ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق

(MENAFN
- Al Watan)
رعى نائب أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، الأربعاء، توقيع عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع جمهورية العراق الشقيقة، في مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بالدمام، ودشن خلال زيارته لمقر الهيئة مشروع ترقية أنظمة مركز التحكم في هيئة الربط الكهربائي، بحضور الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، المهندس أحمد الإبراهيم، والرئيس التنفيذي للمختبر الخليجي، المهندس صالح العمري.
كما أطلق نائب أمير الشرقية، التحديث الخاص بأنظمة مركز التحكم بشبكة الربط الكهربائي، والذي يهدف إلى تحسين كفاءة ومرونة أنظمة الكهرباء في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، ويشمل تعزيز الأمن السيبراني من خلال تبني تقنيات متقدمة توفر حماية عالية من الهجمات الإلكترونية والتهديدات المتزايدة في هذا المجال، مما يضمن استمرارية العمل بأمان وكفاءة، ويسهم في تحقيق استقرار أعلى للشبكة الكهربائية ويعزز من القدرة التشغيلية، ومواكبة التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة.
%100 تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي
أكثر من 1000 كم من دولة الكويت إلى سلطنة عُمان
2800 حالة دعم منذ بدء التشغيل
50 حالة دعم نتيجة فقد إنتاج الطاقة المتجددة
3.6 مليارات دولار القيمة التي وفرها المشروع
1.5 مليار دولار تكاليف استثمارية وتشغيلية للمشروع منذ انشائه
3.94 تيرا وات/ساعة سنويًا بحسب السيناريوهات الموضوعة لعام 2025 تزويد العراق بالكهرباء
1.1 مليار ريال تكلفة مختبر الطاقة بالدمام
11 ألف متدرب أهلهم المختبر
130 شهادة مهنية عالمي
MENAFN09102024000089011017ID1108764482
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.