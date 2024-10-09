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3 علامات تظهر في الصباح تدل على الإصابة بسرطان القولون

10/9/2024 9:09:04 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
سرطان القولون من أكثر أنواع الأمراض شيوعًا، ويحدث نتيجة سرعة نمو خلايا القولون وانقسامها، ومع تراكم هذه الخلايا يتكون ورم سرطاني خبيث، وهناك 3 علامات تحدث في الصباح بعد الاستيقاظ، تشير إلى الإصابة بسرطان القولون، ما يستلزم إجراء الفحص الطبي السريع قبل تفاقم الأمر، وفق ما ذكره موقع health line الطبي.

علامات صباحية تدل على الإصابة بسرطان القولون
يُعتبر ظهور الدم في البراز من العلامات التحذيرية
المبكرة التي تدل على الإصابة بسرطان القولون، إذ يتفاجأ المريض بظهور دم أحمر داكن أو فاتح في البراز نتيجة حدوث نزيف في القولون أو المستقيم.

ويشير الموقع الطبي «هيلث لاين» إلى أن القئ والغثيان المستمر الذي يصاحب المريض عند الاستيقاظ من النوم يدل على الإصابة بسرطان القولون، خاصة إذا كان مصحوبًا بتغييرات مستمرة في الأمعاء مثل الإمساك أو الإسهال المتكرر.

وتتمثل ثالث العلامات التحذيرية التي تدل على الإصابة بسرطان القولون في التشنج و ألم البطن الشديد عند الاستيقاظ من النوم، والذي يحدث نتيجة نمو الورم السرطاني في القولون وإعاقته لحركة الأمعاء الطبيعية.

علامات صباحية تدل على الإصابة بسرطان القولون
يُعتبر ظهور الدم في البراز من العلامات التحذيرية
المبكرة التي تدل على الإصابة بسرطان القولون، إذ يتفاجأ المريض بظهور دم أحمر داكن أو فاتح في البراز نتيجة حدوث نزيف في القولون أو المستقيم.

ويشير الموقع الطبي «هيلث لاين» إلى أن القئ والغثيان المستمر الذي يصاحب المريض عند الاستيقاظ من النوم يدل على الإصابة بسرطان القولون، خاصة إذا كان مصحوبًا بتغييرات مستمرة في الأمعاء مثل الإمساك أو الإسهال المتكرر.

وتتمثل ثالث العلامات التحذيرية التي تدل على الإصابة بسرطان القولون في التشنج و ألم البطن الشديد عند الاستيقاظ من النوم، والذي يحدث نتيجة نمو الورم السرطاني في القولون وإعاقته لحركة الأمعاء الطبيعية.

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