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20 شركة كندية تتطلع للاستثمار في التحول الرقمي السعودي

10/9/2024 11:28:11 PM
(MENAFN- Al Watan) أبدت أكثر من 20 شركة كندية رغبتها للاستثمار والمشاركة في رحلة التحول الرقمي بالمملكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية بسوق الاتصالات والتقنية السعودي البالغ حجمه 166 مليار ريال.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه اتحاد الغرف السعودية ممثلًا بمجلس الأعمال السعودي الكندي اليوم، بحضور مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة التطوير الاقتصادي بكندا إياد قدسي، ومشاركة اللجنة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات بالاتحاد، وممثلي عدد من الجهات الحكومية والمستثمرين. أكبر الأسواق بالمنطقة
ونوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي محمد بن ناصر آل دليم بتطور قطاع تكنولوجيا المعلومات بالمملكة، باعتبارها إحدى أكبر الأسواق بالمنطقة وتمثل أكثر من 57 % من إجمالي سوق الاتصالات في الشرق الأوسط و53 % من صناعات تكنولوجيا المعلومات، داعيًا إلى إقامة شراكات سعودية كندية قوية في هذا القطاع.
الفرص الاستثمارية
وسلط اللقاء الضوء على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة وكندا والفرص المتاحة، وبخاصة مدينة ((نيوم)) و ((أنتاريو))، وبيئة الأعمال والتسهيلات التي تقدمها المملكة للاستثمارات الأجنبية، وسبل تمكين المستثمرين الكنديين من الفرص بالسوق السعودية.
واستعرض الجانب الكندي، حجم قطاع التقنية بمقاطعة أونتاريو، حيث توجد أكثر من 22 ألف شركة بالتكنولوجيا العالية، يعمل بها 420 ألف موظف، في حين يبلغ الناتج المحلي السنوي للقطاع نحو 53 مليار دولار وصادراته أكثر من 9 مليارات دولار.

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