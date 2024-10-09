تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. انطلاق معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية نوفمبر القادم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يقام معرض الجواهر العربية 2024، وذلك خلال الفترة 26 – 30 نوفمبر بمركز البحرين العالمي للمعارض، ويمكن للراغبين في زيارة المعرض التسجيل عبر الموقع الإلكتروني التالي:
وحول ذلك، أكدت سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض رئيس مجلس إدارة مركز البحرين العالمي للمعارض أن رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمعرض الجواهر العربية عززت من مكانة هذا المعرض باعتباره الحدث الأبرز في مجال المجوهرات والساعات على مستوى الشرق الأوسط، وأن إقامة مملكة البحرين لهذا الحدث في نسخته الثلاثين تؤكد الاستمرار في تعزيز مكانتها على خارطة صناعة المعارض والمؤتمرات، من خلال تهيئة البيئة الجاذبة لاستقطاب المعارض والفعاليات الكبرى والعالمية، مما يسهم في دعم حركة التجارة والاقتصاد ورفد القطاع السياحي وفقاً للاستراتيجية السياحية 2022-2026.
وقالت: «سيشهد مركز البحرين العالمي للمعارض أكثر من معرض في الوقت نفسه، حيث سيقام معرض العطور بشكل مواز ليتيح للزوار استكشاف مجموعة متنوعة من العطور الفاخرة، ومن المتوقع مشاركة أكثر من 650 عارضاً في 6 قاعات بالمركز الذي يعد الأحدث على مستوى المنطقة، مما يؤكد جاهزيته العالية وتوافر البنية التحتية السياحية المناسبة في مملكة البحرين».
بدوره، صرّح محمد ابراهيم بقوله: «تنظيمنا لمعرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية في مملكة البحرين يأتي ليجسد رؤيتنا التي تهدف إلى توفير تجربة غنية للزوار. وبفضل خاصية التسجيل الإلكتروني المسبق، سيتمكن المشاركون من الدخول مباشرة حال وصولهم والاستمتاع بالتجول في المعرضين بكل أريحية. ونحن نسعى جاهدين للاستمرار بتطوير تجربة زوارنا».
ومن المتوقع أن يشارك في معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية العديد من العارضين الدوليين، كما سيتم عرض مجموعات وقطع فريدة من المجوهرات والإكسسوارات لأبرز وأهم العلامات التجارية المرموقة والعالمية. كما سيحظى الزوار بفرصة الاطلاع على قطع فنية استثنائية تجسد جمال وحرفية الذهب البحريني، حيث ستكون هناك مشاركة واسعة للبحرينيين الذين سيعرضون تشكيلة متنوعة من التصاميم الشعبية التي تُجسد التراث العريق لمملكة البحرين.
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