المركزى: التضخم الأساسى يتباطأ إلى 25% فى سبتمبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن البنك المركزى
أن التضخم الأساسى الذى يعده سجل 25% فى سبتمبر مقابل 25.1% فى أغسطس.
وعلى أساس شهرى تراجع إلى 1% فى سبتمبر 2024 مقابل 1.1% فى سبتمبر 2023 و0.9% فى أغسطس 2024.
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ويستبعد التضخم الأساسى أسعار السلع المحددة إداريًا مثل الوقود والكهرباء التى ارتفعت خلال الشهرين الماضيين، إضافة إلى السلع الأكثر تقلبًا مثل الخضروات والفواكه.
وسجل معدل التغير الشهرى فى الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذى أعلنه الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء 2.1% فى سبتمبر 2024 مقابل 2% فى سبتمبر 2023 و2.1% فى أغسطس 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 26.4% فى سبتمبر 2024 مقابل 26.2% فى أغسطس 2024.
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