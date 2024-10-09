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الأخضر للتفوق والتورنيدو لمطاردة نادي الـ100

10/9/2024 11:25:17 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح المنتخب السعودي إلى التفوق على نظيره الياباني، عندما يستضيفه، مساء اليوم، على إستاد الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، لحساب الجولة الثالثة للدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ سبق أن التقى المنتخبان 5 مرات من قبل على صعيد تصفيات المونديال، إذ تقاسم الانتصار بواقع مرتين لكل منهما فيما تعادلا مرة واحدة.
ويأمل قائد الأخضر ونجمه، سالم الدوسري في أن يعيد كتابة التاريخ من جديد، وأن يقترب أكثر من نادي الـ100 مباراة دولية بقميص الأخضر، عندما يخوض المباراة الـ86 له بقميص الأخضر ليتساوى مع إبراهيم سويد، ويقترب من رقم فهد

فك الارتباط
سبق وأن التقى الأخضر والساموراي في 5 مواجهات سابقة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم، تمكن خلالها من الانتصار مرتين مقابل انتصارين للساموراي، وحسم التعادل في مواجهة وحيدة. وكانت المواجهة الأولى في عام 1993، خلال تصفيات مونديال 1994، وشهدت تعادل المنتحبين سلبيًا، قبل أن يتمكن المنتخب الياباني من الانتصار 1/2، عام 2016، بالتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، إلا أن الأخضر نجح في الرد خلال نفس التصفيات بالتغلب على الساموراي 1/صفر، إيابًا، ليتأهل بعدها مباشرة إلى نهائيات روسيا 2018. وفي عام 2021، كسب المنتخب السعودي ضيفه الياباني 1/صفر، لحساب ذهاب التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022، ثم تلقى الخسارة صفر/2 بالتصفيات ذاتها بعد أشهر قليلة.
نادي الـ100
يطارد قائد الأخضر سالم الدوسري إنجازا تاريخيا مع الصقور، حال الاستمرار في المشاركة الدولية خلال الفترة المقبلة.
وبدأ سالم الدوسري مسيرته الدولية في الـ29 من فبراير 2012، ويستمر حتى اللحظة في كتابة التاريخ.
ويحتاج التورنيدو للمشاركة في 15 مباراة دولية، ليدخل نادي الـ100 رفقة الأخضر في إنجاز لم تشهده كتيبة الصقور منذ سنوات طويلة، إذ إن هناك 17 لاعبا سعوديا وصلوا إلى 100 مباراة أو كثر في سجلات الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويتصدر القائمة الحارس الأسطوري محمد الدعيع بـ172 مباراة، يليه المدافع الراحل، محمد الخليوي بـ163.
واحتل سامي الجابر المرتبة الثالثة بـ156 مباراة ثم عبدالله سليمان 142 وحسين عبدالغني 138 وأسامة هوساوي 135 ثم تيسير الجاسم وسعود كريري 133 لكل منهما. وفي المركز التاسع يحضر محمد عبدالجواد بـ122 مباراة، ثم محمد الشلهوب عاشرا بـ118 مباراة، فماجد عبدالله 117 وخالد مسعد 116 وأحمد الدوخي 113 وياسر القحطاني 112 وخميس العويران 105 ومحمد شليه 104. وفي حال مشاركة الدوسري أمام اليابان والبحرين، في فترة التوقف الدولي الحالية، سيصل إلى 87 مباراة دولية ليتجاوز إبراهيم سويد 86 ويتساوى مع فهد المهلل.
ذكرى الفهد والعازف
تحمل مواجهة الأخضر واليابان على إستاد الجوهرة في طياتها ذكرى جميلة، للغائب الحاضر في القلوب فهد المولد، والعازف فراس البريكان، إذ إن الثنائي هما من هز شباك الساموراي خلال المواجهتين اللتين جمعتا المنتخبين على إستاد الجوهرة، فالفهد سجل هدف الأخضر في مواجهة إياب تصفيات مونديال 2018، ومنح الصقور الانتصار 1/صفر، وبطاقة العبور للمونديال، والعازف منح الصقور انتصارا ثمينا في ذهاب تصفيات مونديال 2022، ليفتح الطريق أمام الأخضر نحو بلوغ مونديال قطر.
-5 مواجهات جمعت الأخضر والساموراي بتصفيات المونديال
-انتصاران للصقور ومثلهما للكمبيوتر وتعادل واحد
-تصفيات 1994 شهدت الموقعة الأولى وانتهت بالتعادل السلبي
-حضرت ثاني المواجهات بذهاب تصفيات 2018 وكسبها اليابان
-الرد السعودي كان في إياب ذات التصفيات
-الأخضر حسم موقعة إياب تصفيات 2022
-الساموراي رد اعتباره بإياب تصفيات 2022 أيضا
-موقعة اليوم السادسة بين المنتخبين بتصفيات المونديال
-الدوسري يطارد نادي الـ100 مباراة دولية بقميص الأخضر
-17 لاعبا سعوديا دخلوا نادي الـ100 يتصدرهم الدعيع
- 85 مباراة دولية خاضها التورنيدو مع الصقور
-هدفا الفهد والعازف يعيدان ذكريات الجوهرة الجميلة.

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