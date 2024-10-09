Thursday, 10 October 2024 09:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رحلات منتظمة بين السعودية وهونج كونج

10/9/2024 11:25:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلةً بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح ببدء تشغيل طيران ((كاثي باسيفيك - Cathay Pacific Airways)) برحلات منتظمة للمسافرين، متجهة من هونج كونج إلى الرياض خلال الموسم الشتوي لعام 2024، وذلك بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا بدءًا من 28 أكتوبر 2024.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة، لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، المتمثّلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، توافقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.

MENAFN09102024000089011017ID1108764484

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث