المركزى: التضخم الأساسى يتباطأ إلى 25% فى سبتمبر

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن أن التضخم الأساسى الذى يعده سجل 25% فى سبتمبر مقابل 25.1% فى أغسطس.

وعلى أساس شهرى تراجع إلى 1% فى سبتمبر 2024 مقابل 1.1% فى سبتمبر 2023 و0.9% فى أغسطس 2024.

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ويستبعد التضخم الأساسى أسعار السلع المحددة إداريًا مثل الوقود والكهرباء التى ارتفعت خلال الشهرين الماضيين، إضافة إلى السلع الأكثر تقلبًا مثل الخضروات والفواكه.

وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 2.1% فى سبتمبر 2024 مقابل 2% فى سبتمبر 2023 و2.1% فى أغسطس 2024.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 26.4% فى سبتمبر 2024 مقابل 26.2% فى أغسطس 2024.