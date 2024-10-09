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فن الشيطنة

10/9/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Al Watan) ((الشيطنة)) والتي تعني باختصار الدعاية السلبية المكثفة، وضخ كم هائل من المعلومات السلبية والمغلوطة عن أشخاص وكيانات. هذا المصطلح موجود ومستخدم قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وحينها الإعلام التقليدي كان يلعب دورًا مختلفًا في هذه العملية. ففي الإعلام التقليدي (مثل الصحافة المقروءة، التليفزيون، والراديو)، كانت شيطنة الأشخاص والمنظمات وحتى الدول تتم عادة من خلال تغطية معينة للأخبار أو التحليلات التي تصور شخصيات أو جماعات معينة بصورة سلبية أو تهدف إلى النيل من سمعتهم. ولكن بسبب القيود التي كانت تفرضها القوانين والمعايير الأخلاقية، كانت الشيطنة غالبًا أكثر ضمنية وأكثر تنظيمًا. وقيودها أكثر. فكانت وسائل الإعلام تمارس أجندتها من خلال التغطية السلبية المتكررة، والتركيز بشكل غير متوازن على الجوانب السلبية لشخص معين أو جماعة معينة، وهنا يمكن أن يتشكل تصور عام عن هؤلاء الأفراد على أنهم ((أشرار)) أو يمثلون خطرًا على المجتمع. أو التقليل من أحقيتهم في كل شيء وذلك بالتلاعب بالمعلومات. والإعلام التقليدي كان يستخدم أحيانًا الأسلوب الانتقائي في تقديم المعلومات، حيث تقديم تصريحات أو أفعال معينة خارج سياقها أو بشكل مجتزأ، ما يؤدي إلى تشويه الحقيقة وتقديم صورة سلبية غير عادلة. والتركيز على الفضائح لتكون النتيجة على فترات متباعدة صناعة صورة نمطية مشوهة حول المستهدفين وضحايا هذه الشيطنة.
ورغم أن الإعلام التقليدي كان يؤدي دورًا في شيطنة الأشخاص، فإن تأثيره كان أبطأ وأقل شمولية مقارنة بما نشهده اليوم مع وجود شبكات التواصل الاجتماعي. فتجسيد الأشخاص على أنهم الشر بعينه أصبح صنعة احترافية ومتاحة مع الأسف للجميع وهنا مكمن الخطورة. حيث يتمثل الخطر في أن هذه التصورات قد تؤدي إلى تصرفات غير عادلة أو عنيفة تجاه الأفراد أو الجماعات المستهدفة، بالإضافة إلى تعزيز التعصب والعدوانية.
اليوم مع الانتشار السريع للمعلومات يمكن أن تنتشر المعلومات المغلوطة بسرعة كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي. هذه السرعة تُسهل تشويه سمعة الأشخاص أو الجماعات من خلال تضخيم الأخطاء أو التركيز على نقاط معينة بطريقة غير منصفة. بالإضافة إلى الخوارزميات التي تستخدمها هذه الشبكات والتي غالبًا ما تدفع بالمحتويات المثيرة للجدل أو التي تثير ردود فعل عاطفية قوية إلى الواجهة. هذا يعزز التفاعل بين المستخدمين ويؤدي إلى إنشاء صورة ((نحن ضدهم))، حيث يعتبر الطرف الآخر عدوًا أو شريرًا. مع المزيج من التحريض الجماعي والقدرة على التعبير السريع والمباشر وبلا قيود ولا حدود، فتنطلق حينها رحلة الشيطنة من التنمر إلى العدائية والإقصائية.
إجمالاً، شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة خصبة لشيطنة الأشخاص بسبب التفاعلية العالية وسرعة انتشار المحتوى. لذا يجب الحذر عند التعامل مع المعلومات المنتشرة على هذه المنصات، والتأكد من صحتها قبل إصدار الأحكام. والملامة الأكبر على من أضاع سنوات من عمره في التعليم.

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