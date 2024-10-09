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4 اشتراطات للحصول على تراخيص اللوحات الدعائية والإعلانية

10/9/2024 11:25:19 PM
(MENAFN- Al Watan) تعتزم وزارة البلديات والإسكان إصدار تراخيص خاصة باللوحات الدعائية والإعلانية، وذلك وفق شروط معينة تتضمن إجراءات يقوم بها المستفيد من الترخيص.
ويعنى التنظيم الجديد بإعطاء تراخيص لعدد من الأنشطة الخاصة بالدعاية والإعلان تتضمن: اللوحات الدعائية، واللوحات الإعلانية، واللوحات الإعلانية المؤقتة، والتصريح الإعلاني المؤقت، واللوحات الطويلة للطرق السريعة، واللوحات الدعائية على الأعمدة الأحادية، واللوحات الصغيرة على الأرصفة، واللوحات متعددة الإعلانات على هيكل رأسي، واللوحات الإلكترونية والشاشات.
اشتراطات اللوحات
وضعت الوزارة عددا من الشروط اللازم تحقيقها لإعطاء التراخيص من أبرزها، أن تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف والإلغاء للترخيص وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية، كما يجب الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور في حال كان الترخيص للمركبات أو الشاحنات.
وكذلك يجب الحصول على موافقة وزارة التجارة في حال كان تصريح اللوحات الإعلانية المؤقتة للتخفيضات، كما يجب الحصول على موافقة الهيئة العامة للعقار في حال كان تصريح اللوحات الإعلانية العقارية المؤقتة. آلية المراقبة وحددت اللائحة التي نشرتها منصة ((استطلاع)) عددا من الأحكام العامة تشير إلى أن الأمانات والبلديات تختص بمراقبة تنفيذ هذه الاشتراطات حسب اختصاصها وإيقاع العقوبات بحق المخالفين، كما أن بطاقات الأنشطة الموجودة على منصة بلدي هي جزء لا يتجزأ من هذه الاشتراطات، ويجب أن يلتزم صاحب الترخيص بالأنظمة والتعليمات الصادرة من قبل الجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بمتطلبات النشاط المرخص له.
متطلبات السلامة والتشغيل
وحددت اللائحة عددا من متطلبات السلامة من أبرزها أن تكون اللوحات الدعائية وجميع المواد الداخلة في تصنيعها مقاومة للحريق، حسب متطلبات الكود السعودي للحماية من الحرائق (SBC801)، فيما يخص مستلزمات مكافحة الحريق. كما يجب أن تكون جميع اللوحات في المناطق الصناعية والتجارية وداخل محطات الوقود من مواد غير قابلة للاشتعال، ويجب أيضا استخدام المواد المقاومة لتأثير حرارة أشعة الشمس المباشرة.
وأخيرا تطبيق أسس السلامة المهنية في جميع أعمال التنفيذ بما يضمن عدم حدوث إصابات مثل: توفير السقالات، والسلالم، وضمان التقيد بوسائل السلامة مثل: الخوذات والأحذية الواقية.
ووضعت اللائحة عددا من الشروط الخاصة بالتشغيل، إذ يجب الحصول على الترخيص البلدي قبل البدء في أعمال التشغيل، كما يجب إزالة اللوحة الدعائية والإعلانية بعد انتهاء الرخصة.
وفي حال تعذر توصيل الخدمة الكهربائية من قبل مقدم الخدمة المرخص له، فيسمح باستخدام مولدات الطاقة المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.
ويجب ضمان عدم إصدار المولدات الكهربائية (إن وجدت) أي تسريبات أو إزعاج أو روائح تؤذي السكان والمشاة ومرتادي الطريق، وأن تكون من النوع الصامت ومحمية من سالكي الطريق. التظلم والمخالفات ويمكن التظلم من تطبيق الأحكام والضوابط الواردة في هذا الاشتراط أمام لجان النظر في التظلمات والشكاوى في الأمانة / البلدية المعنية، وفقًا لما ورد في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية ولائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.
وفيما يخص مخالفات كود البناء السعودي فيتم ضبطها وتوثيقها من قبل الجهات ذات العلاقة بنظام تطبيق كود البناء السعودي، وأما ما هو خارج عن اختصاص الوزارة فيتم التظلم منه أمام الجهات المختصة وفق أنظمتها.
شروط الحصول على الترخيص
- تكون الإجراءات وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية
- موافقة المرور (ترخيص للمركبات أو الشاحنات)
- موافقة التجارة (اللوحات الإعلانية المؤقتة للتخفيضات)
- موافقة هيئة العقار (اللوحات الإعلانية العقارية المؤقتة)

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