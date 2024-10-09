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144 مليار ريال قيمة الحوالات الدولية من المملكة للخارج - جريدة الوطن السعودية

10/9/2024 11:00:12 PM
(MENAFN- Al Watan) تخطّت قيمة المدفوعات الدولية من المملكة العربية السعودية 144 مليار ريال سنويا بحسب نتائج التقرير السنوي لشركة Visa حول ((حركة الأموال: اعتماد التحويلات المالية الرقمية لعام 2024))،
وأشار التقرير إلى أن الدافع الرئيسي لمرسلي التحويلات المالية في المملكة العربية السعودية هو تقديم الدعم والمعونة المالية باستمرار لعائلاتهم في الخارج والتعامل مع حالات الطوارئ العائلية غير المتوقعة. كما بيّن التقرير أنه إلى جانب تقديم الدعم العائلي، فإن المرسلين يعطون الأولوية أيضاً للمساهمة في التكاليف الطبية ورسوم التعليم.
ويتعمق التقرير في الطرق والوسائل، ومعدلات الاستخدام، والدوافع الرئيسية لإرسال واستقبال المدفوعات الدولية. وشمل الاستطلاع الذي أُجري عام 2024 قرابة 45 ألف مشارك على مستوى العالم، وسلط الضوء على تزايد أهمية وسائل الدفع السريعة والسهلة والآمنة في المملكة العربية السعودية وفي جميع أنحاء العالم. ونما دور التطبيقات الرقمية في المملكة باعتبارها الطريقة المفضلة لتحويل الأموال إلى الخارج، حيث يتوقع أكثر من نصف مستخدمي التحويلات المالية في المملكة زيادة استخدامهم للوسائل الرقمية في العام القادم. وتجدر الإشارة إلى أن 32% فقط من المشاركين في الاستطلاع يتوقعون استخدام التحويلات بالطرق التقليدية بوتيرة متكررة في المستقبل (كالنقد والشيكات والحوالات عبر البريد)، مما يعكس التحول اللافت نحو التقنيات الرقمية.
ورغم تراجع التحويلات المالية على مستوى العالم، ظلت وتيرة اعتماد المدفوعات الدولية في المملكة مرتفعة، إذ يخطط 87% من المشاركين في الاستطلاع لإرسال الأموال مرة واحدة على الأقل سنوياً، بينما يعتزم 73% تلقي الأموال مرة واحدة على الأقل سنوياً.
أسرع الطرق
وأشار التقرير إلى أن المدفوعات الرقمية هي أسرع وأكثر الطرق أماناً بالنسبة لمرسلي ومتلقّي التحويلات المالية في المملكة العربية السعودية، فيما شكلت عوامل سهولة الاستخدام والخصوصية والأمان المزايا الرئيسية للتحويلات المالية الرقمية، مضيفا أنه تبقى التطبيقات الرقمية الطريقة الأبرز لإرسال التحويلات المالية في المملكة في حين تراجع اعتماد الطرق التقليدية التي تتطلب زيارة موقع فعلي أو فرع لإرسال الأموال. خلال العام الماضي، واعتمد عدد أقل من مرسلي التحويلات المالية على النقد أو الشيكات أو الحوالات عبر البريد لإرسال الأموال إلى الخارج.
رسوم التحويل
وتطرق التقرير إلى أن الرسوم المرتفعة والتحديات المتعلقة بكيفية حساب أسعار الصرف شكلت أبرز المخاوف بالنسبة لمستخدمي التحويلات المالية. وأفاد أكثر من 33% من مرسلي التحويلات و29% من المتلقين عن مواجهة مشاكل تتعلق بالرسوم، فيما وجد 21% من المرسلين و20% من المتلقين صعوبة في فهم آلية حساب أسعار الصرف، مضيفا أن المدفوعات بالطرق التقليدية تخفي رسوماً غير متوقعة. وتلقّت نسبة 42% من المشاركين في الاستطلاع في المملكة عرضاً لإجراء تحويل مجاني عند اعتماد النقود أو الشيكات أو الحوالات المالية عبر البريد ليكتشفوا في ما بعد وجود رسوم لم يعلموا بها.
Asf:
144 مليار ريال قيمة التحويلات الدولية من المملكة
45 ألف مشارك بالاستطلاع بالمملكة
32 % يتوقعون استخدام التحويلات بالطرق التقليدية بوتيرة متكررة في المستقبل
87 % يخططون لإرسال الأموال مرة واحدة على الأقل سنوياً
73 % يتوقعون تلقي الأموال مرة واحدة على الأقل سنوياً.
33 % من مرسلي التحويلات يواجهون مشاكل تتعلق بالرسوم 29% من متلقي التحويلات يواجهون مشاكل تتعلق بالرسوم،
21 % من المرسلين يجدون صعوبة في فهم آلية حساب أسعار الصرف
20 % من المتلقين يجدون صعوبة في فهم آلية حساب أسعار الصرف
42 % تلقوا عرضاً لإجراء تحويل مجاني عند اعتماد النقود أو الشيكات أو الحوالات المالية عبر البريد ليكتشفوا في ما بعد وجود رسوم لم يعلموا بها.

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