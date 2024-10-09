((السلع التموينية)): مخزون القمح الاستراتيجى يكفى 5.3 شهر

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، لـ((البورصة))، إنَّ آخر تعاقدات الهيئة لشراء القمح كان على كمية 430 ألف طن قمح فى سبتمبر الماضي، جارٍ شحنها خلال الشهر الجاري.
أضاف ((الجراحي))، أنه لم يتم التعاقد على أى كميات أخرى، خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجى من القمح حالياً يكفى 5.3 شهر، وهو وقت جيد يعطى أريحية لعقد أى صفقات تخص استيراد القمح سواء من خلال الممارسات أو من خلال التعاقد بالأمر المباشر.
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كانت وكالة رويترز قد ذكرت، قبل أسبوع، أنَّ الهيئة العامة للسلع التموينية اتفقت على واحدة من أكبر صفقاتها المباشرة على الإطلاق لتوريد القمح شهرياً من نوفمبر 2024 إلى أبريل 2025، وأنه من المقرر شحن القمح للهيئة بمعدل نحو 510 آلاف طن شهرياً من مناشئ فى البحر الأسود، بإجمالى يصل إلى 3.12 مليون طن خلال تلك الفترة.
تابع أن الهيئة تتلقى عروضاً شبه يومية تتم دراستها وفقاً لأفضلية السعر، خاصة مع وجود مخزون استراتيجى آمن، مضيفاً: ((لا يوجد ما يدعو للاستعجال)).
أشار إلى وجود مباحثات فى الوقت الحالى مع الجانب التركي، ويتم تبادل المعلومات لبحث فرص متاحة للمناشئ الحالية الموردة للقمح، بجانب دراسة العديد من المناشئ الأخرى على مستوى العالم.
وأكد ((الجراحى))، أن الهيئة لديها قدر كبير من الشفافية، ويتم الإفصاح عن أى صفقات أو تعاقدات تخص سلعة القمح أو السلع الأخرى التى تقوم الهيئة بتوفيرها مثل السكر وزيت الطعام.
وتحتاج وزارة التموين إلى كمية تتراوح بين 8.25 و8.5 مليون طن من القمح سنوياً لتوفير الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون مصرى، وذلك وفقاً لميزانية 2024-2025.
وتحصل الحكومة على نحو 3.5 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين، وتستورد الحصة المتبقية.
أوضح أن الحكومة أعلنت عن سعر توريد القمح المحلى 2200 جنيه للطن قبل الموسم، لتشجيع المزارعين، بجانب متابعة الوزارة لجميع المتغيرات والأحداث طوال الوقت.
وافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على رفع السعر الاسترشادى لزراعة القمح لموسم 2024- 2025، ليكون 2200 جنيه للإردب بدلاً من 2000 جنيه لجودة 23.5، و2150 جنيهاً للإردب لجودة 23، و2100 جنيه للإردب لجودة 22.
ذكر ((الجراحى))، أن المخزون الاستراتيجى من السكر يصل إلى نحو 14.7 شهر، ومن الزيت 6.7 شهر.
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