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عيال البسة

10/9/2024 11:25:20 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلم أن زمن المقال واجه متغيرات جمة ، لأن الناس أصبحت لها منابر تتحدث فيها مع الجميع، لم يعد الأفراد يقرؤون المقال حتى يشعروا أن صوتهم مسموع. يا ليتني كنت أكتب في تلك الحقبة الذهبية عندما كانت المقالات هي أقوى أداة تسويقية للصحيفة.
أقول هذا لأني قرأت كتاب (عيال البسة) لداود الشريان، العناوين ((مدرسة)) ومثال أكاديمي جيد لكيفية اختيار عنوان جاذب، ما صدمني هو جرأة الطرح.
من المقالات التي عصفت بانتباهي عصفا: (انكسر الشاهد)، لن أستطيع الحديث عنها لأنه لا توجد أي طريقة لشرحها كما كتبها صاحبها، المقالة الأخرى التي وكأنها كتبت اليوم: (المثقفون والطقاقات)، لن تجد عندي أي تلميح، أنا لست محترفة في الحديث عن فكرة حساسة كما يفعلها داود.
المميز في المقالات هو التصوير المجازي الذي يسمح لك بمعرفة القصة أو الحدث دون التصريح بذلك، خاصة مقال (على شان المعزبة)، يا إلهي كيف يكتب هذا الإنسان، ولم للتو أكتشف ذلك؟!
الطريف بالأمر أن المقالات تحمل من التصنيفات ما لا رأت عينك ولم يعقله عقلك، تصنيفات جديدة من نوعها لكنها حقيقية، وهنا الأمر المضحك، رغم معارضتي للتصنيفات؛ لكن تناولها بشكل فكاهي فقبلتها ولما أمتعض، وهنا التميز، أن الكاتب يستطيع إيصال أي فكرة بغض النظر عن سلامتها أو صحتها، الكاتب يستطيع تشكيل عقل واحد على الأقل، فما بالك بقراء؟
نحتاج أن نبدأ من حيث انتهى داوود الشريان، نريد شبابًا لديهم ملكة الكتابة للمساهمة في استمرار التوعية الاجتماعية والتبادل الثقافي.
أخيرًا.. كنت أعتقد أني جريئة في تناول الأفكار، لكن اكتشفت أنه حلم، وبدده كتاب (عيال البسه) للعظيم داوود الشريان.

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