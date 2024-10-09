تنظيم برامج ثقافية تعليمية مصاحبةاستاد البحرين الوطني يحتضن افتتاح دورة الألعاب المدرسية الدولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الرياضية المدرسية الدولية «البحرين 2024» البرنامج الزمني للفعاليات التي ستقام في مملكة البحرين، تحت الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم.
وتبدأ الفعاليات بحفل الافتتاح في 24 أكتوبر، الذي من المقرر أن يحتضنه استاد البحرين الوطني بالرفاع، حيث سيتم الكشف عن تفاصيل الحفل خلال الفترة القادمة، وتليه مجموعة متنوعة من الرياضات التي ستجمع أكثر من 5000 مشارك من أكثر من 70 دولة، يتنافسون في 26 رياضة مختلفة. وتتميز البطولة بمشاركة واسعة تعكس مكانة البحرين كوجهة رياضية عالمية.
فيما توزع الفعاليات الرياضية على مجموعة من المنشآت التي تم تجهيزها وإعدادها للدورة، حيث تحتضن صالات عيسى بن راشد الرياضية والمنطقة المحيطة بها عددًا من الرياضات المهمة، كالكاراتيه، التايكوندو، كرة السلة (3 * 3)، ومنافسات البارالمبية، بالإضافة إلى كرة الطائرة الشاطئية والجودو ورفع الأثقال.
وفي مدينة خليفة الرياضية بمدينة عيسى من المقرر أن تستضيف مجموعة من الرياضات، وتشمل المنافسات ألعاب القوى، الرماية، التي ستقام على استاد مدينة خليفة، إلى جانب منافسات الجمباز الفني والسباحة، بينما تستضيف الجامعة الأمريكية في البحرين فعاليات الجمباز الهوائي والإيقاعي، والشطرنج.
ومن المنتظر أن تقام منافسات كرة اليد على صالة اتحاد اللعبة بمجمع الصالات الرياضية بأم الحصم، والملاكمة في نادي الأهلي، والمبارزة في صالة اتحاد كرة السلة بمجمع الصالات الرياضية بأم الحصم، بالإضافة إلى الفعاليات الأخرى في أماكن مثل مجمع البحرين، ومحميات العرين.
وتشمل التحضيرات توفير جميع المتطلبات اللوجستية والتقنية، مع تنظيم برامج ثقافية مصاحبة لتعزيز التواصل بين الشباب من مختلف الدول، مثل «ليلة الأمم» و«اليوم الثقافي».
وتأتي هذه الفعاليات في إطار جهود المملكة لتقديم تجربة رياضية متكاملة، تعزز مكانتها كمركز رياضي إقليمي ودولي، وتسهم في تطوير المواهب الرياضية المحلية من خلال الاحتكاك مع نخبة من الرياضيين الدوليين.
MENAFN09102024000055011008ID1108764123
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.