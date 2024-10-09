((السلع التموينية)): مخزون القمح الاستراتيجى يكفى 5.3 شهر

MENAFN - Al-Borsa News) قال حسام الجراحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، لـ((البورصة))، إنَّ آخر تعاقدات الهيئة لشراء القمح كان على كمية 430 ألف طن قمح فى سبتمبر الماضي، جارٍ شحنها خلال الشهر الجاري.

أضاف ((الجراحي))، أنه لم يتم التعاقد على أى كميات أخرى، خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن المخزون الاستراتيجى من القمح حالياً يكفى 5.3 شهر، وهو وقت جيد يعطى أريحية لعقد أى تخص استيراد القمح سواء من خلال الممارسات أو من خلال التعاقد بالأمر المباشر.

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كانت وكالة رويترز قد ذكرت، قبل أسبوع، أنَّ الهيئة العامة للسلع التموينية اتفقت على واحدة من أكبر صفقاتها المباشرة على الإطلاق لتوريد القمح شهرياً من نوفمبر 2024 إلى أبريل 2025، وأنه من المقرر شحن القمح للهيئة بمعدل نحو 510 آلاف طن شهرياً من مناشئ فى البحر الأسود، بإجمالى يصل إلى 3.12 مليون طن خلال تلك الفترة.

تابع أن الهيئة تتلقى عروضاً شبه يومية تتم دراستها وفقاً لأفضلية السعر، خاصة مع وجود مخزون استراتيجى آمن، مضيفاً: ((لا يوجد ما يدعو للاستعجال)).

أشار إلى وجود مباحثات فى الوقت الحالى مع الجانب التركي، ويتم تبادل المعلومات لبحث فرص متاحة للمناشئ الحالية الموردة للقمح، بجانب دراسة العديد من المناشئ الأخرى على مستوى العالم.

وأكد ((الجراحى))، أن الهيئة لديها قدر كبير من الشفافية، ويتم الإفصاح عن أى صفقات أو تعاقدات تخص سلعة القمح أو السلع الأخرى التى تقوم الهيئة بتوفيرها مثل السكر وزيت الطعام.

وتحتاج وزارة التموين إلى كمية تتراوح بين 8.25 و8.5 مليون طن من القمح سنوياً لتوفير الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون مصرى، وذلك وفقاً لميزانية 2024-2025.

وتحصل الحكومة على نحو 3.5 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين، وتستورد الحصة المتبقية.

أوضح أن الحكومة أعلنت عن سعر توريد القمح المحلى 2200 جنيه للطن قبل الموسم، لتشجيع المزارعين، بجانب متابعة الوزارة لجميع المتغيرات والأحداث طوال الوقت.

وافق مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي، على رفع السعر الاسترشادى لزراعة القمح لموسم 2024- 2025، ليكون 2200 جنيه للإردب بدلاً من 2000 جنيه لجودة 23.5، و2150 جنيهاً للإردب لجودة 23، و2100 جنيه للإردب لجودة 22.

ذكر ((الجراحى))، أن المخزون الاستراتيجى من السكر يصل إلى نحو 14.7 شهر، ومن الزيت 6.7 شهر.