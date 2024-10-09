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كوريا الشمالية تتعهد بإغلاق حدودها

10/9/2024 11:25:16 PM
(MENAFN- Al Watan) ذكرت كوريا الشمالية أنها ستغلق حدودها مع كوريا الجنوبية بشكل دائم، وستبني هياكل دفاعية على الخطوط الأمامية للتعامل مع ((هستيريا المواجهة)) من قبل القوات الكورية الجنوبية والأمريكية، في حين لم تعلن عن مراجعة دستورية متوقعة لتعيين كوريا الجنوبية رسميًا عدوها الرئيسي وتقنين حدود وطنية جديدة.
ورغم أن هذه الخطوات كانت على الأرجح تكتيكا للضغط، فإنه من غير الواضح كيف ستؤثر على العلاقات مع كوريا الجنوبية، حيث توقف السفر والتبادلات عبر الحدود لسنوات.
قطع الطرق
وقالت كوريا الشمالية إن جيشها سيقطع الطرق والسكك الحديدية المرتبطة بكوريا الجنوبية ((بشكل كامل وسيعمل على تحصين المناطق ذات الصلة من جانبنا بهياكل دفاعية قوية))، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية.
ووصف الجيش الكوري الشمالي هذه الخطوات بأنها ((إجراء دفاعي ذاتي لمنع الحرب والدفاع عن أمن)) كوريا الشمالية.
وقال إن ((القوات المعادية أصبحت أكثر تهوراً في هستيريا المواجهة)). واستشهد بما أسماه التدريبات الحربية المختلفة في كوريا الجنوبية، ونشر الأصول الإستراتيجية الأميركية، والخطاب القاسي من جانب منافسيها.
رفض التسامح
فيما صرح الجيش الكوري الجنوبي في وقت لاحق بأنه لن يتسامح مع أي محاولة من جانب كوريا الشمالية لتغيير الوضع الراهن. وأضاف أنها ستعاقب كوريا الشمالية ((بشدة)) إذا أقدمت على أي استفزازات. وقال بيان عسكري كوري جنوبي إن البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية.
وقال مسؤولون من كوريا الجنوبية في وقت سابق إن كوريا الشمالية كانت قد بدأت بالفعل في إضافة حواجز مضادة للدبابات وتعزيز الطرق على جانبها من الحدود منذ أبريل في محاولة محتملة لتعزيز موقفها الأمني على الخطوط الأمامية ومنع جنودها ومواطنيها من الانشقاق إلى كوريا الجنوبية. وفي تقرير للبرلمان يوم الثلاثاء، قالت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية كانت تزيل الروابط على الجانب الشمالي من السكك الحديدية عبر الحدود والمصابيح القريبة وتزرع الألغام على طول الحدود.

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