ورش العمل التعليمية في دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية ((البحرين 2024))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تعتزم اللجنة المنظمة تنظيم سلسلة من ورش العمل التعليمية المصممة لتعزيز المهارات والمعرفة الرياضية للشباب المشاركين، على هامش دورة الألعاب المدرسية الرياضية الدولية المقرر خلال شهر أكتوبر الجاري.
وتأتي هذه المبادرة كجزء من رؤية المملكة لتعزيز تجربة الرياضيين وتقديم محتوى يتجاوز حدود المنافسات الرياضية.
وتشمل ورش العمل مجموعة من المواضيع الحيوية، مثل مكافحة المنشطات، الصحة النفسية للرياضيين، وأهمية التغذية السليمة في الأداء الرياضي.
ويهدف هذا التنوع إلى تزويد المشاركين بأدوات عملية تعزز من أدائهم الرياضي وتضمن صحتهم العامة، وسيتم تقديم هذه الورش على يد خبراء دوليين ومحليين متخصصين في هذه المجالات لضمان جودة المحتوى التعليمي.
وتهدف الورش إلى زيادة الوعي لدى الرياضيين حول أهمية الرياضة النظيفة وأفضل السبل لمواجهة الضغوط النفسية المرتبطة بالمنافسات. كما ستتناول أهمية التغذية المتوازنة ودورها في تحسين الأداء الرياضي، مع تقديم نصائح عملية حول إعداد خطط غذائية فعالة تلائم التدريبات والمباريات.
بالإضافة إلى ذلك، ستتيح هذه الورش فرصة فريدة للرياضيين للتفاعل مع مدربين وخبراء من مختلف الدول، مما يسهم في بناء علاقات جديدة وتوسيع شبكة معارفهم.
وستعزز هذه التجربة التعليمية العديد من التفاهم المتبادل وتعمق أواصر التعاون بين الرياضيين الشباب، مما يخلق بيئة رياضية إيجابية.
وتشكل ورش العمل جزءًا محوريًا من فعاليات دورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية «البحرين 2024»، حيث تعكس التزام البحرين بتطوير الجيل القادم من الرياضيين وتعزيز التعليم الرياضي كجزء من التجربة الشاملة لهذا الحدث العالمي.
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