لاعب ((العام))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

‭(‬رويترز‭): ‬أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬اختيار‭ ‬كول‭ ‬بالمر‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬إنجلترا‭ ‬لموسم‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬بتصويت‭ ‬الجماهير‭.‬

وتفوق‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬تشيلسي‭ (‬22‭ ‬عاما‭) ‬على‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬جود‭ ‬بلينجهام‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ومهاجم‭ ‬أرسنال‭ ‬بوكايو‭ ‬ساكا،‭ ‬الفائز‭ ‬بالنسختين‭ ‬السابقتين،‭ ‬الذي‭ ‬حل‭ ‬ثالثا‭.‬

خاض‭ ‬بالمر‭ ‬مباراته‭ ‬الأولى‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬إنجلترا‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬2‭-‬صفر‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬أمام‭ ‬مالطا‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬وبلغ‭ ‬رصيده‭ ‬حاليا‭ ‬تسع‭ ‬مباريات‭ ‬دولية‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬الأول‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬خمس‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬أوروبا‭ ‬2024‭ ‬وسجل‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الفترة‭.‬

وجاء‭ ‬أحد‭ ‬أهدافه‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬التي‭ ‬خسرتها‭ ‬بلاده‭ ‬أمام‭ ‬إسبانيا‭ ‬في‭ ‬برلين‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬صنع‭ ‬هدف‭ ‬الفوز‭ ‬لزميله‭ ‬أولي‭ ‬واتكينز‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬هولندا‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬قبل‭ ‬النهائي‭.‬

وأصبح‭ ‬بالمر،‭ ‬الذي‭ ‬سجل‭ ‬ستة‭ ‬أهداف‭ ‬في‭ ‬سبع‭ ‬مباريات‭ ‬بالدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬أول‭ ‬لاعب‭ ‬من‭ ‬تشيلسي‭ ‬يفوز‭ ‬بالجائزة‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬فعلها‭ ‬مساعد‭ ‬مدرب‭ ‬إنجلترا‭ ‬الحالي‭ ‬آشلي‭ ‬كول‭ ‬في‭ ‬2010‭. ‬