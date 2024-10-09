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الأرجنتين لاستعادة نغمة الفوز

10/9/2024 7:16:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬يعود‭ ‬النجم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬منتخب‭ ‬بلاده‭ ‬لقيادته‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬التاسعة‭ ‬والعاشرة‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬قارة‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لمونديال‭ ‬2026،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تأمل‭ ‬البرازيل‭ ‬في‭ ‬نفض‭ ‬غبار‭ ‬هزائمها‭ ‬عندما‭ ‬تحلّ‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬تشيلي‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تستقبل‭ ‬البيرو‭.‬

وحصل‭ ‬المنتخب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬متصدر‭ ‬المجموعة‭ ‬الموحدة‭ ‬على‭ ‬جرعة‭ ‬ثقة‭ ‬إضافية‭ ‬بانضمام‭ ‬قائده‭ ‬صاحب‭ ‬الكرة‭ ‬الذهبية‭ ‬لأفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬8‭ ‬مرات‭ ‬لمواجهتي‭ ‬فنزويلا‭ ‬في‭ ‬عقر‭ ‬دارها‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يستقبل‭ ‬بوليفيا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬بوينس‭ ‬أيريس‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

قال‭ ‬سكالوني‭ ‬الثلاثاء‭: ‬‮«‬ميسي‭ ‬بخير‭. ‬لقد‭ ‬لعب‭ ‬عدة‭ ‬مباريات‭ ‬لفريقه‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬بعد‭ ‬عدم‭ ‬استدعائه‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬مرة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اتفقنا‭ ‬عليه‭ ‬لأنه‭ ‬كان‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬التعافي‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الدقائق‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬ليو‭ ‬يتدرب‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬وهو‭ ‬مستعد‭ ‬ليكون‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬للعب‭ ‬ضد‭ ‬فنزويلا‮»‬‭.‬

وتتفوق‭ ‬الأرجنتين‭ ‬عندما‭ ‬تواجه‭ ‬فنزويلا،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬تهزم‭ ‬في‭ ‬آخر‭ ‬سبع‭ ‬مباريات،‭ ‬كما‭ ‬خسرت‭ ‬مرتين‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬مواجهة‭.‬

وفي‭ ‬المقابل،‭ ‬تتساوى‭ ‬فنزويلا‭ ‬السادسة‭ ‬بإشراف‭ ‬المدرب‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬فرناندو‭ ‬باتيستا‭ ‬مع‭ ‬البرازيل‭ ‬الخامسة،‭ ‬برصيد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهما،‭ ‬وتحتل‭ ‬حاليا‭ ‬المركز‭ ‬الأخير‭ ‬المؤهل‭ ‬تلقائيا‭.‬

ويتأهل‭ ‬أول‭ ‬ستة‭ ‬منتخبات‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬ويخوض‭ ‬السابع‭ ‬ملحقا‭ ‬عالميا‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تحلّ‭ ‬البرازيل‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬تشيلي‭ ‬في‭ ‬سانتياغو‭ ‬باحثة‭ ‬عن‭ ‬استعادة‭ ‬الروح‭ ‬وسط‭ ‬ضغوطات‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬سيليساو‮»‬‭ ‬دوريفال‭ ‬جونيور‭.‬

ومع‭ ‬أنّ‭ ‬دوريفال‭ ‬جونيور‭ ‬لم‭ ‬يمض‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عام،‭ ‬إلا‭ ‬أنّه‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬للمنتخب‭ ‬البرازيلي‭ ‬أن‭ ‬واجه‭ ‬ظروفا‭ ‬مماثلة،‭ ‬بعدما‭ ‬خسر‭ ‬أربعا‭ ‬من‭ ‬مبارياته‭ ‬الخمس‭ ‬الأخيرة،‭ ‬كما‭ ‬من‭ ‬المرات‭ ‬النادرة‭ ‬أن‭ ‬يجد‭ ‬نفسه‭ ‬يصارع‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الدرجة‭ ‬لحجز‭ ‬مكان‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭.‬

وستكون‭ ‬النافذة‭ ‬الحالية‭ ‬مفصلية‭ ‬لأبطال‭ ‬العالم‭ ‬خمس‭ ‬مرات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ستشكل‭ ‬النتائج‭ ‬سلبية‭ ‬مدعاة‭ ‬للقلق‭ ‬لدى‭ ‬الجماهير‭ ‬البرازيلية‭ ‬المتخوفة‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬رؤية‭ ‬بلادها‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬نسخ‭ ‬المونديال‭ ‬وذلك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬‮«‬راقصي‭ ‬السامبا‮»‬‭.‬

وتبحث‭ ‬كولومبيا‭ ‬الثانية‭ ‬عن‭ ‬مواصلة‭ ‬عروضها‭ ‬النارية‭ ‬والممتازة‭ ‬عندما‭ ‬تحلّ‭ ‬ضيفة‭ ‬على‭ ‬بوليفيا‭.‬

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