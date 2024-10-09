Thursday, 10 October 2024 03:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


لاعب ((العام))

10/9/2024 7:16:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اختيار‭ ‬كول‭ ‬بالمر‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬لموسم‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬بتصويت‭ ‬الجماهير‭.‬

وتفوق‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬تشيلسي‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬جود‭ ‬بلينجهام‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ومهاجم‭ ‬أرسنال‭ ‬بوكايو‭ ‬ساكا،‭ ‬الفائز‭ ‬بالنسختين‭ ‬السابقتين،‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثالثا‭.‬

خاض‭ ‬بالمر‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬2‭-‬صفر‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬مالطا‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬وبلغ‭ ‬رصيده‭ ‬حاليا‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭ ‬دولية‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬وسجل‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭.‬

وجاء‭ ‬أحد‭ ‬أهدافه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬خسرتها‭ ‬بلاده‭ ‬أمام‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صنع‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬لزميله‭ ‬أولي‭ ‬واتكينز‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬هولندا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭.‬

وأصبح‭ ‬بالمر،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬تشيلسي‭ ‬يفوز‭ ‬بالجائزة‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬فعلها‭ ‬مساعد‭ ‬مدرب‭ ‬إنجلترا‭ ‬الحالي‭ ‬آشلي‭ ‬كول‭ ‬في‭ ‬2010‭. ‬

MENAFN09102024000055011008ID1108764132

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث