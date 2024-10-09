باى سكاى تفاوض مستثمرين سعوديين للتوسع فى المملكة فى الربع الأول من 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تستهدف شركة“باى سكاى” التوسع بالسوق السعودى خلال الربع الأول من العام المقبل عبر تطبيق“يلا”، بالتعاون مع مستثمرين سعوديين، بحسب ما قاله وليد صادق، المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة فى مصر.

وكشف أن من الخدمات الأساسية المستهدف إطلاقها إتاحة تحويل أموال المصريين فى السعودية إلى ذويهم فى مصر، بالتعاون مع أحد الشركاء فى مصر، وستنطلق الخدمة بالاستفادة من التراخيص الخاصة بهم فى هذا الشأن.

موضوعاتداليا الباز مستشارا لوزير الاتصالات وتكليفها بالقيام بأعمال رئيس البريد “الحكومة” تسعى لوضع خطة إعادة هيكلة لـ”صندوق مصر السيادى” “الأهلى و”مصر” يخفضان أسعار الفائدة للشهادات الدولارية الثلاثية 0.5%

ولفت إلى أن الشركة تعوّل على برامج الولاء الضخمة التى تتيحها لخلق قيمة مضافة لتحويل الأموال، مما يقلص من استخدام قنوات غير رسمية.

وتوقع زيادة حجم أعمال“باى سكاى” هذا العام بنسبة تتراوح بين 10% و15% عن 10 مليارات جنيه التى سجلتها العام الماضى.

وكشف أن تطبيق“يلا”، الذى تم إطلاقه بالتعاون مع“البريد المصرى”، شهد تنفيذ 15 مليون عملية، وأن الشركة تترقب الانضمام لتطبيق“إنستاباى”.

وقال إن الشركة استطاعت الوصول بعدد عملائها إلى مليونى عميل، وهو رقم مقارب لعدد عملاء بنوك كبرى فى القطاع المصرفى، ومن المستهدف مضاعفتهم إلى 4 ملايين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف صادق أن الخدمة الجديدة ستتيح صرف الأموال عبر بطاقة“يلا”، وتسعى الشركة لعقد شراكات مع المؤسسات المالية فى السعودية والإمارات لتسهيل إرسال الأموال إلى مصر بشكل فورى، حيث يستلم المستلم الأموال بسعر العملة المعلن من البنك الشريك.

وأوضح أن الشركة حاليًا تتعاون مع البريد المصرى كشريك أساسى لها، وسيتم الإعلان خلال الفترة المقبلة عن شريك جديد سيكون أحد البنوك الكبرى فى مصر.

وقال إنه فور توقيع الشراكة، ستدرس الشركة طرح منتجات جديدة تتناسب مع الشراكة الجديدة، سواء منتجات ادخارية أو تمويل استهلاكى.

وأشار إلى أن الشركة أطلقت مؤخرًا خدمة“حصالة” تحت شعار“ادخر الآن واشترِ لاحقًا”، لتشجيع الأفراد على الادخار لشراء احتياجاتهم بدلًا من الاقتراض، وذلك لتحسين إدارة احتياجاتهم المالية.

وأضاف أن من ضمن خيارات الادخار المتاحة عبر التطبيق الاستثمار فى الذهب، حيث يمكن شراء الذهب بدءًا من وزن ربع جرام، ويتم توصيله للعميل من خلال شركات نقل متخصصة فى مختلف أنحاء مصر.

كما أشار إلى أن إتاحة الاستثمار فى الأسهم عبر التطبيق هى فكرة مطروحة ولكن مؤجلة حاليًا.

وقال صادق إن الشركة تستهدف التوسع فى سوق المدفوعات عبر نقاط البيع المدمجة نظرًا لتكلفتها الأفضل مقارنةً بنقاط البيع التقليدية، وهى حاليًا فى انتظار تفعيل البنك المركزى للاشتراطات والموافقات والتراخيص الخاصة بتفعيلها فى السوق.

وأشار إلى أن نمو حجم الشركة أتاح لها إمكانية الحصول على قروض من البنوك لتنفيذ توسعاتها، لكن هذا الاتجاه مستبعد من قبل القائمين على الشركة، نظرًا لأن أسعار الفائدة مرتفعة جدًا فى الوقت الحالى ولا تتناسب مع هوامش الربح الحالية.