داليا الباز مستشارا لوزير الاتصالات وتكليفها بالقيام بأعمال رئيس البريد

(MENAFN
- Al-Borsa News) أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتولى داليا عبد الله محمد الباز العمل مستشارا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشئون البريدية لمدة عام، وتكليفها بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.
وداليا الباز قيادة تنفيذية مصرفية بارزة تمتلك خبرة تمتد لنحو 30 عاما في إدارة المخاطر والعمليات، وتكنولوجيا المعلومات والحوكمة المؤسسية، والمصرفية للشركات.
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وأظهرت داليا الباز خلال عملها كنائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، رؤية استراتيجية، وكان لها سجلا حافلا في تحويل العمليات وتحسين العمليات المصرفية من خلال نهج رقمي.
وخلال مسيرتها المهنية فى البنك الأهلى المصرى قادت داليا الباز بنجاح تنفيذ نظام مصرفى جديد في البنك؛ مما عزز قدرات مختلف العمليات بالبنك، كما أنشأت وظائف إدارة مخاطر التشغيل واستمرارية الأعمال في البنك الأهلي المصري؛ مما عزز إطار إدارة المخاطر بالبنك.
وقد شغلت داليا الباز عدة مناصب قبل توليها العمل كنائب رئيس البنك الأهلي المصري خلال سبتمبر 2017، حيث شغلت منصب الرئيس التنفيذى للعمليات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى 2017، كما شغلت منصب رئيس مجموعة إدارة مخاطر التشغيل بالبنك خلال الفترة من 2008 حتى 2015.
كذلك عملت كرئيس إدارة مخاطر التشغيل ووحدة الرقابة على المخاطر ببنك باركليز مصر خلال الفترة من 2004 حتى 2008، والمسؤول عن عملاء الشركات الكبرى خلال الفترة من 1995 حتى 2004.
ونتيجة لمساهمتها فى القطاع المالى والمصرفى فقد تم تصنيفها فى المرتبة الثالثة عشرة ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 سيدة أعمال فى عامى 2023 و 2024. وفى المرتبة العشرين فى قائمة النساء الأكثر تأثيرا لعام 2018.
وداليا الباز حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال مع تخصص فرعي في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
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