تنظيم برامج ثقافية تعليمية مصاحبةاستاد البحرين الوطني يحتضن افتتاح دورة الألعاب المدرسية الدولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭ ‬المدرسية‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬البحرين‭ ‬2024‮»‬‭ ‬البرنامج‭ ‬الزمني‭ ‬للفعاليات‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تحت‭ ‬الرعاية‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭.‬

وتبدأ‭ ‬الفعاليات‭ ‬بحفل‭ ‬الافتتاح‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬أكتوبر،‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يحتضنه‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بالرفاع،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬الحفل‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة،‭ ‬وتليه‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬الرياضات‭ ‬التي‭ ‬ستجمع‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5000‭ ‬مشارك‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬دولة،‭ ‬يتنافسون‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬رياضة‭ ‬مختلفة‭. ‬وتتميز‭ ‬البطولة‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬تعكس‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كوجهة‭ ‬رياضية‭ ‬عالمية‭.‬

فيما‭ ‬توزع‭ ‬الفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنشآت‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تجهيزها‭ ‬وإعدادها‭ ‬للدورة،‭ ‬حيث‭ ‬تحتضن‭ ‬صالات‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الرياضية‭ ‬والمنطقة‭ ‬المحيطة‭ ‬بها‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الرياضات‭ ‬المهمة،‭ ‬كالكاراتيه،‭ ‬التايكوندو،‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ (‬3 ‭*‬ 3‭)‬،‭ ‬ومنافسات‭ ‬البارالمبية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬والجودو‭ ‬ورفع‭ ‬الأثقال‭.‬

وفي‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬بمدينة‭ ‬عيسى‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تستضيف‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الرياضات،‭ ‬وتشمل‭ ‬المنافسات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى،‭ ‬الرماية،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منافسات‭ ‬الجمباز‭ ‬الفني‭ ‬والسباحة،‭ ‬بينما‭ ‬تستضيف‭ ‬الجامعة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬فعاليات‭ ‬الجمباز‭ ‬الهوائي‭ ‬والإيقاعي،‭ ‬والشطرنج‭.‬

ومن‭ ‬المنتظر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بمجمع‭ ‬الصالات‭ ‬الرياضية‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬والملاكمة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬الأهلي،‭ ‬والمبارزة‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬كرة‭ ‬السلة‭ ‬بمجمع‭ ‬الصالات‭ ‬الرياضية‭ ‬بأم‭ ‬الحصم،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الفعاليات‭ ‬الأخرى‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬مثل‭ ‬مجمع‭ ‬البحرين،‭ ‬ومحميات‭ ‬العرين‭.‬

وتشمل‭ ‬التحضيرات‭ ‬توفير‭ ‬جميع‭ ‬المتطلبات‭ ‬اللوجستية‭ ‬والتقنية،‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬برامج‭ ‬ثقافية‭ ‬مصاحبة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬بين‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الدول،‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬ليلة‭ ‬الأمم‮»‬‭ ‬و«اليوم‭ ‬الثقافي‮»‬‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬المملكة‭ ‬لتقديم‭ ‬تجربة‭ ‬رياضية‭ ‬متكاملة،‭ ‬تعزز‭ ‬مكانتها‭ ‬كمركز‭ ‬رياضي‭ ‬إقليمي‭ ‬ودولي،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬المواهب‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحتكاك‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬الدوليين‭.‬