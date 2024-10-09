Thursday, 10 October 2024 09:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الصناعة والتجارة يؤكد عمق العلاقات التجارية بين البحرين والمملكة المتحدة

10/9/2024 11:31:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة،‭ ‬والتي‭ ‬تُعد‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الشركاء‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ملحوظ،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬بمجالي‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬الالتزام‭ ‬المشترك‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والانفتاح‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬كمتحدث‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬غداء‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬منتدى‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬البريطاني،‭ ‬بحضور‭ ‬أليستر‭ ‬لونج،‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وخالد‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المنتدى،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمعنيين‭. ‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬ومازالت‭ ‬بوابة‭ ‬للأعمال‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتمتلك‭ ‬تاريخاً‭ ‬غنياً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭. ‬وأن‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬توفر‭ ‬مساراً‭ ‬واضحاً‭ ‬نحو‭ ‬اقتصاد‭ ‬متنوع‭ ‬ومستدام،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الابتكار،‭ ‬والاستثمار،‭ ‬والشراكات‭ ‬الدولية‭. ‬لتواصل‭ ‬استناداً‭ ‬عليها‭ ‬ركائز‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2050،‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬صياغتها‭ ‬لتعكس‭ ‬الطموحات‭ ‬والتطلعات،‭ ‬والتي‭ ‬ستعزز‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬المكانة‭ ‬الريادية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتقدمها
في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستدامة‭.‬

كما‭ ‬سلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬توجه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخبرة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والابتكار‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بهذا‭ ‬المجال،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتوسيع‭ ‬التسهيلات‭ ‬المتاحة‭ ‬وتعزيز‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬صديقة‭ ‬للأعمال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جذب
المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬وبهدف‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬جاذبة‭ ‬ومشجعة
للشركات‭ ‬العالمية‭. ‬

MENAFN09102024000055011008ID1108764522

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث