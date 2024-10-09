مديرة المعرض: ((إيكوموندو 2024)) يركز على التحديات البيئية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قالت أليساندرا أستولفي، مديرة المعرض العالمى لقسم التكنولوجيا الخضراء فى مجموعة المعارض الإيطالية (إيكوموندو )، إنَّ معرض
((إيكوموندو)) 2024 سيركز على التحديات البيئية التى تؤثر على القارة الأفريقية. ما التحديات البيئية التى ستتم مناقشتها فى معرض إيكوموندو 2024؟
أستولفى: سيركز معرض إيكوموندو 2024، الذى تنظمه مجموعة المعارض الإيطالية، والمقرر انعقاده فى الفترة من 5 إلى 8 نوفمبر فى مركز ريمينى للمعارض (إيطاليا)، على العديد من التحديات البيئية التى تؤثر على القارة الأفريقية.
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وستشمل الموضوعات الرئيسية قيد المناقشة الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائرى والزراعة المستدامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية مع التركيز بشكل خاص على كينيا وإنشاء مركز للتميز فى المغرب لتدريب الخبراء فى قطاع الطاقة المتجددة.
وسيتم تناول قضايا مثل إدارة النفايات، وخاصة زيوت النفايات، ودعم سلسلة توريد الوقود الحيوى والتهديدات التى يفرضها ارتفاع مستوى سطح البحر، خاصة فى حوض البحر الأبيض المتوسط.
وعلاوة على ذلك، سيتم أيضاً التعامل مع موضوع صادرات نفايات المنسوجات وتأثيرها البيئى العالمي.
وستشمل الأحداث المقررة أيضًا:
((ارتفاع مستوى سطح البحر الأبيض المتوسط، التهديد المنسى))، الذى تنظمه إيكوموندو والاتحاد من أجل المتوسط. ((تسريع التعاون الإقليمى الأزرق فى البحر الأبيض المتوسط))، الذى تنظمه إيكوموندو وكلستر بيج بلو إيطاليان جروث ووزارة الخارجية والتعاون الدولى الإيطالية.
((تصدير المنسوجات الحضرية والنفايات المستعملة))، الذى تنظمه إيكوموندو وجامعة أفريقيا الحرة. لماذا يركز ((إيكوموندو)) على أفريقيا؟
أستولفى: تولى إيكوموندو اهتمامًا خاصًا لأفريقيا؛ لأنها قارة ذات إمكانات هائلة من حيث تطوير الطاقة المتجددة، وتبنى ممارسات الاقتصاد الدائرى.
وفى الوقت نفسه، فهى أيضًا واحدة من المناطق الأكثر عُرضة لتأثيرات تغير المناخ، مثل الجفاف، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور التربة.
من خلال المنتديات مثل منتدى النمو الأخضر فى أفريقيا، تهدف ((إيكوموندو)) لتعزيز الحلول المستدامة التى لا يمكنها فقط التخفيف من المشاكل البيئية، بل وأيضًا تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية داخل المنطقة.
علاوة على ذلك، تعد أفريقيا منطقة رئيسية لمستقبل سلاسل توريد الطاقة الحيوية والوقود الحيوى مع مشاريع تدعمها أيضًا إيطاليا والمنظمات الدولية.
كيف يساعد ((إيكوموندو)) على تسريع التحول إلى اقتصاد دائرى فى أفريقيا ودول أخرى؟
((أستولفى)): يعد ((إيكوموندو)) منصة دولية مهمة للحوار والتعاون بين أوروبا وأفريقيا حول مواضيع حاسمة مثل إدارة الموارد المستدامة والطاقة المتجددة والاقتصاد الدائرى.
من خلال عرض التقنيات المتقدمة وتسهيل الشراكات الدولية، يقدم ((إيكوموندو)) للدول الأفريقية فرصة الوصول إلى حلول مبتكرة، بالإضافة إلى التعاون مع الخبراء والشركات لمعالجة تحديات الاستدامة والتنمية.
ومن أبرز ما يميز ((إيكوموندو 2024)) مشاركة الوفود والشركات والمشترين والممثلين المؤسسين من القارة الأفريقية، مع التركيز على مصر.
سيحضر ((إيكوموندو 2024)) أكثر من 30 وفدًا تضم حوالى 280 ممثلاً من شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، بما فى ذلك مشاركة كبيرة من مصر.
ستشمل الوفود ممثلين حكوميين ومؤسسيين مسئولين عن سياسات البيئة والتنمية المستدامة.
كما ستكون الشركات الرائدة فى مجالات الطاقة المتجددة وإدارة النفايات ومعالجة المياه وحلول الاقتصاد الدائرى حاضرة أيضًا.
وتعزز هذه المشاركة أهمية أفريقيا كشريك استراتيجى فى معالجة التحديات العالمية المرتبطة بالاقتصاد الدائرى؛ حيث تعد مصر دولة رائدة فى هذا السياق.
