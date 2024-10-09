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الزمن المهم

10/9/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Al Watan) قرأتُ أنَّ الصينيَّ القَديمَ كان حينَ يَغضبُ على أحدٍ ما يقول: ((اللهم عَيّشه في زَمنٍ مُهم))، أي أدخله في دائرةٍ الاهتمام التي تَجعله قَلِقًا. وبهذا يكونُ الدعاءُ له وعليه في آنٍ واحد، فإن أراد الإنسان أن تكون حياته جزءا من العيش المدني الحديث فهو دعاء له، وإن أراد أن تكون في مكان آخر فهي عليه، وأقولُ مكانًا آخر؛ لأنَّ لفظَ (التهميش) هو جزءٌ من تاريخِ تقديسِ أهمية الحياة المدنية المعترف بها في العقل العام؛ ومن هنا نلاحظ أنَّ الحركةَ السياسيةَ الشهيرة (حياة السُود مهمة)، أرادت أن يَعترفَ البيضُ بأهميةِ وجود السُّود ضمن حياةِ التاريخِ المَدني.
إذن نحن أمام سيرورة للفظِ (مهم)؛ فقد يأتي بمعنى المُحزن المُقلق، كما قال تأبَّطَ شَرًّا: ((قليل التَشكّي للمُهمّ يُصيبه))، أو يأتي بمعنى العظيم الشّديد، وكلا المعنيين يُشيران إلى شَيءٍ لم يَكُن يُرى، ثم صَار مرئيًا، كمثلِ حياةِ السُودِ التي يُراد لها أن تكون مُهمّة، أي مرئية معترفًا بها.
والسؤال: من عاشَ في حياةٍ مهمةٍ هل هو مُعاقب كما دعا ذلك الصّيني، أم هو مُثاب كما هي إرادة السُود؟ هذا القلق بين رغبة أن تكون مهمًا، وألا تكون، هو سبب اختيار الإنسان لنفسه حياة مهمة، وفي الوقتِ نفسِه يَغبطُ من كان خارج الحياة المهمة، بل يتمنى حياته. ولا أدلَّ على هذه الازدواجية من أنَّ القلقَ مصاحب لمن كان في منصبٍ مهم، ومصاحب لمن هَمَّشَه المجتمع المدني، إلا أنَّ من عاش في حياةٍ لا تَخضع لعرفِ الأهميةِ المَدنيّة فعليًا، فإنَّه يتمنّى أن يُنسَى تَمامًا، كما قال محمود درويش: ((فأشهد أَنَّني حيُّ، وحُرُّ، حين أُنْسَى))، والنسيان هنا هو ألا تُعاقَب بالأهمية ولا بالتهميش، ألا نُلاحظ أنَّ مريم قالت: ((يا ليتني مِتُّ قبل هذا وكنتُ نسيًا منسيّا))؟ أي لا مُعاقب ولا مُثاب، لكن تحضر الآية الأخرى: ((أيحسب الإنسانُ أن يُترك سُدى)) لتُبينَّ أنَّ أمنيةَ أن تكون في منطقة فريدة هي أشبه بالإنجاز (الفردي) المستحيل، وقد جاء في خزانةِ الأدبِ أنَّ لفظَ (سُدى) مرتبطٌ بالإِبل المُهملة التي لا يردهَا أحد، فهي (السُدى)؛ لأنَّ صاحبَها يَذهب بها إلى مكانٍ بعيد، ويَربطها رباطًا خَفيفًا، ثم يتركها، ولما تَفكُّ الإبلُ وثاقَها تَهيم حتَّى يأتي أجلُها. وسبب ربطه إياها؛ كي لا تتبع آثارَه وتَعود إليه؛ وهذا يُشبِه فعلَ الإنسانِ المُهَمّش وهو يتّبع خطواتِ المُهمّين في الحياةِ المدنية، كأنَّ صاحبَ الإبل وهو يَربطها يقول لها إني موكولٌ بكِ وها أنا أربطكِ لأعود إليكِ، وهي تفهمه هكذا: ((سأذهب وأعود...))! ولكن لا يعود، وسيبقى سؤال: ((هل الآيةُ طمأنينةٌ أم تخويف))؟ سؤال يطرح مفهوم الرعايةِ في الحياة، فالإنسانُ قد يعيش ازدواجيةً بين رغبةٍ بالناس ونفور منهم، رغبة بأن يُرعى ورغبة بأن يُنسى، وهذه خاصية تجلّت في زمنِ الأهميةِ المزيفةِ والحقيقيةِ في آنٍ واحد.
