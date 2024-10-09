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تحت رعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.. انطلاق معرض الجواهر العربية ومعرض العطور العربية نوفمبر القادم

10/9/2024 11:31:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تحت‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬يقام‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬26‭ ‬ ‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬بمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬ويمكن‭ ‬للراغبين‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬المعرض‭ ‬التسجيل‭ ‬عبر‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التالي‭: ‬

وحول‭ ‬ذلك،‭ ‬أكدت‭ ‬سارة‭ ‬أحمد‭ ‬بوحجي‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬أن‭ ‬رعاية‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬لمعرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬باعتباره‭ ‬الحدث‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المجوهرات‭ ‬والساعات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬وأن‭ ‬إقامة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬الثلاثين‭ ‬تؤكد‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانتها‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬صناعة‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تهيئة‭ ‬البيئة‭ ‬الجاذبة‭ ‬لاستقطاب‭ ‬المعارض‭ ‬والفعاليات‭ ‬الكبرى‭ ‬والعالمية،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬حركة‭ ‬التجارة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬ورفد‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬وفقاً‭ ‬للاستراتيجية‭ ‬السياحية‭ ‬2022‭-‬2026‭.‬

وقالت‭: ‬‮«‬سيشهد‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬معرض‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬حيث‭ ‬سيقام‭ ‬معرض‭ ‬العطور‭ ‬بشكل‭ ‬مواز‭ ‬ليتيح‭ ‬للزوار‭ ‬استكشاف‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬العطور‭ ‬الفاخرة،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬650‭ ‬عارضاً‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬قاعات‭ ‬بالمركز‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬الأحدث‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المنطقة،‭ ‬مما‭ ‬يؤكد‭ ‬جاهزيته‭ ‬العالية‭ ‬وتوافر‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬السياحية‭ ‬المناسبة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‮»‬‭.‬

بدوره،‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬ابراهيم‭ ‬بقوله‭: ‬‮«‬تنظيمنا‭ ‬لمعرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬ومعرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬يأتي‭ ‬ليجسد‭ ‬رؤيتنا‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬تجربة‭ ‬غنية‭ ‬للزوار‭. ‬وبفضل‭ ‬خاصية‭ ‬التسجيل‭ ‬الإلكتروني‭ ‬المسبق،‭ ‬سيتمكن‭ ‬المشاركون‭ ‬من‭ ‬الدخول‭ ‬مباشرة‭ ‬حال‭ ‬وصولهم‭ ‬والاستمتاع‭ ‬بالتجول‭ ‬في‭ ‬المعرضين‭ ‬بكل‭ ‬أريحية‭. ‬ونحن‭ ‬نسعى‭ ‬جاهدين‭ ‬للاستمرار‭ ‬بتطوير‭ ‬تجربة‭ ‬زوارنا‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬الجواهر‭ ‬العربية‭ ‬ومعرض‭ ‬العطور‭ ‬العربية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العارضين‭ ‬الدوليين،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬عرض‭ ‬مجموعات‭ ‬وقطع‭ ‬فريدة‭ ‬من‭ ‬المجوهرات‭ ‬والإكسسوارات‭ ‬لأبرز‭ ‬وأهم‭ ‬العلامات‭ ‬التجارية‭ ‬المرموقة‭ ‬والعالمية‭. ‬كما‭ ‬سيحظى‭ ‬الزوار‭ ‬بفرصة‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قطع‭ ‬فنية‭ ‬استثنائية‭ ‬تجسد‭ ‬جمال‭ ‬وحرفية‭ ‬الذهب‭ ‬البحريني،‭ ‬حيث‭ ‬ستكون‭ ‬هناك‭ ‬مشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬للبحرينيين‭ ‬الذين‭ ‬سيعرضون‭ ‬تشكيلة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬التصاميم‭ ‬الشعبية‭ ‬التي‭ ‬تُجسد‭ ‬التراث‭ ‬العريق‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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