وزير الصناعة والتجارة يؤكد عمق العلاقات التجارية بين البحرين والمملكة المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة عمق العلاقات التاريخية التي تربط مملكة البحرين بالمملكة المتحدة الصديقة، والتي تُعد أحد أبرز الشركاء الاقتصاديين لمملكة البحرين، مشيراً إلى ما تشهده تلك العلاقات الثنائية من تطور ملحوظ، وخصوصاً بمجالي التجارة والاستثمار، وذلك بفضل الالتزام المشترك بتعزيز التعاون والانفتاح الاقتصادي بين البلدين الصديقين.
جاء ذلك خلال مشاركة عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة كمتحدث رئيس في غداء العمل الذي نظمه منتدى الأعمال البحريني البريطاني، بحضور أليستر لونج، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، وخالد راشد الزياني رئيس مجلس إدارة المنتدى، وعدد من المسؤولين والمعنيين.
وقال الوزير إن مملكة البحرين كانت ومازالت بوابة للأعمال في المنطقة، وتمتلك تاريخاً غنياً في مجال التجارة والاستثمار. وأن رؤية البحرين الاقتصادية 2030 توفر مساراً واضحاً نحو اقتصاد متنوع ومستدام، مع التركيز على الابتكار، والاستثمار، والشراكات الدولية. لتواصل استناداً عليها ركائز رؤية البحرين الاقتصادية 2050، التي يتم صياغتها لتعكس الطموحات والتطلعات، والتي ستعزز بلا شك المكانة الريادية لمملكة البحرين، وتقدمها
في التنمية الاقتصادية والاستدامة.
كما سلط الضوء على توجه مملكة البحرين نحو الاستثمار في التكنولوجيا، وذلك بهدف تحقيق الريادة في التحول الرقمي، مشيراً إلى أن الخبرة البريطانية في مجال التكنولوجيا والابتكار لها دور مهم في تعزيز الشراكة بهذا المجال، لافتاً إلى الخطوات التي تنتهجها مملكة البحرين لتوسيع التسهيلات المتاحة وتعزيز توفير بيئة صديقة للأعمال من أجل جذب
المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وبهدف ترسيخ مكانة مملكة البحرين كوجهة جاذبة ومشجعة
للشركات العالمية.
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