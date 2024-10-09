الأهلى ومصر يخفضان أسعار الفائدة للشهادات الدولارية الثلاثية 0.5%

MENAFN - Al-Borsa News) خفض بنكا مصر والأهلى أسعار الفائدة على شهادتهم الدولارية أجل 3 سنوات نحو 0.5% عقب 3 أسابيع من خفض الفيدرالى الأمريكى الفائدة على الدولار بالقدر نفسه.

قال محمد الإتربى الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى، إنه تم خفض العائد على الشهادات الثلاثية الدولارية 0.5% على الشهادات التى ستُصدر حديثًا، بحسب تصريحاته لـ”البورصة”.

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وبذلك يتراجع العائد على الشهادة الدولارية الثلاثية ذات العائد المدفوع مقدمًا بالجنيه المصرى إلى 8.5% بدلًا من 9%، فيما تراجع العائد على الشهادات الثلاثية التى يُصرف عائدها كل 3 أشهر بالدولار إلى 6.5% بدلًا من 7%.

وفى سبتمبر الماضى، خفض مجلس الاحتياطى الفيدرالى نطاق الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في أول إجراء من نوعه منذ عام 2020، إلى ما بين 4.75% و5%.

وكان البنكان قد طرحا شهادات دولارية مرتفعة العائد بعد أزمة عملة حادة عاشتها مصر بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا وتفاقمت بعد الحرب على فلسطين فى أكتوبر من العام الماضى، والتى أضرت بإيرادات قناة السويس وخلقت سوقا موازيا ما أدى لتسرب التدفقات الدولارية من القنوات الرسمية خاصة عبر التحويلات، وسعى البنكان لتضييق الفجوة بين السعرين الرسمى والموازى عبر طرح شهادات دولارية بعوائد مرتفعة، مع تسهيلات ائتمانية لحامليها.

وبحسب بيانات البنك المركزى ارتفعت مدخرات الأفراد منذ تحرير سعر الصرف نحو 2.5 مليار دولار وجاءت أغلب الزيادة فى الأوعية الادخارية لأجل والمتمثلة فى الشهادات والودائع لأجل، والتى زادت نحو 2.8 مليار دولار فيما تراجع الأوعية الادخارية الجارية نحو 300 مليون دولار، وتمثل مدخرات الأفراد نحو 78% من الودائع غير الحكومية بالعملة الأجنبية لدى البنوك.