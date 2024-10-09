Thursday, 10 October 2024 09:22 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العازبات أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي

10/9/2024 11:25:16 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت محاضرة ((توعوية))، ضمن مبادرة: حملة شهر أكتوبر لسرطان الثدي، بتنظيم من جمعية مكافحة السرطان الخيرية بالأحساء ((تفاؤل))، أن النساء العازبات، أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، أو المتأخرات في الزواج، وذلك مقارنة بالمتزوجات، وأن إصابة ((الذكور)) بسرطان الثدي، أشد خطورة من الإناث، وذلك لأن نوع الورم ((خبيث)) جدًا، وأن تشخيص السيدات المبكر، يسهم في إيجاد بعض الحلول والعلاجات المناسبة للإصابة، كأقل ضررًا على المصابة، منها التجميلية أو استئصال الورم نفسه، بينما الأكثر إزعاجًا للمصابة، قد تواجهه بسبب الإصابة، يتمثل في استئصال ((الثدي)) بسبب الأورام، موضحة أهمية ممارسة الرياضة، والوجبات الصحية للوقاية من الإصابة.
مخدات مبتكرة
إلى ذلك، كشف المدير التنفيذي في الجمعية الدكتور فؤاد الجغيمان، إبرام اتفاقية للجمعية مع أحد المصانع الوطنية المتخصصة في تصنيع المنتجات السريرية والمفارش، لتصنيع مخدات ((مبتكرة))، تخدم السيدات بعد استئصال الثدي، وكذلك حشوات بعد الاستئصال، وقد ثبت جدوى استخدام تلك المخدات والحشوات، وتوضعان في منطقة الاستئصال في الصدر، وتشعر المصابة بارتياح، والجمعية تحرص على توفيرها للمصابات بعد عملية الاستئصال مع مراعاة القياسات المناسبة، مع استمرار الجمعية في التعاقد مع المصنع لتأمين كامل الاحتياج منها، وهي واحدة من البرامج المعتمدة في خدمات الجمعية.
حالات ينصح بتصوير الثدي بالماموجرام في عمر أقل من 40 عامًا للسيدات، وهي:
01 - البلوغ المبكر قبل سن الـ12 عامًا.
02 - عدم الإنجاب أو الإنجاب بعد سن الـ30 عامًا.
03 - وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي.
04 - التعرض لمعالجة إشعاعية في عمر صغير.

MENAFN09102024000089011017ID1108764465

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث