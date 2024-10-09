محمد نادر نجم واعد لمستقبل الطاولة البحرينيةطموحي الاحتراف خارجيا.. وهدفي القادم ذهبية البطولة العربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
حوار أجراه: أحمد جواد - تصوير : حسين عبدالله
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
لم يكن أمرا اعتياديا أن يظهر الموهوب محمد نادر بهذه السرعة في نجوميته خلال مشواره القصير في لعبة كرة الطاولة، فقد بزغ نجمه منذ الصغر وحصل على الرعاية والاهتمام البالغين إضافة إلى موهبته وشغفه في حب اللعبة، فقد كان من أبرز اللاعبين رغم صغر سنه، وقد لفت الأنظار إليه في عام 2022 بعد تحقيقه لقب الدوري لفئة الشباب، والذي كسر من خلاله احتكار نادي سار لهذه البطولة.
حصل النجم محمد نادر على الاحتواء اللازم من الاتحاد البحريني لكرة الطاولة في وقت مبكرة وهو ما ساعده على التميز والتألق من خلاله مشاركاته محليا وخارجيا، ليكشف عن ظهور موهبة قادمة بقوة في سماء كرة الطاولة البحرينية، ومستقبل واعد يمكنه التوهج مع قادم السنوات. الملحق الرياضي بـ«أخبار الخليج» حرص على استضافة الموهوب محمد نادر وذلك بحضور بدر شمسان عضو مجلس إدارة اتحاد الطاولة ومدير المنتخبات، وذلك للحديث عن العديد من المحطات في حياة النجم القادم ومستقبله.
حدثنا عن نشأتك وشغفك للعب كرة الطاولة؟
بدأت لعب كرة الطاولة منذ الطفولة، فكان الوالد له الفضل في شغفي للعبة، وفي أول سنة لي لعبت مع نادي عالي، تم اختياري من قبل الاتحاد البحريني لكرة الطاولة، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن وأنا أحظى برعايتهم واهتمامهم البالغين.
كيف برز اسمك في اللعبة؟
برز اسمي من خلال تحقيق الألقاب المحلية والخارجية، فكان شيئا مهما بالنسبة لي للفت الأنظار، وخصوصا في عام 2022 بعد تحقيق لقب الدوري البحريني لفئة الشباب، وبعد سنين من احتكار البطولة التي كانت من نصيب نادي سار، ويعد هذا اللقب من الألقاب الغالية التي حققتها في مسيرتي الرياضية.
ما أفضل إنجازاتك الخارجية؟
على المستوى الخارجي حققت بطولتين في غرب آسيا للزوجي في الأردن، الأولى عام 2022 (تحت 15 سنة)، والثانية عام 2024 (تحت 17 سنة).
ما طموحك القريب والبعيد؟
حاليا استعد لبطولة الألعاب في السعودية التي ستقام خلال الفترة من 14 إلى 17 أكتوبر، وأتطلع لخوض النهائيات وتحقيق الميدالية الذهبية، وأما عن طموحي في المستقبل فقد رسمت أهدافا وأطمح في تحقيقها ومنها التأهل إلى الأولمبياد، والاحتراف خارجيا، وأن أكون من أفضل اللاعبين على مستوى قارة آسيا.
ماذا يحتاج لاعب كرة الطاولة في المملكة؟
في البداية نحتاج إلى زيادة عدد الأندية المهتمة باللعبة، وتنظيم مسابقات أكثر وأوسع، ثم الاحتكاك بلاعبين على مستوى عال، مع إقامة معسكرات يتخللها مباريات تنافسية قوية تساعد على التطور والنمو بصورة مثالية.
نصيحة تقدمها لجيل الذهب الذين يرغبون في دخول عالم كرة الطاولة؟
أنصحهم بالتحلي بالصبر والمثابرة، ويجب عليهم التدريب بانتظام وباستمرار وعدم الخوف من الفشل، لأن كل تجربة هي خطوة نحو النجاح.
ماذا يمثل لك دعم واهتمام اتحاد الطاولة؟
في الواقع حظيت بالاهتمام والرعاية اللازمة من الاتحاد منذ بداياتي، وهذا الأمر انعكس جليا على نتائجي ولله الحمد، فقد حققت الكثير من الألقاب محليا وخارجيا بفضل الدعم والمساندة، وكل هذا الاحتواء من شأنه أن يضاعف مسؤوليتي اتجاه اللعبة، وأن اجتهد في رفع اسم البحرين عاليا في مختلف المشاركات.
البطولات المحلية
} المركز الأول في الدوري البحريني في فئة الأشبال سنة 2018
} المركز الأول في الدوري البحريني في فئة الناشئين سنة 2022
} المركز الأول في الدوري البحريني في فئة الشباب سنة 2022 بعد احتكار سار إلى اللقب في السنوات الماضية
} المركز الثالث في الدوري البحرين في فئة الرجال سنة 2022
} المركز الأول في بطولة البحرين للفردي في فئة الناشئين سنة 2022
} المركز الأول في بطولة البحرين للزوجي في فئة الناشئين 2022
} المركز الأول في الدوري البحريني في فئة الناشئين سنة 2023
} المركز الأول في الدوري البحريني في فئة الشباب سنة 2023
} المركز الثالث في الدوري البحريني في فئة الرجال سنة 2023
} المركز الأول في بطولة البحرين للفردي في فئة الناشئين سنة 2023
} المركز الأول في بطولة البحرين للزوجي في فئة الناشئين سنة 2023
} المركز الأول في الدوري البحريني في فئة الناشئين سنة 2024
} المركز الأول في الدوري البحريني في فئة الشباب سنة 2024
} المركز الثالث في الدوري البحريني في فئة الرجال سنة 2024
} المركز الأول في بطولة البحرين للفردي في فئة الناشئين سنة 2024
} المركز الثاني في بطولة البحرين للزوجي في فئة الناشئين سنة 2024
البطولات الخارجية
} المركز الثالث في البطولة العربية للفرق سنة 2021 في الأردن (تحت 15 سنة)
} المركز الثالث في البطولة العربية للفردي سنة 2021 في الأردن (تحت 13 سنة)
} المركز الثاني في بطولة غرب آسيا للفرق سنة 2022 في الأردن (تحت 15 سنة)
} المركز الثاني في بطولة غرب آسيا للفردي سنة 2022 في الأردن (تحت 15 سنة)
} المركز الأول في بطولة غرب آسيا للزوجي سنة 2022 في الأردن (تحت 15 سنة)
} الوصول إلى دور الـ16 في بطولة آسيا والخروج من بطل البطولة للفردي 2022 في لاوس (تحت 15 سنة)
} المركز الثاني في البطولة العربية للفرق سنة 2023 في العراق (تحت 19 سنة)
} المركز الثالث في البطولة العربية للفردي سنة 2023 في العراق (تحت 15 سنة)
} المركز الثالث في بطولة غرب آسيا للفردي سنة 2024 في الأردن (تحت 17 سنة)
} المركز الثاني في بطولة غرب آسيا للفرق سنة 2024 في الأردن (تحت 17 سنة)
} المركز الأول في بطولة غرب آسيا للزوجي سنة 2024 في الأردن (تحت 17 سنة)
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