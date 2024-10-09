المنتج الأكثر خطورة لمرضى السكري

MENAFN - Khaberni) خبرني -حددت الدكتورة نوريا ديانوفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي المدير التنفيذي لمركز بحوث "التغذية الصحية" كيفية تقليل خطر الإصابة بداء السكري.

وتشير الخبيرة، إلى أن نتائج دراسة كبيرة أجراها باحثون أمريكيون عام 2023 أظهرت وجود علاقة ثابتة بين الإصابة بداء السكري وتناول اللحوم الحمراء.

وتقول: "توصل الباحثون إلى هذه النتيجة بعد تحليل بيانات طبية تشمل 216 ألف مشارك في الدراسة التي استمرت 30 عاما، شخصت خلالها إصابة 22 ألف منهم بداء السكري تبين أن جميعهم يتناولون كميات كبيرة من اللحوم الحمراء يوميا، ما أدى إلى ارتفاع خطر إصابتهم بالمرض بنسبة 62 بالمئة مقارنة بالآخرين. واكتشف الباحثون أن استبدال وجبة واحدة من اللحوم الحمراء ببروتين نباتي من البقوليات والمكسرات يخفض خطر الإصابة بداء السكري بنسبة 30 بالمئة".

ووفقا لها، تسبب الدهون المشبعة وحديد الهيم والمواد الكيميائية الحافظة الموجودة في اللحوم الالتهابات والإجهاد التأكسدي، وهذا ما أكدته العديد من الدراسات المكرسة لأمراض القلب والأوعية الدموية وسرطان القولون والمستقيم لأن هذه العمليات تؤدي إلى تراكم الدهون الحشوية والسمنة ومقاومة الأنسولين وتطور داء السكري.