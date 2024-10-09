محمد نادر نجم واعد لمستقبل الطاولة البحرينيةطموحي الاحتراف خارجيا.. وهدفي القادم ذهبية البطولة العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) حوار أجراه: أحمد جواد - تصوير : حسين عبدالله الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

لم‭ ‬يكن‭ ‬أمرا‭ ‬اعتياديا‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬الموهوب‭ ‬محمد‭ ‬نادر‭ ‬بهذه‭ ‬السرعة‭ ‬في‭ ‬نجوميته‭ ‬خلال‭ ‬مشواره‭ ‬القصير‭ ‬في‭ ‬لعبة‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬فقد‭ ‬بزغ‭ ‬نجمه‭ ‬منذ‭ ‬الصغر‭ ‬وحصل‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬والاهتمام‭ ‬البالغين‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬موهبته‭ ‬وشغفه‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬اللعبة،‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬اللاعبين‭ ‬رغم‭ ‬صغر‭ ‬سنه،‭ ‬وقد‭ ‬لفت‭ ‬الأنظار‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقه‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب،‭ ‬والذي‭ ‬كسر‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬احتكار‭ ‬نادي‭ ‬سار‭ ‬لهذه‭ ‬البطولة‭.‬

حصل‭ ‬النجم‭ ‬محمد‭ ‬نادر‭ ‬على‭ ‬الاحتواء‭ ‬اللازم‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكرة‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ساعده‭ ‬على‭ ‬التميز‭ ‬والتألق‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬مشاركاته‭ ‬محليا‭ ‬وخارجيا،‭ ‬ليكشف‭ ‬عن‭ ‬ظهور‭ ‬موهبة‭ ‬قادمة‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬البحرينية،‭ ‬ومستقبل‭ ‬واعد‭ ‬يمكنه‭ ‬التوهج‭ ‬مع‭ ‬قادم‭ ‬السنوات‭. ‬الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬بـ‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬حرص‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬الموهوب‭ ‬محمد‭ ‬نادر‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬بدر‭ ‬شمسان‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬اتحاد‭ ‬الطاولة‭ ‬ومدير‭ ‬المنتخبات،‭ ‬وذلك‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المحطات‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬النجم‭ ‬القادم‭ ‬ومستقبله‭.‬





حدثنا‭ ‬عن‭ ‬نشأتك‭ ‬وشغفك‭ ‬للعب‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة؟

بدأت‭ ‬لعب‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬منذ‭ ‬الطفولة،‭ ‬فكان‭ ‬الوالد‭ ‬له‭ ‬الفضل‭ ‬في‭ ‬شغفي‭ ‬للعبة،‭ ‬وفي‭ ‬أول‭ ‬سنة‭ ‬لي‭ ‬لعبت‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬عالي،‭ ‬تم‭ ‬اختياري‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬الطاولة،‭ ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬وأنا‭ ‬أحظى‭ ‬برعايتهم‭ ‬واهتمامهم‭ ‬البالغين‭.‬

كيف‭ ‬برز‭ ‬اسمك‭ ‬في‭ ‬اللعبة؟

برز‭ ‬اسمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحقيق‭ ‬الألقاب‭ ‬المحلية‭ ‬والخارجية،‭ ‬فكان‭ ‬شيئا‭ ‬مهما‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭ ‬للفت‭ ‬الأنظار،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬لقب‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب،‭ ‬وبعد‭ ‬سنين‭ ‬من‭ ‬احتكار‭ ‬البطولة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬نادي‭ ‬سار،‭ ‬ويعد‭ ‬هذا‭ ‬اللقب‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬الغالية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬في‭ ‬مسيرتي‭ ‬الرياضية‭.‬

ما‭ ‬أفضل‭ ‬إنجازاتك‭ ‬الخارجية؟

على‭ ‬المستوى‭ ‬الخارجي‭ ‬حققت‭ ‬بطولتين‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للزوجي‭ ‬في‭ ‬الأردن،‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬2022‭ (‬تحت‭ ‬15‭ ‬سنة‭)‬،‭ ‬والثانية‭ ‬عام‭ ‬2024‭ (‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة‭).‬

ما‭ ‬طموحك‭ ‬القريب‭ ‬والبعيد؟‭ ‬

حاليا‭ ‬استعد‭ ‬لبطولة‭ ‬الألعاب‭ ‬في‭ ‬السعودية‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬14‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬أكتوبر،‭ ‬وأتطلع‭ ‬لخوض‭ ‬النهائيات‭ ‬وتحقيق‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية،‭ ‬وأما‭ ‬عن‭ ‬طموحي‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬فقد‭ ‬رسمت‭ ‬أهدافا‭ ‬وأطمح‭ ‬في‭ ‬تحقيقها‭ ‬ومنها‭ ‬التأهل‭ ‬إلى‭ ‬الأولمبياد،‭ ‬والاحتراف‭ ‬خارجيا،‭ ‬وأن‭ ‬أكون‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬قارة‭ ‬آسيا‭.‬

