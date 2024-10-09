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مشاركة سعودية ضمن مجموعة تمكين المرأة في G20

10/9/2024 11:25:17 PM
(MENAFN- Al Watan) تشارك المملكة بوفد برئاسة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة د. ميمونة آل خليل، في آخر اجتماعات قمة العشرين التي تستضيفها جمهورية البرازيل الاتحادية في العاصمة برازيليا، يومي 8 و 9 أكتوبر 2024.
ويأتي الاجتماع ضمن مجموعة عمل تمكين المرأة، إحدى مجموعات العمل لدول العشرين، تحت شعار ((بناء عالم عادل وكوكب مستدام))، وتتضمن أولويات عمل المجموعة المساواة ومواجهة العنف والتميز، والعدالة المناخية، إذ تقوم الاجتماعات على استعراض ومناقشة السياسات الداعمة للمرأة، وتسليط الضوء على المؤشرات الداعمة للتمكين في الدول كافة.
وتستهدف مشاركة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة استعراض أبرز الأرقام المحققة في المجالات التنموية بالمملكة، كالقفزة المحققة في مشاركة المرأة في سوق العمل بحلول عام 2024 إلى نسبة تتجاوز 35.4 %.

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