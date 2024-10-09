الأهلى ومصر يخفضان أسعار الفائدة للشهادات الدولارية الثلاثية 0.5%

(MENAFN
- Al-Borsa News) خفض بنكا مصر والأهلى أسعار الفائدة على شهادتهم الدولارية أجل 3 سنوات نحو 0.5% عقب 3 أسابيع من خفض الفيدرالى الأمريكى الفائدة على الدولار بالقدر نفسه.
قال محمد الإتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، إنه تم خفض العائد على الشهادات الثلاثية الدولارية 0.5% على الشهادات التى ستُصدر حديثًا، بحسب تصريحاته لـ”البورصة”.
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وبذلك يتراجع العائد على الشهادة الدولارية الثلاثية ذات العائد المدفوع مقدمًا بالجنيه المصرى إلى 8.5% بدلًا من 9%، فيما تراجع العائد على الشهادات الثلاثية التى يُصرف عائدها كل 3 أشهر بالدولار إلى 6.5% بدلًا من 7%.
وفى سبتمبر الماضى، خفض مجلس الاحتياطى الفيدرالى نطاق الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في أول إجراء من نوعه منذ عام 2020، إلى ما بين 4.75% و5%.
وكان البنكان قد طرحا شهادات دولارية مرتفعة العائد بعد أزمة عملة حادة عاشتها مصر بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتفاقمت بعد الحرب على فلسطين فى أكتوبر من العام الماضى، والتى أضرت بإيرادات قناة السويس وخلقت سوقا موازيا ما أدى لتسرب التدفقات الدولارية من القنوات الرسمية خاصة عبر التحويلات، وسعى البنكان لتضييق الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى عبر طرح شهادات دولارية بعوائد مرتفعة، مع تسهيلات ائتمانية لحامليها.
وبحسب بيانات البنك المركزى ارتفعت مدخرات الأفراد منذ تحرير سعر الصرف نحو 2.5 مليار دولار وجاءت أغلب الزيادة فى الأوعية الادخارية لأجل والمتمثلة فى الشهادات والودائع لأجل، والتى زادت نحو 2.8 مليار دولار فيما تراجع الأوعية الادخارية الجارية نحو 300 مليون دولار، وتمثل مدخرات الأفراد نحو 78% من الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية لدى البنوك.
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