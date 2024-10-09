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اختبار صعب

10/9/2024 11:25:18 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع المنتخب السعودي إلى اعتلاء صدارة المجموعة الثالثة للدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، عندما يخوض اختبارًا صعبًا للغاية في التصفيات، وسيمر بمنعطف خطر، تجاوزه سيفتح الآفاق أمام الصقور نحو العبور للمونديال، حينما يستقبل، اليوم، ضيفًا ثقيلًا ومنافسًا شرسًا، هو منتخب اليابان على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لحساب الجولة الثالثة للمجموعة C، وتعد المواجهة منعطفًا مفصليًا للمنتخبين.
وفي ذات المجموعة تقام، اليوم، مواجهتان أخريان، إذ يستقبل منتخب أستراليا نظيره الصين، ويلتقى منتخبا البحرين وإندونيسيا، فيما تشهد الجولة 6 مواجهات أخرى لحساب المجموعتين الأولى والثانية، من بينها قمم عربية

موقعة صعبة
يخوض الأخضر المواجهة التي لن تكون سهلة، وأمام منافس من العيار الثقيل، وفي جعبته 4 نقاط، حصدها من تعادله على أرضه وبين جماهيره مع إندونيسيا في بداية المشوار، بعد أداء باهت وغياب للحلول الفنية وتحديدًا في الشق الهجومي، مما وضع أكثر من علامة استفهام حول قدرة الصقور على تجاوز هذه المرحلة بنجاح والعبور منها إلى المونديال، لكنه حسن الأداء نسبيًا وعاد بـ3 نقاط مهمة بتغلبه على مضيفه الصين 1/2، في الجولة الثانية، ليرتقي إلى وصافة المجموعة الصعبة والقوية.
منعطف خطر
إلى جانب أهمية تحقيق الانتصار من أجل اعتلاء صدارة المجموعة، إلا أن تلك الأهمية تمتد إلى أن خطف النقاط الثلاث سيمنح الصقور الثقة الكبرى في الجولات المقبلة، كون الأخضر سيكون المتحكم في موقف فرق المجموعة، ويجعله يستعد لمواجهة البحرين، الخميس المقبل، بكل ثقة وطمأنينة، أما في حال التعثر في الموقف سيكون صعبًا، وسيعيد الأخضر إلى دائرة عدم الثقة سواء على الصعيد الفني أو الجماهيري، لذا تعتبر المواجهة بمثابة المنعطف الصعب والخطير.
تأكيد التفوق
من جانبه، ستكون المواجهة بمثابة تأكيد التفوق والتألق للمنتخب الياباني، الذي ضرب بقوة خلال الجولتين الأولى والثانية، بتغلبه على ضيفه الصين في الجولة الأولى بنتيجة 7/صفر، ثم التفوق على مضيفه البحرين 5/صفر، في الجولة الثانية. ويسعى الساموراي لتحقيق نتيجة إيجابية تبقيه في الصدارة، إن لم يتمكن من الابتعاد والتحليق في القمة بعيدًا عن منافسيه.
استعادة التوازن
في المجموعة ذاتها، يسعى المنتخب البحريني إلى تحقيق نتيجة إيجابية يمسح بها الصورة السيئة التي ظهر بها أمام اليابان في الجولة السابقة واستعادة توازنه، حينما يستضيف نظيره إندونيسيا على إستاد البحرين الدولي، ويملك الأحمر البحرين 3 نقاط، بعدما أسقط أستراليا في عقر دارها وسجل انتصارًا تاريخيًا بالفوز 1/صفر في الجولة الأولى، فيما المنتخب الإندونيسي نجح في الخروج بنقطة ثمينة أمام مضيفه الأخضر في الجولة الأولى بالتعادل 1/1، ثم تعادله أيضًا مع ضيفه أستراليا سلبيًا في الجولة الثانية.
وبدوره يبحث المنتخب الأسترالي عن تعويض خسارته أمام البحرين صفر/1، وتعادله سلبيًا مع إندونيسيا، حينما يستضيف المنتخب الصيني الذي يتذيل المجموعة بعد خسارتين أمام اليابان والأخضر، وكلا المنتخبين يبحث عن استعادة توازنه.
تعويض وتأكيد
في المجموعة الأولى، يصطدم منتخب الإمارات بضيفه كوريا الجنوبية، عندما يتواجهان على إستاد هزاع بن زايد، ويسعى الأبيض لتسجيل انتصار آخر، بعدما تغلب في الافتتاح على قطر 1/3 في الدوحة، في أولى الجولات، قبل الخسارة أمام إيران في الجولة الثانية صفر/1 على أرضه وبين جماهيره، فيما كانت بداية المنتخب الكوري الشمالي سيئة للغاية، حيث خسر أمام أوزبكستان صفر/1، في الجولة الأولى، وتعادل مع ضيفه قطر في الجولة الثانية 2/2.
وسيكون المنتخب القطري مطالبًا بالانتصار وتعويض إخفاق الجولتين الأولى والثانية، بالخسارة 3/1 أمام الإمارات ثم التعادل مع كوريا الشمالية 2/2، في ثاني الجولات، عندما يستضيف منتخب قيرغيزستان الذي خسر مواجهتيه الأولى والثانية أمام إيران صفر/1، وأوزبكستان 3/2. وفي ذات المجموعة يلتقي على إستاد بونيودكور، منتخبا أوزبكستان وإيران في صراع قمة المجموعة، بعد أن حصد كلاهما 6 نقاط، بتغلب الأول على كوريا الشمالية 1/صفر، وقيرغيزستان 2/3، وتفوق الثاني على قيرغيزستان 1/صفر، ثم الإمارات بذات النتيجة.
قمم عربية
تتنافس في المجموعة الثانية 5 منتخبات عربية مع كوريا الجنوبية، لضمان بطاقتين للعبور للدور المقبل.
ويدخل منتخب الأردن اختبارًا صعبًا أمام ضيفه منتخب كوريا الجنوبية، على إستاد عمان الدولي، بعد أن حصد كلاهما 4 نقاط، فالنشامى تعادل 1/1 مع الكويت، ثم انتصر على فلسطين 1/3، فيما تعادل الشمشون مع فلسطين سلبيًا في الجولة الأولى، وكسب عمان 1/3 في الجولة الثانية.
وتتجه الأنظار إلى قمتين عربيتين في المجموعة ذاتها، عندما يلتقي على مجمع السلطان قابوس الرياضي منتخبا عمان والكويت، الساعيين لتعويض ما فاتهما في الجولتين السابقتين، فالأحمر العماني خسر مرتين أمام العراق صفر/1، وأمام كوريا الجنوبية 3/1، أما الأزرق فتعادل مرتين، الأولى مع الأردن 1/1، والثانية سلبيًا مع العراق.
وفي مباراة أخرى، يسعى المنتخب العراقي، لحصد الانتصار الثاني واستعادة الصدارة أو الوصافة، حينما يستقبل نظيره الفلسطيني في المباراة التي ستقام على إستاد البصرة الدولي، ويملك أسود الرافدين 4 نقاط من انتصار على عمان 1/صفر، وتعادل سلبي مع الكويت، بينما حصد الفدائي نقطة واحدة بتعادله سلبيًا مع كوريا الجنوبية، قبل الخسارة أمام الأردن 3/1.

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