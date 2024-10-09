داليا الباز مستشارا لوزير الاتصالات وتكليفها بالقيام بأعمال رئيس البريد

MENAFN - Al-Borsa News) أصدر الدكتور عمرو طلعت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قرارًا بتولى داليا عبد الله محمد الباز العمل مستشارا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشئون البريدية لمدة عام، وتكليفها بالقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.

وداليا الباز قيادة تنفيذية مصرفية بارزة تمتلك خبرة تمتد لنحو 30 عاما في إدارة المخاطر والعمليات، وتكنولوجيا المعلومات والحوكمة المؤسسية، والمصرفية للشركات.

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وأظهرت داليا الباز خلال عملها كنائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، رؤية استراتيجية، وكان لها سجلا حافلا في تحويل العمليات وتحسين العمليات المصرفية من خلال نهج رقمي.

وخلال مسيرتها المهنية فى البنك الأهلى المصرى قادت داليا الباز بنجاح تنفيذ نظام مصرفى جديد في البنك؛ مما عزز قدرات مختلف العمليات بالبنك، كما أنشأت وظائف إدارة مخاطر التشغيل واستمرارية الأعمال في البنك الأهلي المصري؛ مما عزز إطار إدارة المخاطر بالبنك.

وقد شغلت داليا الباز عدة مناصب قبل توليها العمل كنائب رئيس البنك الأهلي المصري خلال سبتمبر 2017، حيث شغلت منصب الرئيس التنفيذى للعمليات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة من ديسمبر 2015 حتى 2017، كما شغلت منصب رئيس مجموعة إدارة مخاطر التشغيل بالبنك خلال الفترة من 2008 حتى 2015.

كذلك عملت كرئيس إدارة مخاطر التشغيل ووحدة الرقابة على المخاطر ببنك باركليز مصر خلال الفترة من 2004 حتى 2008، والمسؤول عن عملاء الشركات الكبرى خلال الفترة من 1995 حتى 2004.

ونتيجة لمساهمتها فى القطاع المالى والمصرفى فقد تم تصنيفها فى المرتبة الثالثة عشرة ضمن قائمة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 100 سيدة أعمال فى عامى 2023 و 2024. وفى المرتبة العشرين فى قائمة النساء الأكثر تأثيرا لعام 2018.

وداليا الباز حاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال مع تخصص فرعي في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.