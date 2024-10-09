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إعلان المدارس المصنفة في مستوى التميز الاثنين المقبل

10/9/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Al Watan) تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب، بالتعاون مع وزارة التعليم، عن المدارس الحكومية والأهلية والعالمية المصنفة في مستوى ((التميز)) على مستوى المملكة، وذلك خلال الملتقى الوطني للتميز المدرسي (تميز 2024)، الذي سيقام في مدينة الرياض يوم الاثنين المقبل 14 أكتوبر الجاري.
وسيشهد الملتقى تكريم المدارس المتميزة وفقًا لنتائج التقويم الخارجي؛ لتشجيع التميز في مدارس التعليم العام، وتحفيز التنافس الإيجابي ونشر ثقافة الجودة والشفافية؛ بما يسهم في إعداد أجيال متميزة علميًّا ومهاريًّا، وتحقيق رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.
ويهدف الملتقى إلى إحداث حراك في التعليم العام على المستوى الوطني؛ لضمان وضبط جودته وكفاءته وتحسين مخرجاته، وإلى تأكيد دور التقويم وأهميته في دورة التطوير وصناعة القرار في هذا القطاع الواسع وفق بيانات ونتائج التقويم والتصنيف المدرسي.
ويمثل البرنامج الوطني للتقويم والاعتماد والتصنيف المدرسي، تطبيقًا لممارسات مهنية متقدمة ومهمة في مجال جودة التعليم المدرسي على المستوى الوطني، وتسعى الهيئة والوزارة من خلال البرنامج إلى تعزيز ثقافة الجودة في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية، وتجويد عمليات التعليم والتعلم فيها، وتحسين مخرجات التعليم وتوفير بيئات تعلم جاذبة وحاضنة للإبداع والابتكار، تسهم في تحسين تعلم الطلاب واستمتاعهم بأنشطة التعلم الصفية وغير الصفية، وتحفيز التنافسية الإيجابية على المستويات كافة.
وسيتخلل الملتقى الوطني للتميز المدرسي (تميز 2024) عددٌ من الفعاليات، منها: تكريم المدارس المتميزة، وعروض تقديمية، وتوقيع عدد من الاتفاقيات، وجلسات حوارية.

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