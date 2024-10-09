وزير النفط والبيئة يستقبل ممثلي صندوق المناخ الأخضر (GCF)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬مبارك‭ ‬بن‭ ‬دينه‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬الدكتور‭ ‬أمجد‭ ‬المهدي‭ ‬المدير‭ ‬الإقليمي‭ ‬لمنطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وشمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬المناخ‭ ‬الأخضر‭ (‬ Green ‭ ‬ Climate ‭ ‬ Fund ‭ - ‬ GCF ‭)‬،‭ ‬لبحث‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والصندوق‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬المعنية‭ ‬بالتكيف‭ ‬مع‭ ‬آثار‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭.‬‮

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وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬أشاد‭ ‬وزير‭ ‬النفط‭ ‬والبيئة‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬لشؤون‭ ‬المناخ‭ ‬بالدور‭ ‬التي‭ ‬يضطلع‭ ‬به‭ ‬صندوق‭ ‬المناخ‭ ‬الأخضر‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الجهود‭ ‬المختلفة‭ ‬لمواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬المناخية‭ ‬والتخفيف‭ ‬والتكيف‭ ‬مع‭ ‬آثارها‭.‬‮

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وأعرب‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬أهداف‭ ‬تنموية‭ ‬مستدامة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬مرونة‭ ‬قطاع‭ ‬المياه‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬جهود‭ ‬تطوير‭ ‬قطاع‭ ‬المياه،‭ ‬وبناء‭ ‬القدرات‭ ‬الوطنية‭ ‬التقنية‭ ‬والمؤسسية،‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الوعي‭ ‬العام،‭ ‬وتطوير‭ ‬حلول‭ ‬بيئية‭ ‬واستثمارية‭ ‬مرنة‭ ‬ومجدية،‭ ‬متطلعاً‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬المشاريع‭ ‬القادمة‭.‬‮

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