كما سيشارك فى الحدث العديد من الشركات الناشئة والشركات الناشئة التى ستقدم حلولاً مبتكرة تتماشى مع نية الحدث لتسهيل التحول البيئى فى أفريقيا والعالم.
هل يتضمن برنامج إيكوموندو أى أحداث تقدم بيانات اقتصادية من القطاع (على سبيل المثال مشاريع التمويل) التى تشمل البلدان الأفريقية على وجه التحديد؟
((أستولفى)): نعم، ستتضمن العديد من الأحداث بيانات اقتصادية حول مشاريع التمويل مع التركيز بشكل خاص على أفريقيا والمناطق الناشئة الأخرى.
وستشمل الموضوعات الرئيسية منصة للحوار حول تحديات التنمية المستدامة والنمو الاجتماعى والاقتصادى ((الأخضر)) فى القارة الأفريقية، بما يتماشى مع خطة ماتى للحكومة الإيطالية.
وتتضمن هذه الخطة استثمارات تبلغ حوالى 1.5 مليار يورو لدعم المشاريع المستدامة فى أفريقيا، بما فى ذلك تلك المتعلقة بالتقنيات الخضراء وإدارة الموارد الطبيعية.
وستشارك وفود من دول جنوب الصحراء الكبرى وشمال أفريقيا، فضلاً عن العديد من الجمعيات الدولية، لمناقشة فرص التمويل والتعاون فى قطاع الاقتصاد الأخضر. ما الدور الدولى لمعرض إيكوموندو؟
((أستولفى)): يلعب معرض إيكوموندو دورًا دوليًا رئيسيًا كمنصة مرجعية للاقتصاد الدائرى والتنمية المستدامة.
يجذب المعرض كل عام الشركات والمؤسسات والمهنيين من جميع أنحاء العالم، ليصبح مكانًا مميزًا لمناقشة الحلول المبتكرة والمستدامة فى مجالات إدارة النفايات والموارد المائية، الطاقة المتجددة والاقتصاد الحيوى.
إنه حدث يساعد على تبادل الأفكار والتقنيات بين البلدان من خلال تعزيز التعاون الدولى من أجل معالجة التحديات البيئية العالمية، وتعزيز فرص العمل من خلال اجتماعات ومؤتمرات B2B مع خبراء من مختلف القطاعات، علاوة على ذلك، فإن النسخة الجديدة، حيث ستكون الأهمية الدولية أكثر وضوحًا، ستحضرها وفود من أكثر من 120 دولة وأكثر من 60 جمعية تجارية دولية وستستضيف برنامجًا واسعًا ومتعمقًا من المؤتمرات والندوات والأحداث التى تستكشف الابتكارات الرئيسية فى مختلف المجالات الاستراتيجية للاستدامة.
ستضمن اللجنة العلمية الفنية، التى تتكون من مجموعة من ثمانين عضوًا، بما فى ذلك العلماء والفنيون وكبار ممثلى المؤسسات الوطنية والدولية والجمعيات والاتحادات القطاعية والاتحادات والوكالات، جودة المحتوى وإبداعه وعالميته. ما الجديد فى نسخة 2024؟
((أستولفى)): يعد ((إيكوموندو 2024)) بأن يكون إصدارًا غير عادى بعرض أكثر ثراءً يركز على أحدث الاتجاهات فى الاقتصاد الأخضر.
إن توسيع مساحة المعرض بإضافة قاعتين جديدتين يشهد على النمو المستمر للمعرض وقدرته على جذب عدد متزايد من الزوار والشركات المبتكرة.
كما هو الحال دائمًا، ستكون النقطة المحورية لمعرض إيكوموندو هى محتوياته، والتى يتم تحديثها وإثراؤها باستمرار بفضل المساهمة القيمة للجنة التقنية العلمية، التى يديرها البروفيسور فابيو فافا وتتكون من مجموعة من 80 خبيرًا فى القطاع.
هذا العام، سيتم التركيز بشكل كبير على الابتكار والتكنولوجيا للوقاية من تغير المناخ والتخفيف من آثاره مع الاهتمام بشكل خاص باستخدام البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعى وأنظمة المراقبة المتقدمة.
ستشمل الإدخالات الجديدة الأكثر صلة التركيز على عالم العمل مع منطقة مخصصة بالكامل للوظائف الخضراء، وهى فرصة فريدة للتواصل مع أكثر شركات القطاع ابتكارًا واكتشاف مهن المستقبل.
كما سيتم إيلاء اهتمام كبير لموضوع مدن المستقبل مع منطقة حول ((المدن الدائرية والصحية))؛ حيث سيتم تقديم حلول مبتكرة لجعل البيئات الحضرية أكثر استدامة وصديقة للناس.
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