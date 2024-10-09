البحرين.. نحو مسار خال من الانبعاثات((أسري)): مراحل متقدمة من الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 30%

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬عبدالخالق الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تصوير‭: ‬محمد‭ ‬سرحان

أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭)‬،‭ ‬د‭. ‬أحمد‭ ‬العبري،‭ ‬أن‭ ‬الشركة‭ ‬تفخر‭ ‬بعرض‭ ‬تجاربها‭ ‬والتزامها‭ ‬بالتحول‭ ‬في‭ ‬نموذج‭ ‬عملها‭ ‬وتبني‭ ‬وإبراز‭ ‬خطواتها‭ ‬وما‭ ‬أحرزته‭ ‬من‭ ‬تقدم‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬الصفري‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬البحرية‭.‬

وأضاف،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬انطلاق‭ ‬طاولة‭ ‬مستديرة‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬حول‭ ‬‮«‬الانتقال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬ – ‭ ‬واغتنام‭ ‬الفرص‭ ‬الخضراء‭ ‬للنمو‭ ‬وتنمية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬استضافه‭ ‬منتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة،‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الحلقات‭ ‬النقاشية‭ ‬التي‭ ‬تعنى‭ ‬بالاستدامة‭ ‬مهمة‭ ‬جداً‭ ‬ونقطة‭ ‬التقاء‭ ‬لمشاركة‭ ‬الاهداف‭ ‬والخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬لتحقيق‭ ‬نمو‭ ‬مستدام‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬العالم‭ ‬متجه‭ ‬الى‭ ‬الاستدامة‭ ‬ليس‭ ‬باختيار‭ ‬بل‭ ‬هو‭ ‬مطلب‭ ‬رئيس‭.‬

وكشف‭ ‬د‭. ‬العبري‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬‮«‬أسري‮»‬‭ ‬حول‭ ‬التحول‭ ‬الأخضر،‭ ‬وقال،‭ ‬‮«‬أصبحنا‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬متقدمة‭ ‬من‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬بنسبة‭ ‬30 ‭%‬ ‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الصفري،‭ ‬وهي‭ ‬تغطي‭ ‬جزءا‭ ‬جيدا‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭ ‬التي‭ ‬تستوعبها‭ ‬الشركة‮»‬‭.‬

ولفت،‭ ‬نقوم‭ ‬بتنفيذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬200‭ ‬مشروع‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬لزبائن‭ ‬مهمين‭ ‬وشركات‭ ‬ضخمة،‭ ‬حيث‭ ‬إننا‭ ‬متجهون‭ ‬نحو‭ ‬تغييرات‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬البارجات‭ ‬الكبيرة‭ ‬وناقلات‭ ‬النفط،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬دعم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬والتوجه‭ ‬الأخضر‭. ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬وجود‭ ‬شركات‭ ‬ذات‭ ‬كفاءة‭ ‬مثل‭ ‬أسري‭ ‬وغيرها‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬استهلاكها‭ ‬فقط‭ ‬بل‭ ‬حتى‭ ‬الاستهلاك‭ ‬البحري‭ ‬والتي‭ ‬تنقل‭ ‬90 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬البضائع‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬للعالم‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬تلك‭ ‬الأهداف‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬توحيد‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬وتضافرها‭.‬

وحول‭ ‬التوترات‭ ‬الجيوساسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬قال‭ ‬د‭. ‬العبري،‭ ‬إن‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الأحداث‭ ‬الجيوسياسية‭ ‬والأزمات‭ ‬يؤثر‭ ‬سلباً‭ ‬وإيجاباً‭ ‬على‭ ‬القطاع‭ ‬البحري،‭ ‬وخبراء‭ ‬الاقتصاد‭ ‬يراقبون‭ ‬الوضع‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬القطاع‭ ‬البحري‭ ‬دائماً‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭ ‬بخير‭.‬

وختم،‭ ‬‮«‬نتطلع‭ ‬قدماً‭ ‬للقاء‭ ‬نظرائنا‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬للخروج‭ ‬باستراتيجيات‭ ‬وحلول‭ ‬يمكنها‭ ‬مساعدة‭ ‬نماذج‭ ‬العمل‭ ‬لدى‭ ‬الشركات‭ ‬وسلاسل‭ ‬التوريد‭ ‬في‭ ‬رحلة‭ ‬التحول‭ ‬الى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬بيئة‭ ‬أفضل‭ ‬واقتصاد‭ ‬أكثر‭ ‬نظافة‭ ‬واستدامة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬عامر‭ ‬بو‭ ‬حسين،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬قطاع‭ ‬التصنيع‭ ‬والخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬في‭ ‬تمكين،‭ ‬أن‭ ‬لدى‭ ‬الصندوق‭ ‬برامج‭ ‬عديدة‭ ‬لدعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬خاصة‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬والطاقة‭ ‬المستدامة،‭ ‬ويمكن‭ ‬للمؤسسات‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬موظفيها‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة،‭ ‬منها‭ ‬الاستدامة‭ ‬والشهادات‭ ‬الاحترافية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭.‬

