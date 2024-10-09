الأخضر للتفوق والتورنيدو لمطاردة نادي الـ100

(MENAFN
- Al Watan)
يطمح المنتخب السعودي إلى التفوق على نظيره الياباني، عندما يستضيفه، مساء اليوم، على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لحساب الجولة الثالثة للدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ سبق أن التقى المنتخبان 5 مرات من قبل على صعيد تصفيات المونديال، إذ تقاسم الانتصار بواقع مرتين لكل منهما فيما تعادلا مرة واحدة.
ويأمل قائد الأخضر ونجمه، سالم الدوسري في أن يعيد كتابة التاريخ من جديد، وأن يقترب أكثر من نادي الـ100 مباراة
دولية بقميص الأخضر، عندما يخوض المباراة الـ86 له بقميص الأخضر ليتساوى مع إبراهيم سويد، ويقترب من رقم فهد
فك الارتباط
سبق وأن التقى الأخضر والساموراي في 5 مواجهات سابقة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، تمكن خلالها من الانتصار مرتين مقابل انتصارين للساموراي، وحسم التعادل في مواجهة وحيدة. وكانت المواجهة الأولى في عام 1993، خلال تصفيات مونديال 1994، وشهدت تعادل المنتحبين سلبيًا، قبل أن يتمكن المنتخب الياباني من الانتصار 1/2، عام 2016، بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، إلا أن الأخضر نجح في الرد خلال نفس التصفيات بالتغلب على الساموراي 1/صفر، إيابًا، ليتأهل بعدها مباشرة إلى نهائيات روسيا 2018. وفي عام 2021، كسب المنتخب السعودي ضيفه الياباني 1/صفر، لحساب ذهاب التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، ثم تلقى الخسارة صفر/2 بالتصفيات ذاتها بعد أشهر قليلة.
نادي الـ100
يطارد قائد الأخضر سالم الدوسري إنجازا تاريخيا مع الصقور، حال الاستمرار في المشاركة الدولية خلال الفترة المقبلة.
وبدأ سالم الدوسري مسيرته الدولية في الـ29 من فبراير 2012، ويستمر حتى اللحظة في كتابة التاريخ.
ويحتاج التورنيدو للمشاركة في 15 مباراة دولية، ليدخل نادي الـ100 رفقة الأخضر في إنجاز لم تشهده كتيبة الصقور منذ سنوات طويلة، إذ إن هناك 17 لاعبا سعوديا وصلوا إلى 100 مباراة أو كثر في سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويتصدر القائمة الحارس الأسطوري محمد الدعيع بـ172 مباراة، يليه المدافع الراحل، محمد الخليوي بـ163.
واحتل سامي الجابر المرتبة الثالثة بـ156 مباراة ثم عبدالله سليمان 142 وحسين عبدالغني 138 وأسامة هوساوي 135 ثم تيسير الجاسم وسعود كريري 133 لكل منهما. وفي المركز التاسع يحضر محمد عبدالجواد بـ122 مباراة، ثم محمد الشلهوب عاشرا بـ118 مباراة، فماجد عبدالله 117 وخالد مسعد 116 وأحمد الدوخي 113 وياسر القحطاني 112 وخميس العويران 105 ومحمد شليه 104. وفي حال مشاركة الدوسري أمام اليابان والبحرين، في فترة التوقف الدولي الحالية، سيصل إلى 87 مباراة دولية ليتجاوز إبراهيم سويد 86 ويتساوى مع فهد المهلل.
ذكرى الفهد والعازف
تحمل مواجهة الأخضر واليابان على إستاد الجوهرة في طياتها ذكرى جميلة، للغائب الحاضر في القلوب فهد المولد، والعازف فراس البريكان، إذ إن الثنائي هما من هز شباك الساموراي خلال المواجهتين اللتين جمعتا المنتخبين على إستاد الجوهرة، فالفهد سجل هدف الأخضر في مواجهة إياب تصفيات مونديال 2018، ومنح الصقور الانتصار 1/صفر، وبطاقة العبور للمونديال، والعازف منح الصقور انتصارا ثمينا في ذهاب تصفيات مونديال 2022، ليفتح الطريق أمام الأخضر نحو بلوغ مونديال قطر.
-5 مواجهات جمعت الأخضر والساموراي بتصفيات المونديال
-انتصاران للصقور ومثلهما للكمبيوتر وتعادل واحد
-تصفيات 1994 شهدت الموقعة الأولى وانتهت بالتعادل السلبي
-حضرت ثاني المواجهات بذهاب تصفيات 2018 وكسبها اليابان
-الرد السعودي كان في إياب ذات التصفيات
-الأخضر حسم موقعة إياب تصفيات 2022
-الساموراي رد اعتباره بإياب تصفيات 2022 أيضا
-موقعة اليوم السادسة بين المنتخبين بتصفيات المونديال
-الدوسري يطارد نادي الـ100 مباراة دولية بقميص الأخضر
-17 لاعبا سعوديا دخلوا نادي الـ100 يتصدرهم الدعيع
- 85 مباراة دولية خاضها التورنيدو مع الصقور
-هدفا الفهد والعازف يعيدان ذكريات الجوهرة الجميلة.
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