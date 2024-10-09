رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج

MENAFN - Al-Borsa News) ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ اجتماع اللجنة العليا للحج.

حضر الاجتماع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية الصحة والسكان، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتورة مايا مرسي، التضامن الاجتماعي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والدكتور أسامة الازهري، وزير الأوقاف، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، ومحمد جبران، وزير العمل.

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وأشار رئيس الوزراء، إلى أن لقاء اليوم يأتي في إطار الاستعدادات المبكرة لتنظيم موسم الحج للعام المقبل 2025، وذلك بما يسهم في تجنب أيه سلبيات واجهت الحجاج خلال موسم الحج الماضي، مؤكداً سعي الحكومة لتوفير مختلف أوجه الراحة والخدمات للحجاج المصريين.

ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المصرية والسعودية الشقيقة المعنية، وذلك بما يسهم في خروج موسم الحج القادم بأفضل صورة ممكنة.

وخلال الاجتماع، أشار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان إلى جهود وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للحجاج، مشدداً على أنه يتم إتاحة هذه الرعاية الصحية والطبية لمختلف فئات الحجاج المصريين.

وأشار وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، إلى ما يتم من تعاون وتنسيق مع الجهات السعودية، استعداداً لموسم الحج القادم، كما تناول عدداً من الإجراءات التنظيمية على مستوى الجهات المصرية المعنية، وذلك فيما يتعلق بتوزيع التأشيرات، وترتيبات بعثة الحج الرسمية، ودور كل جهة في هذا الشأن.

من جانب آخر، أشار وزير العمل إلى ضرورة استمرار التنسيق مع الشركات السعودية، واتخاذ مختلف الإجراءات اللازمة على مستوى الشركات المصرية، وذلك بما يضمن تلافي أي تجاوزات حدثت خلال العام الماضي.

وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع، جهود الوزارة في ملف الحج، وما يتم من تنسيق وتعاون مع العديد من الجهات الأخرى المعنية.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية العمل على توفير فرص الحج للمواطنين المصريين بأسعار مناسبة، وتوفير خدمات جيدة لهم، وذلك في ظل توفير نسبة من برامج الحج بالأسعار والخدمات الفاخرة.

وفى هذا الصدد، أكد وزير السياحة، أن الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع الشركات السياحية لضمان توفير برامج الحج، بصورة تتناسب وتتماشي مع جميع فئات وشرائح المواطنين المختلفة، مشدداً في الوقت نفسه، على أهمية توعية المواطنين بعدم التعامل مع الجهات غير الرسمية للحصول على تأشيرات الحج.

وفي ذات السياق، لفت وزير الخارجية، إلى أهمية وضع الضوابط اللازمة للحج من خلال القنوات الشرعية، وذلك بما يضمن سفر الحجاج من خلال هذه القنوات، منوهاً إلى أهمية العمل أيضاَ على التوسع في برامج وتأشيرات الحج الاقتصادي التي تناسب أغلب شرائح المجتمع.

كما أكد الدكتور بدر عبد العاطي، أهمية التوعية بمخاطر التعامل مع الجهات غير المرخص لها منح التأشيرات لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر، وعدم توفير الخدمات اللازمة للحجاج بصورة لائقة.

وفي ذات السياق، أشار وزير الأوقاف إلى اعتزام الوزارة تنظيم حملة توعوية خلال الفترة المقبلة بشأن ضرورة الالتزام بالضوابط الخاصة بموسم الحج، وذلك بما يسهم في تجنب المواطنين التعامل مع الجهات غير المرخص لها بتقديم خدمات الحج.