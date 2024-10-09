رحلات منتظمة بين السعودية وهونج كونج

(MENAFN
- Al Watan)
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، ممثلةً بقطاع النقل الجوي والتعاون الدولي، التصريح ببدء تشغيل طيران
((كاثي باسيفيك - Cathay Pacific Airways)) برحلات منتظمة للمسافرين، متجهة من هونج كونج إلى الرياض خلال الموسم الشتوي لعام 2024، وذلك بواقع ثلاث رحلات أسبوعيًا بدءًا من 28 أكتوبر 2024.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة، لتعزيز الربط الجوي وربط المملكة بالعالم؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، المتمثّلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، توافقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للطيران.
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