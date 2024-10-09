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ورش العمل التعليمية في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية ((البحرين 2024))

10/9/2024 7:16:21 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تعتزم‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬تنظيم‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬التعليمية‭ ‬المصممة‭ ‬لتعزيز‭ ‬المهارات‭ ‬والمعرفة‭ ‬الرياضية‭ ‬للشباب‭ ‬المشاركين،‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬المدرسية‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬المقرر‭ ‬خلال‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬لتعزيز‭ ‬تجربة‭ ‬الرياضيين‭ ‬وتقديم‭ ‬محتوى‭ ‬يتجاوز‭ ‬حدود‭ ‬المنافسات‭ ‬الرياضية‭.‬

وتشمل‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواضيع‭ ‬الحيوية،‭ ‬مثل‭ ‬مكافحة‭ ‬المنشطات،‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬للرياضيين،‭ ‬وأهمية‭ ‬التغذية‭ ‬السليمة‭ ‬في‭ ‬الأداء‭ ‬الرياضي‭.‬

ويهدف‭ ‬هذا‭ ‬التنوع‭ ‬إلى‭ ‬تزويد‭ ‬المشاركين‭ ‬بأدوات‭ ‬عملية‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬أدائهم‭ ‬الرياضي‭ ‬وتضمن‭ ‬صحتهم‭ ‬العامة،‭ ‬وسيتم‭ ‬تقديم‭ ‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬خبراء‭ ‬دوليين‭ ‬ومحليين‭ ‬متخصصين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المجالات‭ ‬لضمان‭ ‬جودة‭ ‬المحتوى‭ ‬التعليمي‭.‬

وتهدف‭ ‬الورش‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬لدى‭ ‬الرياضيين‭ ‬حول‭ ‬أهمية‭ ‬الرياضة‭ ‬النظيفة‭ ‬وأفضل‭ ‬السبل‭ ‬لمواجهة‭ ‬الضغوط‭ ‬النفسية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالمنافسات‭. ‬كما‭ ‬ستتناول‭ ‬أهمية‭ ‬التغذية‭ ‬المتوازنة‭ ‬ودورها‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الأداء‭ ‬الرياضي،‭ ‬مع‭ ‬تقديم‭ ‬نصائح‭ ‬عملية‭ ‬حول‭ ‬إعداد‭ ‬خطط‭ ‬غذائية‭ ‬فعالة‭ ‬تلائم‭ ‬التدريبات‭ ‬والمباريات‭.‬

بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك،‭ ‬ستتيح‭ ‬هذه‭ ‬الورش‭ ‬فرصة‭ ‬فريدة‭ ‬للرياضيين‭ ‬للتفاعل‭ ‬مع‭ ‬مدربين‭ ‬وخبراء‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬جديدة‭ ‬وتوسيع‭ ‬شبكة‭ ‬معارفهم‭.‬

وستعزز‭ ‬هذه‭ ‬التجربة‭ ‬التعليمية‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التفاهم‭ ‬المتبادل‭ ‬وتعمق‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الرياضيين‭ ‬الشباب،‭ ‬مما‭ ‬يخلق‭ ‬بيئة‭ ‬رياضية‭ ‬إيجابية‭.‬

وتشكل‭ ‬ورش‭ ‬العمل‭ ‬جزءًا‭ ‬محوريًا‭ ‬من‭ ‬فعاليات‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬حيث‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬البحرين‭ ‬بتطوير‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬وتعزيز‭ ‬التعليم‭ ‬الرياضي‭ ‬كجزء‭ ‬من‭ ‬التجربة‭ ‬الشاملة‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭.‬

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