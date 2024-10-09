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جهود كبيرة تقوم بها لجنة المتطوعين.. الجزاف:1174 متطوعا يشاركون في إدارة دورة الألعاب المدرسية الدولية

10/9/2024 7:16:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أوضحت‭ ‬وفاء‭ ‬الجزاف‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المتطوعين‭ ‬بدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ (‬البحرين‭ ‬2024‭)‬،‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬تواصل‭ ‬جهودها‭ ‬الحثيثة‭ ‬لتدريب‭ ‬المتطوعين‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالخبرات‭ ‬اللازمة‭ ‬لضمان‭ ‬نجاح‭ ‬الدورة‭.‬

وأوضحت‭ ‬الجزاف‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬ثلاث‭ ‬ورش‭ ‬تدريبية‭ ‬متبقية‭ ‬لاستكمال‭ ‬سلسلة‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬أقامتها‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬السابقة‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬يونيو‭ ‬الماضي،‭ ‬تشمل‭ ‬مجالات‭ ‬مثل‭ ‬التنظيم،‭ ‬والتواصل،‭ ‬والإسعافات‭ ‬الأولية‭ ‬وغيرها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬تجمع‭ ‬بين‭ ‬الجانب‭ ‬النظري‭ ‬والعملي‭. ‬وأكدت‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬في‭ ‬تهيئة‭ ‬المتطوعين‭ ‬لخوض‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬الفريدة،‭ ‬حيث‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬مهاراتهم‭ ‬وتزويدهم‭ ‬بالأدوات‭ ‬اللازمة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬التحديات‭.‬

كما‭ ‬أعلنت‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬قادة‭ ‬المتطوعين‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬سيجمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬60‭ ‬قائد‭ ‬فريق‭ ‬لمناقشة‭ ‬خطط‭ ‬العمل‭ ‬وتوزيع‭ ‬المهام‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬يمثل‭ ‬فرصة‭ ‬لتبادل‭ ‬الأفكار‭ ‬والخبرات‭ ‬بين‭ ‬القادة،‭ ‬مما‭ ‬سيعزز‭ ‬من‭ ‬التنسيق‭ ‬والفعالية‭ ‬في‭ ‬العمل‭.‬

وأكدت‭ ‬الجزاف‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المتطوعين‭ ‬بلغ‭ ‬1174،‭ ‬مع‭ ‬اكتمال‭ ‬80 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬خطة‭ ‬توزيعهم‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬اللجان،‭ ‬مثل‭ ‬اللجان‭ ‬التنظيمية،‭ ‬واللوجستية،‭ ‬والتسويقية،‭ ‬والإعلامية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬اللجان‭. ‬وذكرت‭ ‬أن‭ ‬المتطوعين‭ ‬سيتم‭ ‬توزيعهم‭ ‬بناءً‭ ‬على‭ ‬مهاراتهم‭ ‬واهتماماتهم،‭ ‬لضمان‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬كل‭ ‬لجنة‭ ‬بطريقة‭ ‬فعالة‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬حرص‭ ‬اللجنة‭ ‬على‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬اللجان‭ ‬المختلفة،‭ ‬قائلة‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬نبذل‭ ‬أقصى‭ ‬جهدنا‭ ‬للظهور‭ ‬بصورة‭ ‬مشرفة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الدورة،‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬فرصة‭ ‬رائعة‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬شغف‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬بالعمل‭ ‬التطوعي‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬المتطوعين‭ ‬سيكونان‭ ‬أساسيين‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭.‬

واختتمت‭ ‬الجزاف‭ ‬تصريحها‭ ‬بتأكيد‭ ‬فخرها‭ ‬الكبير‭ ‬بمشاركة‭ ‬متطوعين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأعمار‭ ‬والمناصب،‭ ‬مما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬بالعمل‭ ‬التطوعي‭ ‬والمشاركة‭ ‬الفعالة‭ ‬في‭ ‬الأحداث‭ ‬الكبرى‭. ‬‮«‬إن‭ ‬الشغف‭ ‬الذي‭ ‬يظهره‭ ‬المتطوعون‭ ‬يعكس‭ ‬روح‭ ‬البحرين‭ ‬الحقيقية،‭ ‬ونحن‭ ‬متحمسون‭ ‬لرؤية‭ ‬تأثيرهم‭ ‬الإيجابي‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‮»‬‭. ‬وأكدت‭ ‬أهمية‭ ‬العمل‭ ‬التطوعي‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الروابط‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وبناء‭ ‬مجتمع‭ ‬قوي،‭ ‬معربةً‭ ‬عن‭ ‬أملها‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬المبادرات‭ ‬التطوعية‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭.‬

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