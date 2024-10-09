وزير النفط والبيئة يستقبل ممثلي صندوق المناخ الأخضر (GCF)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
استقبل الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الدكتور أمجد المهدي المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق المناخ الأخضر ( Green Climate Fund - GCF )، لبحث تعزيز التعاون بين مملكة البحرين والصندوق في المشاريع المعنية بالتكيف مع آثار تغير المناخ.
وخلال اللقاء أشاد وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ بالدور التي يضطلع به صندوق المناخ الأخضر في دعم الجهود المختلفة لمواجهة التحديات المناخية والتخفيف والتكيف مع آثارها.
وأعرب عن اعتزازه بما تحقق من أهداف تنموية مستدامة من خلال التعاون الثنائي في مشروع «تعزيز مرونة قطاع المياه في مواجهة تغير المناخ بمملكة البحرين»، والذي أسهم في دعم جهود تطوير قطاع المياه، وبناء القدرات الوطنية التقنية والمؤسسية، ورفع مستوى الوعي العام، وتطوير حلول بيئية واستثمارية مرنة ومجدية، متطلعاً إلى المزيد من التعاون في المشاريع القادمة.
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