وأضاف‭ ‬بوحسين،‭ ‬هناك‭ ‬برامج‭ ‬لدعم‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬أجور‭ ‬الموظفين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬نقلهم‭ ‬من‭ ‬وظائف‭ ‬قديمة‭ ‬إلى‭ ‬وظائف‭ ‬جديدة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالاستدامة،‭ ‬وهناك‭ ‬8‭ ‬برامج‭ ‬تدعم‭ ‬التطور‭ ‬الوظيفي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬برامج‭ ‬تدعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬حيث‭ ‬يصل‭ ‬مجموعهما‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬برنامجا،‭ ‬ومنصات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬ jobs ‭+‬‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تساعد‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬جديدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬استشارية‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬الوظيفة‭ ‬المناسبة‭.‬

وبحثت‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬التي‭ ‬عقدت‭ ‬أمس،‭ ‬إمكانات‭ ‬المنطقة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬مناخية‭ ‬طموحة‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬التحول‭ ‬الاقتصادي‭ ‬الناجح‭ ‬الذي‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬أمام‭ ‬النمو‭ ‬والفرص‭ ‬الكبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬ركزت‭ ‬الجلسة‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬التنويع‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬وتنمية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬الاقتصادات‭ ‬الإقليمية‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافها‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية‭ ‬إلى‭ ‬الصفر‭ ‬للفترة‭ ‬2050‭-‬2060‭.‬

ووفقا‭ ‬لدراسة‭ ‬حديثة‭ ‬أصدرتها‭ ‬منظمة‭ ‬العمل‭ ‬الدولية‭ ‬والبنك‭ ‬الإسلامي‭ ‬للتنمية،‭ ‬يمكن‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬أن‭ ‬تخلق‭ ‬10‭ ‬ملايين‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2050‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭ ‬والنمو‭ ‬الصناعي‭ ‬الأخضر‭ ‬وتسريع‭ ‬الناتج‭ ‬المحلي‭ ‬الإجمالي‭ ‬إلى‭ ‬7‭.‬2 ‭%‬ ‭ ‬وتشغيل‭ ‬العمالة‭ ‬إلى‭ ‬5‭.‬3 ‭%‬ ‭ ‬في‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭.‬

وناقش‭ ‬الخبراء‭ ‬الرؤية‭ ‬والإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الإمكانات‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أنواع‭ ‬التعددية‭ ‬والسياسات‭ ‬الصناعية‭ ‬والمتعلقة‭ ‬بالمناخ‭ ‬والحوافز‭ ‬التي‭ ‬يتعين‭ ‬إنشاؤها‭. ‬وسوف‭ ‬تتناول‭ ‬هذه‭ ‬الجلسات‭ ‬العوامل‭ ‬الأساسية‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تدعم‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وتمكين‭ ‬اقتصاداتها‭ ‬من‭ ‬الخروج‭ ‬بشكل‭ ‬أقوى‭ ‬مع‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬هؤلاء‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬الشابة‭ ‬والمتعلمة‭ ‬والبارعة‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬الظهور‭ ‬كقادة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة،‭ ‬مع‭ ‬وفرة‭ ‬موارد‭ ‬الطاقة‭ ‬الشمسية‭ ‬وطاقة‭ ‬الرياح‭ ‬والأراضي،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬الخطط‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رؤى‭ ‬وطنية‭ ‬مختلفة،‭ ‬والاستراتيجيات‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬التنويع‭ ‬والصناعة‭ ‬الخضراء‭.‬

ولتسخير‭ ‬النمو‭ ‬فمن‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬تقوم‭ ‬الحكومات‭ ‬والقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬باستثمارات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬رأس‭ ‬المال‭ ‬البشري‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تدريب‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬والتقنيات‭ ‬الجديدة،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬ضمان‭ ‬الانتقال‭ ‬الفعال‭ ‬وتحسين‭ ‬مهارات‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬الصناعات‭ ‬القديمة‭ ‬لشغل‭ ‬وظائف‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الأخضر‭.‬

