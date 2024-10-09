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((جي إف إتش)) تختتم اجتماع الجمعية العامة العادية وتحصل على موافقة المساهمين على برنامج الصكوك

10/9/2024 11:31:16 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ (‬‮«‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬المجموعة‮»‬‭) ‬أمس‭ ‬اختتام‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العامة‭ ‬العادية‭ ‬للمجموعة‭ ‬بنجاح،‭ ‬والذي‭ ‬تم‭ ‬عقده‭ ‬مباشرة‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئية‭ ‬بنصاب‭ ‬بلغ‭ ‬39‭.‬14 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬المساهمين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المجموعة‭ ‬والإدارة‭ ‬والموظفين‭.‬

شهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬موافقة‭ ‬المساهمين‭ ‬على‭ ‬محاضر‭ ‬الاجتماع‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬مارس‭ ‬2024،‭ ‬وعلى‭ ‬توصيات‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬لتأسيس‭ ‬برنامج‭ ‬إصدار‭ ‬شهادات‭ ‬الثقة‭ (‬برنامج‭ ‬الصكوك‭) ‬بقيمة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شركة‭ ‬ذات‭ ‬غرض‭ ‬خاص،‭ ‬بشرط‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الموافقات‭ ‬التنظيمية‭ ‬اللازمة‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬الموافقات‭ ‬المطلوبة‭. ‬كما‭ ‬وافق‭ ‬المساهمون‭ ‬على‭ ‬إصدار‭ ‬الصكوك‭ ‬بمبلغ‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬في‭ ‬شريحة‭ ‬واحدة‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الشركة‭ ‬ذات‭ ‬غرض‭ ‬خاص‭.‬

وتمت‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭ ‬للصكوك‭ ‬الحالية‭ ‬بمبلغ‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬المستحقة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬والتي‭ ‬تم‭ ‬إصدارها‭ ‬على‭ ‬شريحتين‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2020‭. ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬العرض‭ ‬للاسترداد‭ ‬المبكر‭ ‬نقدًا‭ ‬لكل‭ ‬شهادات‭ ‬الشروط‭ ‬والأحكام‭. ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬وافق‭ ‬المساهمون‭ ‬على‭ ‬تفويض‭ ‬الصلاحيات‭ ‬لمجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬يفوضه‭ ‬المجلس‭ ‬لاتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬برنامج‭ ‬الصكوك‭ ‬والعرض‭. ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬تلك‭ ‬الصلاحيات،‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الموافقات‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬الجهات‭ ‬الرقابية‭ ‬المعنية،‭ ‬وإبرام‭ ‬الاتفاقيات،‭ ‬واتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬التي‭ ‬يعتبرها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬ضرورية‭ ‬وفقًا‭ ‬للاتفاقيات‭ ‬المذكورة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬ببرنامج‭ ‬الصكوك‭ ‬والعرض‭.‬

تمتلك‭ ‬مجموعة‭ ‬جي‭ ‬إف‭ ‬إتش‭ ‬المالية‭ ‬اليوم‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬على‭ ‬21‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬من‭ ‬الأصول‭ ‬والأصول‭ ‬الخاضعة‭ ‬للإدارة،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬محفظة‭ ‬عالمية‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الخدمات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬والتعليم‭ ‬والتكنولوجيا‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬وأوروبا‭ ‬وأمريكا‭ ‬الشمالية‭.‬

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