ماذا‭ ‬يحتاج‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة‭ ‬في‭ ‬المملكة؟

في‭ ‬البداية‭ ‬نحتاج‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الأندية‭ ‬المهتمة‭ ‬باللعبة،‭ ‬وتنظيم‭ ‬مسابقات‭ ‬أكثر‭ ‬وأوسع،‭ ‬ثم‭ ‬الاحتكاك‭ ‬بلاعبين‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬عال،‭ ‬مع‭ ‬إقامة‭ ‬معسكرات‭ ‬يتخللها‭ ‬مباريات‭ ‬تنافسية‭ ‬قوية‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬التطور‭ ‬والنمو‭ ‬بصورة‭ ‬مثالية‭.‬

نصيحة‭ ‬تقدمها‭ ‬لجيل‭ ‬الذهب‭ ‬الذين‭ ‬يرغبون‭ ‬في‭ ‬دخول‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬الطاولة؟

أنصحهم‭ ‬بالتحلي‭ ‬بالصبر‭ ‬والمثابرة،‭ ‬ويجب‭ ‬عليهم‭ ‬التدريب‭ ‬بانتظام‭ ‬وباستمرار‭ ‬وعدم‭ ‬الخوف‭ ‬من‭ ‬الفشل،‭ ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬تجربة‭ ‬هي‭ ‬خطوة‭ ‬نحو‭ ‬النجاح‭.‬

ماذا‭ ‬يمثل‭ ‬لك‭ ‬دعم‭ ‬واهتمام‭ ‬اتحاد‭ ‬الطاولة؟

في‭ ‬الواقع‭ ‬حظيت‭ ‬بالاهتمام‭ ‬والرعاية‭ ‬اللازمة‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬منذ‭ ‬بداياتي،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬انعكس‭ ‬جليا‭ ‬على‭ ‬نتائجي‭ ‬ولله‭ ‬الحمد،‭ ‬فقد‭ ‬حققت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الألقاب‭ ‬محليا‭ ‬وخارجيا‭ ‬بفضل‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة،‭ ‬وكل‭ ‬هذا‭ ‬الاحتواء‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يضاعف‭ ‬مسؤوليتي‭ ‬اتجاه‭ ‬اللعبة،‭ ‬وأن‭ ‬اجتهد‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬البحرين‭ ‬عاليا‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المشاركات‭.‬





البطولات‭ ‬المحلية‭ ‬

} المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الأشبال‭ ‬سنة‭ ‬2018

} المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين‭ ‬سنة‭ ‬2022

} المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬بعد‭ ‬احتكار‭ ‬سار‭ ‬إلى‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬

} المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭ ‬سنة‭ ‬2022

} المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للفردي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين‭ ‬سنة‭ ‬2022

} المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للزوجي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين‭ ‬2022

} المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين‭ ‬سنة‭ ‬2023

} المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬سنة‭ ‬2023

} المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ ‬

} المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للفردي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين‭ ‬سنة‭ ‬2023

} المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للزوجي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ ‬

} المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين‭ ‬سنة‭ ‬2024‭ ‬

} المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الشباب‭ ‬سنة‭ ‬2024

} المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الرجال‭ ‬سنة‭ ‬2024

} المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للفردي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين‭ ‬سنة‭ ‬2024

} المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬البحرين‭ ‬للزوجي‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬الناشئين‭ ‬سنة‭ ‬2024





البطولات‭ ‬الخارجية‭ ‬

} المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للفرق‭ ‬سنة‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ (‬تحت‭ ‬15‭ ‬سنة‭)‬

} المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للفردي‭ ‬سنة‭ ‬2021‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ (‬تحت‭ ‬13‭ ‬سنة‭)‬

} المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للفرق‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ (‬تحت‭ ‬15‭ ‬سنة‭)‬

} المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للفردي‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ (‬تحت‭ ‬15‭ ‬سنة‭)‬

} المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للزوجي‭ ‬سنة‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ (‬تحت‭ ‬15‭ ‬سنة‭)‬

} الوصول‭ ‬إلى‭ ‬دور‭ ‬الـ16‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬آسيا‭ ‬والخروج‭ ‬من‭ ‬بطل‭ ‬البطولة‭ ‬للفردي‭ ‬2022‭ ‬في‭ ‬لاوس‭ (‬تحت‭ ‬15‭ ‬سنة‭)‬

} المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للفرق‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬العراق‭ (‬تحت‭ ‬19‭ ‬سنة‭)‬

} المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للفردي‭ ‬سنة‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬العراق‭ (‬تحت‭ ‬15‭ ‬سنة‭)‬

} المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للفردي‭ ‬سنة‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ (‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة‭)‬

} المركز‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للفرق‭ ‬سنة‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ (‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة‭)‬

} المركز‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬للزوجي‭ ‬سنة‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬الأردن‭ (‬تحت‭ ‬17‭ ‬سنة‭)‬