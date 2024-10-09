(الفيفا) يغرم البحرين 4400 دينار لاستخدام الليزر وصافرات الجماهير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تلقى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬خطابًا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬الفيفا‭)‬،‭ ‬يتضمن‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادرة‭ ‬بحق‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬اليابان،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬للدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

ويود‭ ‬الاتحاد‭ ‬توضيح‭ ‬الآتي‭ ‬للجماهير‭ ‬البحرينية‭:‬

بناءً‭ ‬على‭ ‬الاستخدام‭ ‬المتكرر‭ ‬لليزر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬تجاه‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخب‭ ‬اليابان‭ ‬أثناء‭ ‬المباراة،‭ ‬قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬الفيفا‭)‬،‭ ‬تغريم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬5000‭ ‬فرنك‭ ‬سويسري‭ (‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬2200‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬قرر‭ (‬الفيفا‭) ‬تغريم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬المبلغ‭ ‬ذاته؛‭ ‬بسبب‭ ‬صافرات‭ ‬بعض‭ ‬الجماهير‭ ‬أثناء‭ ‬السلام‭ ‬الوطني‭ ‬لليابان‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬المباراة،‭ ‬أي‭ ‬بما‭ ‬مجموعه‭ ‬4400‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للغرامتين‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يقدر‭ ‬فيه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عاليًا،‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬فإنه‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالتعليمات‭ ‬كافة‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬ومنظمي‭ ‬الملاعب،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬استخدام‭ ‬الليزر‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬أخرى؛‭ ‬تجنبًا‭ ‬لفرض‭ ‬غرامات‭ ‬مالية‭ ‬أو‭ ‬عقوبات‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭.‬

إن‭ ‬المساندة‭ ‬الجماهيرية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حظي‭ ‬بها‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬اليابان‭ ‬تبعث‭ ‬على‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬ومؤشر‭ ‬لاستمرار‭ ‬هذا‭ ‬الحضور‭ ‬الغفير‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭ ‬وأولها‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭ ‬الموافق‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024،‭ ‬حينما‭ ‬يستضيف‭ ‬منتخبنا‭ ‬نظيره‭ ‬الإندونيسي،‭ ‬لذا‭ ‬يوجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الجماهير‭ ‬كافة‭ ‬للالتزام‭ ‬بالتعليمات‭ ‬المنظمة‭ ‬لجماهير‭ ‬الملاعب،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬تصدر‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬والغرامات،‭ ‬مقدرًا‭ ‬الاتحاد‭ ‬تعاون‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬رقيها‭ ‬وروحها‭ ‬الرياضية‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬اتسمت‭ ‬به،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬لإخراج‭ ‬المباريات‭ ‬المستضافة‭ ‬بأبهى‭ ‬حلة‭ ‬تنظيمية‭ ‬تعكس‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كبلد‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬كبرى‭ ‬الفعاليات‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭.‬