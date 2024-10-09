20 شركة كندية تتطلع للاستثمار في التحول الرقمي السعودي

(MENAFN
- Al Watan)
أبدت أكثر من 20 شركة كندية رغبتها للاستثمار والمشاركة في رحلة التحول الرقمي بالمملكة والاستفادة من الفرص الاستثمارية بسوق الاتصالات والتقنية السعودي البالغ حجمه 166 مليار ريال.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه اتحاد الغرف السعودية ممثلًا بمجلس الأعمال السعودي الكندي اليوم، بحضور مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة التطوير الاقتصادي بكندا إياد قدسي، ومشاركة اللجنة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات بالاتحاد، وممثلي عدد من الجهات الحكومية والمستثمرين. أكبر الأسواق بالمنطقة
ونوه رئيس مجلس الأعمال السعودي الكندي محمد بن ناصر آل دليم بتطور قطاع تكنولوجيا
المعلومات بالمملكة، باعتبارها إحدى أكبر الأسواق بالمنطقة وتمثل أكثر من 57 % من إجمالي سوق الاتصالات في الشرق الأوسط و53 % من صناعات تكنولوجيا المعلومات، داعيًا إلى إقامة شراكات سعودية كندية قوية في هذا القطاع.
الفرص الاستثمارية
وسلط اللقاء الضوء على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة وكندا والفرص المتاحة، وبخاصة مدينة ((نيوم)) و ((أنتاريو))، وبيئة الأعمال والتسهيلات التي تقدمها المملكة للاستثمارات الأجنبية، وسبل تمكين المستثمرين الكنديين من الفرص بالسوق السعودية.
واستعرض الجانب الكندي، حجم قطاع التقنية بمقاطعة أونتاريو، حيث توجد أكثر من 22 ألف شركة بالتكنولوجيا العالية، يعمل بها 420 ألف موظف، في حين يبلغ الناتج المحلي السنوي للقطاع نحو 53 مليار دولار وصادراته أكثر من 9 مليارات دولار.
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