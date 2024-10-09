الحكومة تسعى لوضع خطة إعادة هيكلة لـصندوق مصر السيادى

MENAFN - Al-Borsa News) قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ”البورصة”، إن الحكومة تعتزم إعادة هيكلة صندوق مصر السيادى وصناديقه التابعة وعلى رأسها صندوق ما قبل الطروحات.

وتابعت المصادر، أن أبرز ملامح إعادة الهيكلة سيخص صندوق ما قبل الطروحات عبر تغيير استراتيجية العمل من الشركات إليه لطرح حصص على المستثمرين، إلى الاستثمار في الشركات على مدى زمنى اطول واحتضان الأصول.

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وأوضحت أن الحكومة شكلت لجنة حصر الأصول تابعة لمجلس الوزراء ستقوم بحصر الاصول الحكومية التى يمكن نقلها إلى صندوق مصر السيادى بغرض تعظيم العائد عليها لبدء عملية نقل المزيد من الأصول خلال الفترة المقبلة.

ورجحت أن الوزير المعنى الأقرب بتولى ملف صندوق مصر السيادى“وزير الاستثمار”، وذلك بعد إقرار التعديلات الأخيرة على قانون الصندوق وموافقة النواب على نقل تبعيته إلى رئاسة مجلس الوزراء وتكليف وزير معنى بالملف.

ووافق مجلس النواب، أمس الأول، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص، في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكدت اللجنة أهمية مشروع القانون بما يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030؛ لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر، وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصري والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.