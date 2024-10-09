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25 دراسة للحماية من الإشعاع في الأجهزة الطبية

10/9/2024 11:25:15 PM
(MENAFN- Al Watan) تمكنت هيئة الغذاء والدواء من إجراء 25 دراسة في مجال الحماية من الإشعاع، وأجهزة الأشعة والتصوير الطبي المختلفة، وكذلك عن أهمية اختبارات توكيد الجودة والنوعية للأجهزة الطبية في أقسام الأشعة والطب النووي والعلاج الإشعاعي، ووسائل الحماية من الإشعاع في تلك الأقسام كالستر الواقية، وأيضا أجهزة الليزر بمختلف أنواعها.
نتائج الدراسات
ونتج عن الدراسات عدد من التوصيات في مجال رقابة متطلبات الحماية من الإشعاع وأجهزة الأشعة والتصوير الطبي، والعمل على تحديث الإجراءات والمتطلبات والأدلة والاشتراطات الصادرة من الهيئة، بناء على نتائج تلك الدراسات، وفقا لما جاء في تقرير هيئة الغذاء والدواء لعام 2023م.
46 دراسة تقييم سريري
وأوضحت الهيئة، أنه تم إجراء 46 دراسة تقييم سريري وتقارير تحليل مخاطر ومسحية وبيانات للأجهزة والمستلزمات الطبية كصمامات القلب، وأجهزة المضخات الوريدية وأنسجة الثدي المزروعة وأجهزة الغسيل الكلوي والقوقعة المزروعة والأنسجة الصناعية التي تستخدم في علاج حالات هبوط أعضاء الحوض لدى النساء والمناظير وغيرها من الأجهزة الطبية الأخرى.
وتمت دراسة المخاطر في هذه الأجهزة ومراجعة الدراسات العلمية السابقة التي تحدثت عن تلك المخاطر والتواصل مع الممارسين الصحيين والأطباء ذوي العلاقة ودراسة آراء الجمعيات العلمية المحلية والدولية ليتم إعداد التوصيات التي تعالج تلك المخاطر والعمل على تنفيذها.
أبرز الإحصائيات
32 المشاريع البحثية
95 طلبا من خلال لجنة الأبحاث 2023
82 طلبات النشر العلمي
8 طلبات للشراكات البحثية
5 طلبات بحثية خارجية
7 تقارير دورية للالتزام البحثي بسياسة وإجراء النشر العلمي
283 بحثا منشورا عدد الأبحاث لمنتسبي الهيئة
493 طلبا لصيانة ومعايرة أجهزة الهيئة التحليلية
984 عينة للعزلات البكتيرية التي تم استخلاص DNA منها
13 برنامجا تدريبيا عبر 10 مدربين
90 طلبات النشر لقطاعات الهيئة المختلفة
14 عدد المختبرات المعينة
21884 العينات المعينة.

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