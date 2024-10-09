إيطاليا لتأكيد صحوتها وألمانيا لمواصلة البناء

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تسعى‭ ‬إيطاليا‭ ‬إلى‭ ‬تأكيد‭ ‬صحوتها‭ ‬وأنها‭ ‬وضعت‭ ‬خلفها‭ ‬خيبة‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬لقب‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬حين‭ ‬تتواجه‭ ‬الخميس‭ ‬مع‭ ‬بلجيكا‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأمم‭ ‬الأوروبية‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬فيما‭ ‬ستضطر‭ ‬ألمانيا‭ ‬التي‭ ‬تعيد‭ ‬بناء‭ ‬فريقها،‭ ‬إلى‭ ‬اللعب‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عديد‭ ‬من‭ ‬نجومها‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابات‭.‬

خرجت‭ ‬إيطاليا‭ ‬بقيادة‭ ‬لوتشانو‭ ‬سباليتي‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬ثمن‭ ‬النهائي‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬بعد‭ ‬خسارة‭ ‬مؤلمة‭ ‬أمام‭ ‬سويسرا‭ ‬0‭-‬2،‭ ‬لكنها‭ ‬أظهرت‭ ‬بعض‭ ‬التعافي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬فوزها‭ ‬خارج‭ ‬الديار‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬3-1‭ ‬ثم‭ ‬إسرائيل‭ ‬2‭-‬1‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬مشوارها‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬المستوى‭ ‬الأول‭ ‬لدوري‭ ‬الأمم‭.‬

وستخوض‭ ‬إيطاليا‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬مباراتها‭ ‬الأولى‭ ‬على‭ ‬أرضها‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية‭ ‬حين‭ ‬تستضيف‭ ‬بلجيكا‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬روما،‭ ‬على‭ ‬أمل‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬افتقاد‭ ‬‮«‬الشياطين‭ ‬الحمر‮»‬‭ ‬لنجمهم‭ ‬كيفن‭ ‬دي‭ ‬بروين‭ ‬للإصابة‭ ‬وهدافهم‭ ‬روميلو‭ ‬لوكاكو‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬مرة‭ ‬أخرى‭ ‬استبعاده‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬لياقته‭ ‬الكاملة‭.‬

وقال‭ ‬المدرب‭ ‬الإيطالي‭-‬الألماني‭ ‬لبلجيكا‭ ‬دومينيكو‭ ‬تيديسكو‭ ‬عن‭ ‬لوكاكو‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬انتقل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬جدا‭ ‬إلى‭ ‬نابولي‭ (‬في‭ ‬أغسطس‭). ‬الآن‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬يلعب،‭ ‬فهو‭ ‬لا‭ ‬يشعر‭ ‬بأنه‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى،‭ ‬لذلك‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬هذا‭ ‬المعسكر‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬فردي‭ ‬في‭ ‬نابولي‮»‬‭ ‬في‭ ‬إيطاليا‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬سباليتي‭ ‬يتوقع‭ ‬تحديا‭ ‬قويا‭ ‬من‭ ‬بلجيكا‭ ‬التي‭ ‬خيّبت‭ ‬أيضا‭ ‬الآمال‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬بخروجها‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الأول‭.‬

وقال‭ ‬سباليتي‭ ‬‮«‬بلجيكا‭ ‬اختبار‭ ‬جيد،‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭. ‬منتخب‭ ‬جيد‭ ‬يلعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬جيدة‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬‮«‬قد‭ ‬تكون‭ (‬المباراة‭) ‬صعبة‭. ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أرى‭ ‬الثقة،‭ ‬الفريق‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬بشكل‭ ‬جيد‭ ‬معا‭ ‬منذ‭ ‬سبتمبر‭ (‬ضد‭ ‬فرنسا‭ ‬وإسرائيل‭)‬‮»‬‭.‬

ألمانيا‭ ‬ومشكلة‭ ‬الإصابات‭ ‬

تعرضت‭ ‬ألمانيا‭ ‬لنكسة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الانسحابات‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬مباراتيها‭ ‬مع‭ ‬البوسنة‭ ‬وهولندا،‭ ‬حيث‭ ‬تفتقد‭ ‬لجهود‭ ‬حارس‭ ‬المرمى‭ ‬مارك‭-‬أندري‭ ‬تير‭ ‬شتيغن‭ ‬الذي‭ ‬يغيب‭ ‬لما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬بعدما‭ ‬أصيب‭ ‬بتمزق‭ ‬في‭ ‬وتر‭ ‬الركبة‭ ‬مع‭ ‬فريقه‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬وسيتم‭ ‬استبداله‭ ‬بأوليفر‭ ‬باومان‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬له‭ ‬اللعب‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬الوطني‭.‬

كما‭ ‬يغيب‭ ‬كاي‭ ‬هافيرتس‭ ‬وجمال‭ ‬موسيالا،‭ ‬فيما‭ ‬تستمر‭ ‬معاناة‭ ‬نيكلاس‭ ‬فولكروغ‭ ‬جراء‭ ‬تعرضه‭ ‬لإصابة‭ ‬في‭ ‬وتر‭ ‬أخيل‭.‬

وتعادلت‭ ‬ألمانيا‭ ‬وهولندا‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬أمستردام‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬ولكل‭ ‬منهما‭ ‬أربع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬المجر‭ ‬أيضا‭.‬

وتلتقي‭ ‬إسبانيا‭ ‬بطلة‭ ‬أوروبا‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الرابعة‭ ‬مع‭ ‬ضيفتيها‭ ‬الدنمارك‭ ‬المتصدرة‭ ‬وصربيا،‭ ‬بينما‭ ‬تأمل‭ ‬البرتغال‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬سجلها‭ ‬المثالي‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬عندما‭ ‬تسافر‭ ‬إلى‭ ‬بولندا‭ ‬واسكتلندا‭.‬

وتلعب‭ ‬إنجلترا‭ ‬مع‭ ‬اليونان‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ويمبلي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬بين‭ ‬أول‭ ‬وثاني‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬للمستوى‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المسابقة‭ ‬القارية،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتوجه‭ ‬إلى‭ ‬هلسنكي‭ ‬لمواجهة‭ ‬فنلندا‭ ‬بعدها‭ ‬بثلاثة‭ ‬أيام‭.‬

وحصل‭ ‬القائد‭ ‬هاري‭ ‬كين‭ ‬على‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬من‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬للمنتخب‭ ‬بعد‭ ‬خروجه‭ ‬مصابا‭ ‬من‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬بين‭ ‬فريقه‭ ‬بايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬وأينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ (‬3-3‭) ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭.‬



