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شمسان: مشروعنا واضح في اكتشاف المواهب

10/9/2024 7:16:20 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬وجه‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬سؤالا‭ ‬إلى‭ ‬بدر‭ ‬شمسان‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬ومدير‭ ‬المنتخبات‭ ‬عن‭ ‬كيفية‭ ‬اكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬واحتوائها،‭ ‬فأجاب‭ ‬قائلا‭: ‬لدينا‭ ‬مشروع‭ ‬مهم‭ ‬وواعد‭ ‬لاكتشاف‭ ‬المواهب‭ ‬وذلك‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬الشيخة‭ ‬حياة‭ ‬بنت‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬وعلى‭ ‬أثره‭ ‬نختار‭ ‬اللاعبين‭ ‬منذ‭ ‬نشأتهم‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬عمر‭ ‬الخمس‭ ‬سنوات‭ ‬تقريباً،‭ ‬ويتم‭ ‬احتوائهم‭ ‬والتركيز‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬مع‭ ‬مدربين‭ ‬متخصصين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الخبرة‭ ‬والكفاءة‭.‬

وأوضح‭ ‬قائلا‭: ‬وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالموهوب‭ ‬محمد‭ ‬نادر‭ ‬فهو‭ ‬يعد‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المميزين‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬المهارة‭ ‬وحب‭ ‬اللعبة،‭ ‬وفي‭ ‬اعتقادي‭ ‬فإنه‭ ‬يمثل‭ ‬مستقبل‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬وسنرى‭ ‬الآثار‭ ‬الإيجابية‭ ‬لاهتمام‭ ‬الاتحاد‭ ‬بموهبته‭ ‬ليكون‭ ‬عنصرا‭ ‬منتجا‭ ‬وفاعلا‭ ‬يرفع‭ ‬من‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المشاركات‭.‬

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