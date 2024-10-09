الهيئة العامة للرياضة تزور نادي الاتفاق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أجرى وفدٌ من الهيئة العامة للرياضة يضم كلا من المهندس عبدالله السهلي مدير إدارة المشاريع، والسيد محمد شوقي سليس مدير إدارة الرقابة والتدقيق، زيارة لمقر نادي الاتفاق الرياضي بمنطقة الدراز.
وتم خلال الزيارة الاجتماع مع عدد من اعضاء مجلس إدارة النادي، حيث تركز الحديث حول عدد من متطلبات النادي واحتياجاته على كافة المستويات، والتي شملت اعمال الصيانة للمبنى الإداري وملعب كرة القدم والصالة الرياضية وغيرها من مرافق، إلى جانب استعراض بعض المشاريع المستقبلية التي من المقرر تنفيذها لتطوير النادي.
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