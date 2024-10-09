أول صالة لتجارة الذهب متوافقة مع الشريعة بمجمع يتيم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
وقعت «سوق الذهب»، أول منصة إلكترونية لشراء واستثمار الذهب بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، اتفاقية شراكة مع مجمع يتيم، وذلك لتدشين أول صالة عرض فعلية للمنصة الإلكترونية والمخصصة لبيع وشراء المجوهرات والذهب المتوافق مع الشريعة، والتي ستوفر فرصًا فريدة لمصممي المجوهرات والعاملين في صناعة الذهب والحلي لعرض منتجاتهم من المجوهرات ورفع مبيعاتهم والتواصل مع عملاء جدد والتشبيك مع نظائرهم في الصناعة ومستثمري ومدخري الذهب في مملكة البحرين والمنطقة.
وستتخذ صالة العرض الجديدة من مجمع يتيم مقرًا لها نظرًا لموقعه المتميز في منطقة وسط المنامة اشتهرت على الدوام كإحدى أهم وجهات تجارة الذهب، وخاصة الذهب البحريني ذا السمعة المتميزة على مستوى الخليج والمنطقة ككل.
وسيحظى مصممو المجوهرات والمواهب البحرينية الشابة في مجال المجوهرات بفرصة مواتية ليكونوا جزءًا من أرقى مركز للتسوق في مجال المجوهرات والذهب في المنطقة، والذي سيوفر لهم مساحة فاخرة لعرض إبداعاتهم ومصوغاتهم، كما سيستفيد جميع الأفراد والشركات العارضة بصالة العرض من عرض منتجاتهم في المنصة الإلكترونية الخاصة بـ«سوق الذهب».
وتشمل مزايا الانضمام إلى صالة عرض «سوق الذهب» الحصول على مساحة خاصة لعرض المجموعات والتشكيلات الخاصة بالعلامة التجارية، والاستفادة من الدعم التسويقي والتجاري واللوجستي، بالإضافة إلى أن العملاء سيتمكنون من تصفح المعروضات كاملة من خلال أجهزة لوحية مخصصة داخل المتجر، مما يرفع من فرص ظهور وتسويق المجوهرات وتنمية العلامة التجارية.
وبهذه المناسبة، قال نواف سعيد مؤسس «سوق الذهب»: «سُعداء بالتعاون مع مجمع يتيم والإعلان عن افتتاح أول صالة عرض لمنصتنا لبيع وشراء وعرض المجوهرات والذهب المتوافق مع الشريعة الإسلامية، وهي خطوة مهمة نحو الارتقاء بصناعة وتجارة الذهب في البحرين والمنطقة، وتنمية المواهب البحرينية في مجال تصميم المجوهرات وإيصالها للعالمية».
من جانبه، قال عبدالله مرتضى، الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة علي ومحمد يتيم اخوان: «يُسعدنا التعاون مع «سوق الذهب» والذي ينبع من سعينا الدائم إلى الحفاظ على إرث المجمع بصفته منارة حيوية لتاريخ البيع بالتجزئة في البحرين، وخاصةً في باب البحرين.
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