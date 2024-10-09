وزير الصناعة والتجارة يؤكد عمق العلاقات التجارية بين البحرين والمملكة المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أكد‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬عمق‭ ‬العلاقات‭ ‬التاريخية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬الصديقة،‭ ‬والتي‭ ‬تُعد‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الشركاء‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تشهده‭ ‬تلك‭ ‬العلاقات‭ ‬الثنائية‭ ‬من‭ ‬تطور‭ ‬ملحوظ،‭ ‬وخصوصاً‭ ‬بمجالي‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار،‭ ‬وذلك‭ ‬بفضل‭ ‬الالتزام‭ ‬المشترك‭ ‬بتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬والانفتاح‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬الصديقين‭.‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬عادل‭ ‬فخرو‭ ‬وزير‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬كمتحدث‭ ‬رئيس‭ ‬في‭ ‬غداء‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬منتدى‭ ‬الأعمال‭ ‬البحريني‭ ‬البريطاني،‭ ‬بحضور‭ ‬أليستر‭ ‬لونج،‭ ‬سفير‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬لدى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وخالد‭ ‬راشد‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬المنتدى،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمعنيين‭. ‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬إن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كانت‭ ‬ومازالت‭ ‬بوابة‭ ‬للأعمال‭ ‬في‭ ‬المنطقة،‭ ‬وتمتلك‭ ‬تاريخاً‭ ‬غنياً‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التجارة‭ ‬والاستثمار‭. ‬وأن‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭ ‬توفر‭ ‬مساراً‭ ‬واضحاً‭ ‬نحو‭ ‬اقتصاد‭ ‬متنوع‭ ‬ومستدام،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬الابتكار،‭ ‬والاستثمار،‭ ‬والشراكات‭ ‬الدولية‭. ‬لتواصل‭ ‬استناداً‭ ‬عليها‭ ‬ركائز‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2050،‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬صياغتها‭ ‬لتعكس‭ ‬الطموحات‭ ‬والتطلعات،‭ ‬والتي‭ ‬ستعزز‭ ‬بلا‭ ‬شك‭ ‬المكانة‭ ‬الريادية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وتقدمها

في‭ ‬التنمية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والاستدامة‭.‬

كما‭ ‬سلط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬توجه‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬نحو‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬التكنولوجيا،‭ ‬وذلك‭ ‬بهدف‭ ‬تحقيق‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الخبرة‭ ‬البريطانية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬والابتكار‭ ‬لها‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬بهذا‭ ‬المجال،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬الخطوات‭ ‬التي‭ ‬تنتهجها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لتوسيع‭ ‬التسهيلات‭ ‬المتاحة‭ ‬وتعزيز‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬صديقة‭ ‬للأعمال‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬جذب

المزيد‭ ‬من‭ ‬الاستثمارات‭ ‬الأجنبية،‭ ‬وبهدف‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬جاذبة‭ ‬ومشجعة

للشركات‭ ‬العالمية‭. ‬