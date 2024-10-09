Thursday, 10 October 2024 09:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إعصار ميلتون: تحذيرات للرافضين للإخلاء

10/9/2024 11:25:16 PM
(MENAFN- Al Watan) مع اقتراب الإعصار ميلتون القوي من الساحل الغربي لفلوريدا، أصر بعض السكان على البقاء حتى بعد صدور أوامر بإجلاء الملايين. وقال مسؤولون إن المتخلفين يواجهون احتمالات ضئيلة للبقاء على قيد الحياة.
ولم تشهد منطقة خليج تامبا، التي يقطنها أكثر من 3.3 ملايين شخص، ضربة مباشرة من إعصار كبير منذ أكثر من قرن. وتذبذبت قوة ميلتون بين الفئتين الرابعة والخامسة عند اقترابها، ولكن بغض النظر عن الاختلاف في سرعات الرياح، قال المركز الوطني للأعاصير إنها ستكون عاصفة كبيرة وخطيرة للغاية عندما يصل مركزها إلى اليابسة في وقت متأخر من يوم الأربعاء أو في وقت مبكر من يوم الخميس.
فتح الملاجئ
ومن المقرر إغلاق الجسور الرئيسية حول خليج تامبا، كما تم فتح الملاجئ العامة لاستقبال النازحين. وفي مقاطعة هيلزبورو، حيث تقع مدينة تامبا، حث شريف مقاطعة هيلزبورو تشاد كرونيستر السكان في مقطع فيديو على فيسبوك على الانتهاء من خططهم: ((رسالتي بسيطة. نحن نقترب من اللحظة الأخيرة. إذا كنت بحاجة إلى مكان آمن لأي سبب من الأسباب، فإن الوقت المناسب للقيام بذلك هو الآن)).
صفارات الإنذار
وفي مؤتمر صحفي في تالاهاسي، وصف حاكم الولاية رون دي سانتيس نشر مجموعة واسعة من الموارد، بما في ذلك 9000 من أفراد الحرس الوطني من فلوريدا وولايات أخرى؛ وأكثر من 50 ألف عامل مرافق من مناطق بعيدة مثل كاليفورنيا؛ وسيارات دورية على الطرق السريعة مزودة بصافرات إنذار لمرافقة شاحنات البنزين لتجديد الإمدادات حتى يتمكن الناس من ملء خزاناتهم قبل الإخلاء.
وذكر مركز الأعاصير أن ميلتون كان مركزه على بعد حوالي 230 ميلاً (365 كيلومترًا) جنوب غرب تامبا

موجة مياه
وقبل أسبوعين، جلبت موجة هيلين حوالي 5 أقدام من المياه إلى الحي، ولا تزال شوارعها مليئة بالأثاث الغارق في المياه والجدران الجافة الممزقة والحطام الآخر.
وتستهدف ميلتون مجتمعات لا تزال تعاني بعد أسبوعين من إعصار هيلين الذي غمر الشوارع والمنازل في غرب فلوريدا خلال مسيرته المدمرة التي خلفت ما لا يقل عن 230 قتيلا في جميع أنحاء الجنوب.
وفي العديد من الأماكن على طول الساحل، سارعت البلديات لجمع والتخلص من الحطام قبل أن تتسبب رياح ميلتون وعاصفة المد - التي من المتوقع أن يصل ارتفاعها إلى 12 قدمًا (3.6 مترًا) في خليج تامبا وما يصل إلى 15 قدمًا (4.5 مترًا) في الجنوب، بين ساراسوتا وفورت مايرز - في رميها وتفاقم أي ضرر.
وبدأت الأمطار الغزيرة في الانتشار عبر أجزاء من جنوب فلوريدا، ومن المتوقع أن تتدهور الظروف طوال اليوم، وفقًا للمركز.
المسار الدقيق
ومن المتوقع أن يحتفظ إعصار ميلتون بقوة الإعصار أثناء عبوره وسط فلوريدا يوم الخميس باتجاه المحيط الأطلسي.
وظل المسار الدقيق للإعصار غير مؤكد، ولكن اعتبارًا من صباح الأربعاء، من المتوقع أن يصل مركز الإعصار ميلتون إلى اليابسة في مكان ما حول خليج تامبا. ومن المتوقع أن يحدث أعلى ارتفاع للعاصفة في موقع وصول الإعصار وإلى الجنوب منه، وفقًا لمركز الأعاصير. وقالت ساندرا تابفومانيي، رئيسة إدارة الطوارئ في مقاطعة ساراسوتا، إن 11 ملجأ طوارئ مفتوح هناك وأن الحيوانات الأليفة مرحب بها. وحذرت من أن هذا سيكون ((كارثة شديدة)) للمقاطعة، وحثت الأشخاص الذين يعيشون على القوارب وفي المنازل المتنقلة والمصنعة على المغادرة: ((نحن لا نريدكم أن تبقوا في هذه الهياكل. لن يتصرفوا بشكل جيد في هذه العاصفة مع الرياح

كما حذرت تابفومانيي الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المسطحات المائية من المغادرة على الفور. فقد شهدت تلك المناطق فيضانات بسبب إعصار ديبي العام الماضي وفي عام 2022 بسبب إعصار إيان. وحذرت من أن ارتفاع المياه سينتقل من الشاطئ إلى الأنهار والخلجان ((على مسار أقل مقاومة)).
أصدرت السلطات أوامر إخلاء إلزامية في 11 مقاطعة في فلوريدا يبلغ مجموع سكانها حوالي 5.9 ملايين شخص.

MENAFN09102024000089011017ID1108764468

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث