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ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق

10/9/2024 11:25:20 PM
(MENAFN- Al Watan) رعى نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، الأربعاء، توقيع عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق الشقيقة، في مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بالدمام، ودشن خلال زيارته لمقر الهيئة مشروع ترقية أنظمة مركز التحكم في هيئة الربط الكهربائي، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، المهندس أحمد الإبراهيم، والرئيس التنفيذي للمختبر الخليجي، المهندس صالح العمري.
كما أطلق نائب أمير الشرقية، التحديث الخاص بأنظمة مركز التحكم بشبكة الربط الكهربائي، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة ومرونة أنظمة الكهرباء في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، ويشمل تعزيز الأمن السيبراني من خلال تبني تقنيات متقدمة توفر حماية عالية من الهجمات الإلكترونية والتهديدات المتزايدة في هذا المجال، مما يضمن استمرارية العمل بأمان وكفاءة، ويسهم في تحقيق استقرار أعلى للشبكة الكهربائية ويعزز من القدرة التشغيلية، ومواكبة التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة.
%100 تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي
أكثر من 1000 كم من دولة الكويت إلى سلطنة عُمان
2800 حالة دعم منذ بدء التشغيل
50 حالة دعم نتيجة فقد إنتاج الطاقة المتجددة
3.6 مليارات دولار القيمة التي وفرها المشروع
1.5 مليار دولار تكاليف استثمارية وتشغيلية للمشروع منذ انشائه
3.94 تيرا وات/ساعة سنويًا بحسب السيناريوهات الموضوعة لعام 2025 تزويد العراق بالكهرباء
1.1 مليار ريال تكلفة مختبر الطاقة بالدمام
11 ألف متدرب أهلهم المختبر
130 شهادة مهنية عالمي

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