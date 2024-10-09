الهيئة العامة للرياضة تزور نادي الاتفاق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أجرى‭ ‬وفدٌ‭ ‬من‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬يضم‭ ‬كلا‭ ‬من‭ ‬المهندس‭ ‬عبدالله‭ ‬السهلي‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬المشاريع،‭ ‬والسيد‭ ‬محمد‭ ‬شوقي‭ ‬سليس‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الرقابة‭ ‬والتدقيق،‭ ‬زيارة‭ ‬لمقر‭ ‬نادي‭ ‬الاتفاق‭ ‬الرياضي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الدراز‭.‬

وتم‭ ‬خلال‭ ‬الزيارة‭ ‬الاجتماع‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي،‭ ‬حيث‭ ‬تركز‭ ‬الحديث‭ ‬حول‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬متطلبات‭ ‬النادي‭ ‬واحتياجاته‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات،‭ ‬والتي‭ ‬شملت‭ ‬اعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬للمبنى‭ ‬الإداري‭ ‬وملعب‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬والصالة‭ ‬الرياضية‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬مرافق،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراض‭ ‬بعض‭ ‬المشاريع‭ ‬المستقبلية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬تنفيذها‭ ‬لتطوير‭ ‬النادي‭.‬