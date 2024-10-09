3 علامات تظهر في الصباح تدل على الإصابة بسرطان القولون

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- Khaberni) خبرني -
سرطان القولون من أكثر أنواع الأمراض شيوعًا، ويحدث نتيجة سرعة نمو خلايا القولون وانقسامها، ومع تراكم هذه الخلايا يتكون ورم سرطاني خبيث، وهناك 3 علامات تحدث في الصباح بعد الاستيقاظ، تشير إلى الإصابة بسرطان القولون، ما يستلزم إجراء الفحص الطبي السريع قبل تفاقم الأمر، وفق ما ذكره موقع health
line الطبي.
علامات صباحية تدل على الإصابة بسرطان القولون
يُعتبر ظهور الدم في البراز من العلامات التحذيرية
المبكرة التي تدل على الإصابة بسرطان القولون، إذ يتفاجأ المريض بظهور دم أحمر داكن أو فاتح في البراز نتيجة حدوث نزيف في القولون أو المستقيم.
ويشير الموقع الطبي «هيلث لاين» إلى أن القئ والغثيان المستمر الذي يصاحب المريض عند الاستيقاظ من النوم يدل على الإصابة بسرطان القولون، خاصة إذا كان مصحوبًا بتغييرات مستمرة في الأمعاء مثل الإمساك أو الإسهال المتكرر.
وتتمثل ثالث العلامات التحذيرية التي تدل على الإصابة بسرطان القولون في التشنج و ألم البطن الشديد عند الاستيقاظ من النوم، والذي يحدث نتيجة نمو الورم السرطاني في القولون وإعاقته لحركة الأمعاء الطبيعية.
علامات صباحية تدل على الإصابة بسرطان القولون
يُعتبر ظهور الدم في البراز من العلامات التحذيرية
المبكرة التي تدل على الإصابة بسرطان القولون، إذ يتفاجأ المريض بظهور دم أحمر داكن أو فاتح في البراز نتيجة حدوث نزيف في القولون أو المستقيم.
ويشير الموقع الطبي «هيلث لاين» إلى أن القئ والغثيان المستمر الذي يصاحب المريض عند الاستيقاظ من النوم يدل على الإصابة بسرطان القولون، خاصة إذا كان مصحوبًا بتغييرات مستمرة في الأمعاء مثل الإمساك أو الإسهال المتكرر.
وتتمثل ثالث العلامات التحذيرية التي تدل على الإصابة بسرطان القولون في التشنج و ألم البطن الشديد عند الاستيقاظ من النوم، والذي يحدث نتيجة نمو الورم السرطاني في القولون وإعاقته لحركة الأمعاء الطبيعية.
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