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13 ولاية أمريكية تقاضي Tiktok

10/9/2024 11:25:16 PM
(MENAFN- Al Watan) رفعت 13 ولاية أمريكية ومنطقة كولومبيا، دعاوى قضائية على ((تيك توك))، متهمةً منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة بإيذاء المستخدمين صغار السن وعدم توفير الحماية لهم.
وتوسع الدعاوى القضائية المرفوعة بشكل منفصل في نيويورك وكاليفورنيا ومنطقة كولومبيا و11 ولاية أخرى المعركة القانونية التي تخوضها شركة تيك توك المملوكة لشركة صينية مع الجهات التنظيمية الأمريكية، وتسعى إلى فرض عقوبات مالية جديدة على الشركة.
وتتهم الولايات المتحدة تطبيق تيك توك باستخدام برامج عن قصد لإدمان استخدامه وإبقاء الأطفال يشاهدون لأطول فترة ممكنة وفي كثير من الأحيان عدم تفعيل خصائص الإشراف على المحتوى. وقال المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، في بيان: ((يعمل تطبيق تيك توك على تعزيز إدمان وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز أرباح الشركات. ويستهدف التطبيق الأطفال عمداً؛ لأنه يعلم أن الأطفال لا يمتلكون بعد الدفاعات أو القدرة على وضع حدود صحية حول المحتوى الذي يسبب الإدمان)). وتقول الولايات المتحدة إن تطبيق تيك توك يسعى إلى زيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق من أجل استهدافهم بالإعلانات.
وقالت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس: ((يعاني الشباب مشكلات في صحتهم العقلية بسبب منصات التواصل الاجتماعي المسببة للإدمان مثل تيك توك)).
وعارضت شركة تيك توك، بشدة هذه الادعاءات، قائلة: ((التي نعتقد أن الكثير منها غير دقيق ومضلل))، وأنها تشعر بخيبة أمل؛ لأن الولايات اختارت المقاضاة ((بدلاً من العمل معنا على حلول بناءة للتحديات التي تواجه الصناعة بكاملها)).
ميزات أمان
أوضحت الشركة أن تيك توك يوفر ميزات أمان بما في ذلك حدود وقت الشاشة الافتراضية وإعدادات الخصوصية الافتراضية للقاصرين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً.
واتهم المدعي العام في العاصمة واشنطن، برايان شوالب، تطبيق تيك توك بإدارة أعمال تحويل أموال غير مرخصة من خلال ميزات البث المباشر والعملة الافتراضية.
وقال شوالب، في مقابلة: ((منصة تيك توك خطيرة من حيث التصميم. إنها منتج مسبب للإدمان بشكل متعمد ومصمم لجعل الشباب مدمنين على شاشاتهم)).
ورفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد تيك توك في أغسطس الماضي، بسبب مزاعم حول عدم قيامه بحماية خصوصية الأطفال على التطبيق.
وتخوض شركة بايت دانس، الشركة الأم الصينية لتطبيق تيك توك، معركة قانونية ضد قانون أمريكي قد يتسبب في حظر التطبيق في الولايات المتحدة.

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