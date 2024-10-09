25 دراسة للحماية من الإشعاع في الأجهزة الطبية

(MENAFN
- Al Watan)
تمكنت هيئة الغذاء والدواء من إجراء 25 دراسة في مجال الحماية من الإشعاع، وأجهزة الأشعة والتصوير الطبي المختلفة، وكذلك عن أهمية اختبارات توكيد الجودة والنوعية للأجهزة الطبية في أقسام الأشعة والطب النووي والعلاج الإشعاعي، ووسائل الحماية من الإشعاع في تلك الأقسام كالستر الواقية، وأيضا أجهزة الليزر بمختلف أنواعها. نتائج الدراسات
ونتج عن الدراسات عدد من التوصيات في مجال رقابة متطلبات الحماية من الإشعاع وأجهزة الأشعة والتصوير الطبي، والعمل على تحديث الإجراءات والمتطلبات والأدلة والاشتراطات الصادرة من الهيئة، بناء على نتائج تلك الدراسات، وفقا لما جاء في تقرير هيئة الغذاء والدواء لعام 2023م.
46 دراسة تقييم سريري
وأوضحت الهيئة، أنه تم إجراء 46 دراسة تقييم سريري وتقارير تحليل مخاطر ومسحية وبيانات للأجهزة والمستلزمات الطبية كصمامات القلب، وأجهزة المضخات الوريدية وأنسجة الثدي المزروعة وأجهزة الغسيل الكلوي والقوقعة المزروعة والأنسجة الصناعية التي تستخدم في علاج حالات هبوط أعضاء الحوض لدى النساء والمناظير وغيرها من الأجهزة الطبية الأخرى.
وتمت دراسة المخاطر في هذه الأجهزة ومراجعة الدراسات العلمية السابقة التي تحدثت عن تلك المخاطر والتواصل مع الممارسين الصحيين والأطباء ذوي العلاقة ودراسة آراء الجمعيات العلمية المحلية والدولية ليتم إعداد التوصيات التي تعالج تلك المخاطر والعمل على تنفيذها. أبرز الإحصائيات
32 المشاريع البحثية
95 طلبا من خلال لجنة الأبحاث 2023
82 طلبات النشر العلمي
8 طلبات للشراكات البحثية
5 طلبات بحثية خارجية
7 تقارير دورية للالتزام البحثي بسياسة وإجراء النشر العلمي
283 بحثا منشورا عدد الأبحاث لمنتسبي الهيئة
493 طلبا لصيانة ومعايرة أجهزة الهيئة التحليلية
984 عينة للعزلات البكتيرية التي تم استخلاص DNA منها
13 برنامجا تدريبيا عبر 10 مدربين
90 طلبات النشر لقطاعات الهيئة المختلفة
14 عدد المختبرات المعينة
21884 العينات المعينة.
MENAFN09102024000089011017ID1108764463
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.