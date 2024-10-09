مديرة المعرض: ((إيكوموندو 2024)) يركز على التحديات البيئية

MENAFN - Al-Borsa News) قالت أليساندرا أستولفي، مديرة المعرض العالمى لقسم التكنولوجيا الخضراء فى مجموعة المعارض الإيطالية (إيكوموندو )، إنَّ ((إيكوموندو)) 2024 سيركز على التحديات البيئية التى تؤثر على القارة الأفريقية.

أستولفى: سيركز معرض إيكوموندو 2024، الذى تنظمه مجموعة المعارض الإيطالية، والمقرر انعقاده فى الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر فى مركز ريمينى للمعارض (إيطاليا)، على العديد من التحديات البيئية التى تؤثر على القارة الأفريقية.

موضوعاتالنفط يمحو مكاسبه ويتحول للانخفاض.. وخام برنت دون 76 دولارًا “الطاقة الدولية” ترهن مضاعفة العالم قدرات الطاقة المتجددة بدعمه دول الجنوب مصر وكوت ديفوار تبحثان تعزيز التعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة

وستشمل الموضوعات الرئيسية قيد المناقشة الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائرى والزراعة المستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع التركيز بشكل خاص على كينيا وإنشاء مركز للتميز فى المغرب لتدريب الخبراء فى قطاع الطاقة المتجددة.

وسيتم تناول قضايا مثل إدارة النفايات، وخاصة زيوت النفايات، ودعم سلسلة توريد الوقود الحيوى والتهديدات التى يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر، خاصة فى حوض البحر الأبيض المتوسط.

وعلاوة على ذلك، سيتم أيضاً التعامل مع موضوع صادرات نفايات المنسوجات وتأثيرها البيئى العالمي.

وستشمل الأحداث المقررة أيضًا:

((ارتفاع مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط، التهديد المنسى))، الذى تنظمه إيكوموندو والاتحاد من أجل المتوسط. ((تسريع التعاون الإقليمى الأزرق فى البحر الأبيض المتوسط))، الذى تنظمه إيكوموندو وكلستر بيج بلو إيطاليان جروث ووزارة الخارجية والتعاون الدولى الإيطالية.

((تصدير المنسوجات الحضرية والنفايات المستعملة))، الذى تنظمه إيكوموندو وجامعة أفريقيا الحرة.

أستولفى: تولى إيكوموندو اهتمامًا خاصًا لأفريقيا؛ لأنها قارة ذات إمكانات هائلة من حيث تطوير الطاقة المتجددة، وتبنى ممارسات الاقتصاد الدائرى.

وفى الوقت نفسه، فهى أيضًا واحدة من المناطق الأكثر عُرضة لتأثيرات تغير المناخ، مثل الجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور التربة.

من خلال المنتديات مثل منتدى النمو الأخضر فى أفريقيا، تهدف ((إيكوموندو)) لتعزيز الحلول المستدامة التى لا يمكنها فقط التخفيف من المشاكل البيئية، بل وأيضًا تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل المنطقة.

علاوة على ذلك، تعد أفريقيا منطقة رئيسية لمستقبل سلاسل توريد الطاقة الحيوية والوقود الحيوى مع مشاريع تدعمها أيضًا إيطاليا والمنظمات الدولية.

كيف يساعد ((إيكوموندو)) على تسريع التحول إلى اقتصاد دائرى فى أفريقيا ودول أخرى؟

((أستولفى)): يعد ((إيكوموندو)) منصة دولية مهمة للحوار والتعاون بين أوروبا وأفريقيا حول مواضيع حاسمة مثل إدارة الموارد المستدامة والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائرى.

من خلال عرض التقنيات المتقدمة وتسهيل الشراكات الدولية، يقدم ((إيكوموندو)) للدول الأفريقية فرصة الوصول إلى حلول مبتكرة، بالإضافة إلى التعاون مع الخبراء والشركات لمعالجة تحديات الاستدامة والتنمية.

ومن أبرز ما يميز ((إيكوموندو 2024)) مشاركة الوفود والشركات والمشترين والممثلين المؤسسين من القارة الأفريقية، مع التركيز على مصر.

سيحضر ((إيكوموندو 2024)) أكثر من 30 وفدًا تضم حوالى 280 ممثلاً من شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، بما فى ذلك مشاركة كبيرة من مصر.

ستشمل الوفود ممثلين حكوميين ومؤسسيين مسئولين عن سياسات البيئة والتنمية المستدامة.

كما ستكون الشركات الرائدة فى مجالات الطاقة المتجددة وإدارة النفايات ومعالجة المياه وحلول الاقتصاد الدائرى حاضرة أيضًا.

