء الأسرة الحاكمة هارب من تنفيذ حكم حبس واجب النفاذ بتهمة "مخدرات".
بيروت - مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية يعلن أن غارات الاحتلال الإسرائيلي على الاراضي اللبنانية أدت خلال ال24 ساعة الماضية إلى مقتل 22 شخصا وجرح 80 آخرين لترتفع الحصيلة منذ بدء الحرب إلى 2141 قتيلا و10099 جريحا.
واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يقول إن الليلة مسألة حياة أو موت ويطلب ممن هم في مسار "إعصار ميلتون" اتباع تعليمات السلامة من الإعصار الاستوائي الذي يتوقع أن يضرب سوحل فلوريدا في وقت متأخر من هذه الليلة وقد يكون أسوأ كارثة طبيعية تجتاح الولاية منذ قرن. (النهاية) ر ج
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