باى سكاى تفاوض مستثمرين سعوديين للتوسع فى المملكة فى الربع الأول من 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) تستهدف شركة“باى سكاى” التوسع بالسوق السعودى خلال الربع الأول من العام المقبل عبر تطبيق“يلا”، بالتعاون مع مستثمرين سعوديين، بحسب ما قاله وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة فى مصر.
وكشف أن من الخدمات الأساسية المستهدف إطلاقها إتاحة تحويل أموال المصريين فى السعودية إلى ذويهم فى مصر، بالتعاون مع أحد الشركاء فى مصر، وستنطلق الخدمة بالاستفادة من التراخيص الخاصة بهم فى هذا الشأن.
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ولفت إلى أن الشركة تعوّل على برامج الولاء الضخمة التى تتيحها لخلق قيمة مضافة لتحويل الأموال، مما يقلص من استخدام قنوات غير رسمية.
وتوقع زيادة حجم أعمال“باى سكاى” هذا العام بنسبة تتراوح بين 10% و15% عن 10 مليارات جنيه التى سجلتها العام الماضى.
وكشف أن تطبيق“يلا”، الذى تم إطلاقه بالتعاون مع“البريد المصرى”، شهد تنفيذ 15 مليون عملية، وأن الشركة تترقب الانضمام لتطبيق“إنستاباى”.
وقال إن الشركة استطاعت الوصول بعدد عملائها إلى مليونى عميل، وهو رقم مقارب لعدد عملاء بنوك كبرى فى القطاع المصرفى، ومن المستهدف مضاعفتهم إلى 4 ملايين خلال الفترة المقبلة. اقرأ أيضا: ((باى سكاى)) تستهدف دخول أنشطة التمويل الاستهلاكى والادخار الرقمى خلال 2024
وأضاف صادق أن الخدمة الجديدة ستتيح صرف الأموال عبر بطاقة“يلا”، وتسعى الشركة لعقد شراكات مع المؤسسات المالية فى السعودية والإمارات لتسهيل إرسال الأموال إلى مصر بشكل فورى، حيث يستلم المستلم الأموال بسعر العملة المعلن من البنك الشريك.
وأوضح أن الشركة حاليًا تتعاون مع البريد المصرى كشريك أساسى لها، وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن شريك جديد سيكون أحد البنوك الكبرى فى مصر.
وقال إنه فور توقيع الشراكة، ستدرس الشركة طرح منتجات جديدة تتناسب مع الشراكة الجديدة، سواء منتجات ادخارية أو تمويل استهلاكى.
وأشار إلى أن الشركة أطلقت مؤخرًا خدمة“حصالة” تحت شعار“ادخر الآن واشترِ لاحقًا”، لتشجيع الأفراد على الادخار لشراء احتياجاتهم بدلًا من الاقتراض، وذلك لتحسين إدارة احتياجاتهم المالية.
وأضاف أن من ضمن خيارات الادخار المتاحة عبر التطبيق الاستثمار فى الذهب، حيث يمكن شراء الذهب بدءًا من وزن ربع جرام، ويتم توصيله للعميل من خلال شركات نقل متخصصة فى مختلف أنحاء مصر.
كما أشار إلى أن إتاحة الاستثمار فى الأسهم عبر التطبيق هى فكرة مطروحة ولكن مؤجلة حاليًا. الشركة تتنتظر ترخيص المركزى للتوسع فى نقاط الدفع المدمجة
وقال صادق إن الشركة تستهدف التوسع فى سوق المدفوعات عبر نقاط البيع المدمجة نظرًا لتكلفتها الأفضل مقارنةً بنقاط البيع التقليدية، وهى حاليًا فى انتظار تفعيل البنك المركزى للاشتراطات والموافقات والتراخيص الخاصة بتفعيلها فى السوق.
وأشار إلى أن نمو حجم الشركة أتاح لها إمكانية الحصول على قروض من البنوك لتنفيذ توسعاتها، لكن هذا الاتجاه مستبعد من قبل القائمين على الشركة، نظرًا لأن أسعار الفائدة مرتفعة جدًا فى الوقت الحالى ولا تتناسب مع هوامش الربح الحالية.
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