وتعزز هذه المشاركة أهمية أفريقيا كشريك استراتيجى فى معالجة التحديات العالمية المرتبطة بالاقتصاد الدائرى؛ حيث تعد مصر دولة رائدة فى هذا السياق.

كما سيشارك فى الحدث العديد من الشركات الناشئة والشركات الناشئة التى ستقدم حلولاً مبتكرة تتماشى مع نية الحدث لتسهيل التحول البيئى فى أفريقيا والعالم.

هل يتضمن برنامج إيكوموندو أى أحداث تقدم بيانات اقتصادية من القطاع (على سبيل المثال مشاريع التمويل) التى تشمل البلدان الأفريقية على وجه التحديد؟

((أستولفى)): نعم، ستتضمن العديد من الأحداث بيانات اقتصادية حول مشاريع التمويل مع التركيز بشكل خاص على أفريقيا والمناطق الناشئة الأخرى.

وستشمل الموضوعات الرئيسية منصة للحوار حول تحديات التنمية المستدامة والنمو الاجتماعى والاقتصادى ((الأخضر)) فى القارة الأفريقية، بما يتماشى مع خطة ماتى للحكومة الإيطالية.

وتتضمن هذه الخطة استثمارات تبلغ حوالى 1.5 مليار يورو لدعم المشاريع المستدامة فى أفريقيا، بما فى ذلك تلك المتعلقة بالتقنيات الخضراء وإدارة الموارد الطبيعية.

وستشارك وفود من دول جنوب الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا، فضلاً عن العديد من الجمعيات الدولية، لمناقشة فرص التمويل والتعاون فى قطاع الاقتصاد الأخضر.

((أستولفى)): يلعب معرض إيكوموندو دورًا دوليًا رئيسيًا كمنصة مرجعية للاقتصاد الدائرى والتنمية المستدامة.

يجذب المعرض كل عام الشركات والمؤسسات والمهنيين من جميع أنحاء العالم، ليصبح مكانًا مميزًا لمناقشة الحلول المبتكرة والمستدامة فى مجالات إدارة النفايات والموارد المائية، الطاقة المتجددة والاقتصاد الحيوى.

إنه حدث يساعد على تبادل الأفكار والتقنيات بين البلدان من خلال تعزيز التعاون الدولى من أجل معالجة التحديات البيئية العالمية، وتعزيز فرص العمل من خلال اجتماعات ومؤتمرات B2B مع خبراء من مختلف القطاعات، علاوة على ذلك، فإن النسخة الجديدة، حيث ستكون الأهمية الدولية أكثر وضوحًا، ستحضرها وفود من أكثر من 120 دولة وأكثر من 60 جمعية تجارية دولية وستستضيف برنامجًا واسعًا ومتعمقًا من المؤتمرات والندوات والأحداث التى تستكشف الابتكارات الرئيسية فى مختلف المجالات الاستراتيجية للاستدامة.

ستضمن اللجنة العلمية الفنية، التى تتكون من مجموعة من ثمانين عضوًا، بما فى ذلك العلماء والفنيون وكبار ممثلى المؤسسات الوطنية والدولية والجمعيات والاتحادات القطاعية والاتحادات والوكالات، جودة المحتوى وإبداعه وعالميته.

((أستولفى)): يعد ((إيكوموندو 2024)) بأن يكون إصدارًا غير عادى بعرض أكثر ثراءً يركز على أحدث الاتجاهات فى الاقتصاد الأخضر.

إن توسيع مساحة المعرض بإضافة قاعتين جديدتين يشهد على النمو المستمر للمعرض وقدرته على جذب عدد متزايد من الزوار والشركات المبتكرة.

كما هو الحال دائمًا، ستكون النقطة المحورية لمعرض إيكوموندو هى محتوياته، والتى يتم تحديثها وإثراؤها باستمرار بفضل المساهمة القيمة للجنة التقنية العلمية، التى يديرها البروفيسور فابيو فافا وتتكون من مجموعة من 80 خبيرًا فى القطاع.

هذا العام، سيتم التركيز بشكل كبير على الابتكار والتكنولوجيا للوقاية من تغير المناخ والتخفيف من آثاره مع الاهتمام بشكل خاص باستخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى وأنظمة المراقبة المتقدمة.

ستشمل الإدخالات الجديدة الأكثر صلة التركيز على عالم العمل مع منطقة مخصصة بالكامل للوظائف الخضراء، وهى فرصة فريدة للتواصل مع أكثر شركات القطاع ابتكارًا واكتشاف مهن المستقبل.

كما سيتم إيلاء اهتمام كبير لموضوع مدن المستقبل مع منطقة حول ((المدن الدائرية والصحية))؛ حيث سيتم تقديم حلول مبتكرة لجعل البيئات الحضرية أكثر استدامة وصديقة للناس.