أول صالة لتجارة الذهب متوافقة مع الشريعة بمجمع يتيم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

وقعت‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬الذهب‮»‬،‭ ‬أول‭ ‬منصة‭ ‬إلكترونية‭ ‬لشراء‭ ‬واستثمار‭ ‬الذهب‭ ‬بما‭ ‬يتوافق‭ ‬مع‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬مجمع‭ ‬يتيم،‭ ‬وذلك‭ ‬لتدشين‭ ‬أول‭ ‬صالة‭ ‬عرض‭ ‬فعلية‭ ‬للمنصة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والمخصصة‭ ‬لبيع‭ ‬وشراء‭ ‬المجوهرات‭ ‬والذهب‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬الشريعة،‭ ‬والتي‭ ‬ستوفر‭ ‬فرصًا‭ ‬فريدة‭ ‬لمصممي‭ ‬المجوهرات‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬صناعة‭ ‬الذهب‭ ‬والحلي‭ ‬لعرض‭ ‬منتجاتهم‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬ورفع‭ ‬مبيعاتهم‭ ‬والتواصل‭ ‬مع‭ ‬عملاء‭ ‬جدد‭ ‬والتشبيك‭ ‬مع‭ ‬نظائرهم‭ ‬في‭ ‬الصناعة‭ ‬ومستثمري‭ ‬ومدخري‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة‭.‬

وستتخذ‭ ‬صالة‭ ‬العرض‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬مجمع‭ ‬يتيم‭ ‬مقرًا‭ ‬لها‭ ‬نظرًا‭ ‬لموقعه‭ ‬المتميز‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬وسط‭ ‬المنامة‭ ‬اشتهرت‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬كإحدى‭ ‬أهم‭ ‬وجهات‭ ‬تجارة‭ ‬الذهب،‭ ‬وخاصة‭ ‬الذهب‭ ‬البحريني‭ ‬ذا‭ ‬السمعة‭ ‬المتميزة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الخليج‭ ‬والمنطقة‭ ‬ككل‭.‬

وسيحظى‭ ‬مصممو‭ ‬المجوهرات‭ ‬والمواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المجوهرات‭ ‬بفرصة‭ ‬مواتية‭ ‬ليكونوا‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬أرقى‭ ‬مركز‭ ‬للتسوق‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المجوهرات‭ ‬والذهب‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬والذي‭ ‬سيوفر‭ ‬لهم‭ ‬مساحة‭ ‬فاخرة‭ ‬لعرض‭ ‬إبداعاتهم‭ ‬ومصوغاتهم،‭ ‬كما‭ ‬سيستفيد‭ ‬جميع‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات‭ ‬العارضة‭ ‬بصالة‭ ‬العرض‭ ‬من‭ ‬عرض‭ ‬منتجاتهم‭ ‬في‭ ‬المنصة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬الخاصة‭ ‬بـ«سوق‭ ‬الذهب‮»‬‭.‬

وتشمل‭ ‬مزايا‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬صالة‭ ‬عرض‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬الذهب‮»‬‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬خاصة‭ ‬لعرض‭ ‬المجموعات‭ ‬والتشكيلات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالعلامة‭ ‬التجارية،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬التسويقي‭ ‬والتجاري‭ ‬واللوجستي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العملاء‭ ‬سيتمكنون‭ ‬من‭ ‬تصفح‭ ‬المعروضات‭ ‬كاملة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أجهزة‭ ‬لوحية‭ ‬مخصصة‭ ‬داخل‭ ‬المتجر،‭ ‬مما‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬ظهور‭ ‬وتسويق‭ ‬المجوهرات‭ ‬وتنمية‭ ‬العلامة‭ ‬التجارية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬قال‭ ‬نواف‭ ‬سعيد‭ ‬مؤسس‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬الذهب‮»‬‭: ‬‮«‬سُعداء‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجمع‭ ‬يتيم‭ ‬والإعلان‭ ‬عن‭ ‬افتتاح‭ ‬أول‭ ‬صالة‭ ‬عرض‭ ‬لمنصتنا‭ ‬لبيع‭ ‬وشراء‭ ‬وعرض‭ ‬المجوهرات‭ ‬والذهب‭ ‬المتوافق‭ ‬مع‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬وهي‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬الارتقاء‭ ‬بصناعة‭ ‬وتجارة‭ ‬الذهب‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬والمنطقة،‭ ‬وتنمية‭ ‬المواهب‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تصميم‭ ‬المجوهرات‭ ‬وإيصالها‭ ‬للعالمية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬قال‭ ‬عبدالله‭ ‬مرتضى،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعقارات‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬علي‭ ‬ومحمد‭ ‬يتيم‭ ‬اخوان‭: ‬‮«‬يُسعدنا‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬‮«‬سوق‭ ‬الذهب‮»‬‭ ‬والذي‭ ‬ينبع‭ ‬من‭ ‬سعينا‭ ‬الدائم‭ ‬إلى‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬إرث‭ ‬المجمع‭ ‬بصفته‭ ‬منارة‭ ‬حيوية‭ ‬لتاريخ‭ ‬البيع‭ ‬بالتجزئة‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬وخاصةً‭ ‬في‭ ‬باب‭ ‬البحرين‭.‬