في هذا السّياق أتذكّر ثلاثيةَ المخرج البنغلاديشي ساتياجيت راي عن حياة الصبي (آبو) في الخمسينيّات الميلاديّة، الثلاثية التي رآها أحد المتفرجين فصرخ قائلًا: ((هذه هي السينما لقد خدعونا الأوغاد))، فماذا أحسّ هذا المتفرج من معنى جديد ينقله من التهميش إلى الأهمية؟ ربما هنا سننتقل إلى البحثِ عن طور مهم في السينما الهندية/البنغلاديشية، وهو الواقعية الاجتماعية، فهذا الفيلم قَدَّم صورة (مهمة) عن حياةِ هذا المتفرج، وهي حياته الريفيّة الحقيقية، كما أنه صُوِّر في الريفِ مباشرةً بعد أن كانت السينما الهندية تُصوَّر بأماكن ممنتجة في (الأستوديو)، فكان هذا المتفرج أمام حياته، يراها كما هي؛ إذ تدور أحداثُ الفيلم الأول من الثلاثية حول عائلة فقيرة تعيش في قرية نائية في بلاد البنغال، الأب يعمل كاتبًا ويبحث عن أهميةِ وجوده، ولماذا همّشه المجتمع؟ والأم تُعافر في ترابِ الحياة؛ لتبحث عن حياة مهمة لأولادها في ظلِّ الفقر المدقع، بينما الطفلان يستمتعان بحياةٍ بسيطة تشبه حياة الإبل قبل أن يتركها صاحبها سدى. وتمضي الحياة بهم مهمّشين، حتى تَمرض البنتُ مرضًا مميتًا، من نقصِ (الرعاية) الطبية، إلا أنَّ الأب حين عاد إلى البيتِ وجد ابنتَه ميتةً، وكأنَّها ناقةٌ خُدِعَت في الصحراء بعد أن تركها صاحبُها، وهذه نهايةُ العائلة في القرية؛ لتبدأ في مدينة (بنارس) والبحث عن معنى الحياةِ المهمةِ في الفيلمِ الثاني من الثلاثيّة، وفيه تركيز أكثر على حياةِ الولد الذي كَبر بعيدًا عن أختِه التي ودَّعته إلى مكانٍ ترجو فيه ألا تُترك سُدى، ثم تركه والده الذي اضطرّ للعمل كاهنًا؛ ليبحث عن دربٍ مهم في حياة التهميش، ولما وجد الولدُ منحةً أكاديمية في مدينة أخرى هي (كلكتا) وقع في صراعِ الحياةِ بين رؤيةِ أمه التي تَشعر بالغربةِ، وتركه إياها، فهل يتركها وتتركه سدى أم يهتمون ببعض وكأنّ الحياة تقوم على معنى الرعاية في مفهوم خاصّ، بعد أن فقدت المعنى العام؟ وهذا معنى تطوري في الازدواجية التي ذكرتُها آنفًا، أعني: الرغبة بالناس والنفور منهم. إلا أنَّ الأم ماتت أيضًا كالناقة المغدورة، وظلَّ الابنُ يُشكّك في معنى أن تكون مهمًا في ظلِّ حياةٍ مستعمرَة، وهذا هو أحداث الفيلم الثالث من الثلاثية، وفيه يُكرّر الولدُ حياةَ أبيه ككاتب، وكأنَّ الحياةَ تسخر منهم بتكرّر مأساةِ التهميش، فيتزوج بحدثٍ كوميديّ غير متوقع، ويُنجبا ولدًا، فتموتُ الزوجةُ -أثناء الولادة- من ضعفِ الرعايةِ الطبية في تكرار لمأساة الأخت، فيُترك الطفلُ لحياةِ السُدى، وكأنًّ الحياةَ تُطلّ كملهاة مرة أخرى، فيُغادر (آبو) المدينةَ ليبحث عن المعنى مرةً أخرى إلا أنَّه يعود عودًا أبديًا لابنه في استسلام للدورة نفسها.
التفاتة:
أليس الشتاتُ احتلَّ القمةَ وصار يتّسع للجميع؟ إذن ربما استشرى القلقُ لمَّا صار الكلُّ مهمًا.

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