وبدأ‭ ‬الحدث‭ ‬بجلسة‭ ‬نقاشية‭ ‬مع‭ ‬صائل‭ ‬الوعري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لمجموعة‭ ‬بنك ABC ‭ ‬،‭ ‬الذي‭ ‬سلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬قطاعات‭ ‬النمو‭ ‬الرئيسية‭ ‬والاحتياجات‭ ‬التمويلية‭. ‬وعقب‭ ‬ذلك‭ ‬حلقة‭ ‬نقاش‭ ‬ضمت‭ ‬خبراء‭ ‬من‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الرائدة‭ ‬بمن‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬ألكسندر‭ ‬فان‭ ‬فيلدهوفن،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬لمجموعة‭ ‬بابكو‭ ‬اينيرجيز،‭ ‬وأمين‭ ‬سلطان،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬ألبا،‭ ‬وديليب‭ ‬جورج،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬فولاذ‭ ‬القابضة،‭ ‬وإيان‭ ‬ماكالوم،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستدامة‭ ‬بنك‭ ‬ ABC ،‭ ‬وزيبا‭ ‬عسكر،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للاستثمار‭ ‬والاستدامة‭ ‬في‭ ‬إنفراكورب،‭ ‬وأدار‭ ‬الجلسة‭ ‬بابلو‭ ‬أفوجادري،‭ ‬الشريك‭ ‬ومدير‭ ‬الطاقة‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬بوسطن‭ ‬الاستشارية‭.‬

وفي‭ ‬تعليقه‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الحدث،‭ ‬أكد‭ ‬جوزيبي‭ ‬بوناكورسي،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬والشريك‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬بوسطن‭ ‬الاستشارية،‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬المحوري‭ ‬للاستدامة‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وقال‭: ‬‮«‬تتمتع‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وخاصة‭ ‬البحرين،‭ ‬بوضع‭ ‬فريد‭ ‬لتحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬مناخية‭ ‬طموحة‭ ‬مع‭ ‬دفع‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭. ‬وهي‭ ‬لا‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬إزالة‭ ‬الكربون‭ ‬وتعزيز‭ ‬التنويع‭ ‬وخلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬تعمل‭ ‬أيضًا‭ ‬على‭ ‬تسريع‭ ‬تطوير‭ ‬النظم‭ ‬البيئية‭ ‬للابتكار‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬أهداف‭ ‬صافي‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الصفرية‭. ‬وهذا‭ ‬بدوره‭ ‬يعزز‭ ‬جذب‭ ‬المواهب‭ ‬وتحسين‭ ‬المهارات،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬بالغ‭ ‬الأهمية‭ ‬لبناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬محوري‭ ‬وإيجابي‭ ‬بطبيعته‭. ‬وتعد‭ ‬الجهود‭ ‬التعاونية‭ ‬مثل‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬لمنتدى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬للاستدامة،‭ ‬والتي‭ ‬نفخر‭ ‬بأن‭ ‬نلعب‭ ‬دورًا‭ ‬نشطًا‭ ‬فيها،‭ ‬أمرًا‭ ‬أساسيًّا‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬وتعزيزها،‭ ‬واغتنام‭ ‬فرص‭ ‬التحول‭ ‬إلى‭ ‬الصفر‭ ‬في‭ ‬الانبعاثات‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬قالت‭ ‬ليلا‭ ‬دانيش‭ ‬المدير‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فين‭ ‬مارك‭ ‬كوميونيكيشنس‭ ‬المؤسس‭ ‬والمنظم‭ ‬للمنتدى‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬أن‭ ‬نتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجموعة‭ ‬بوسطن‭ ‬الاستشارية‭ ‬لجمع‭ ‬رواد‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬المنطقة‭ ‬لمناقشة‭ ‬الاستراتيجيات‭ ‬والاستثمارات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتحقيق‭ ‬أقصى‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬لتحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬القائمة‭ ‬مع‭ ‬تحرك‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬نحو‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني،‭ ‬لقد‭ ‬وفرت‭ ‬الطاولة‭ ‬المستديرة‭ ‬منصة‭ ‬للخبراء‭ ‬لاستكشاف‭ ‬السياسات‭ ‬المبتكرة‭ ‬والتعاون‭ ‬القائم‭ ‬حاليا‭ ‬وتلك‭ ‬المطلوبة‭ ‬لدعم‭ ‬التحول‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الإجراءات‭ ‬الرئيسية‭ ‬والتحديات،‭ ‬والاستثمارات‭ ‬لتسخير‭ ‬ودفع‭ ‬عجلة‭ ‬النمو‮»‬‭.‬