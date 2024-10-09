شمسان: مشروعنا واضح في اكتشاف المواهب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
وفي سياق متصل، وجه «أخبار الخليج الرياضي» سؤالا إلى بدر شمسان عضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة ومدير المنتخبات عن كيفية اكتشاف المواهب واحتوائها، فأجاب قائلا: لدينا مشروع مهم وواعد لاكتشاف المواهب وذلك بتوجيه من الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس الإدارة، وعلى أثره نختار اللاعبين منذ نشأتهم الأولى في عمر الخمس سنوات تقريباً، ويتم احتوائهم والتركيز على تطوير مهاراتهم مع مدربين متخصصين من ذوي الخبرة والكفاءة.
وأوضح قائلا: وفيما يتعلق بالموهوب محمد نادر فهو يعد من اللاعبين المميزين من حيث المهارة وحب اللعبة، وفي اعتقادي فإنه يمثل مستقبل كرة الطاولة في مملكة البحرين، وسنرى الآثار الإيجابية لاهتمام الاتحاد بموهبته ليكون عنصرا منتجا وفاعلا يرفع من اسم البحرين في مختلف المشاركات.
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