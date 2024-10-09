(الفيفا) يغرم البحرين 4400 دينار لاستخدام الليزر وصافرات الجماهير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
تلقى الاتحاد البحريني لكرة القدم، خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يتضمن العقوبات الصادرة بحق الاتحاد على خلفية مباراة منتخبنا الوطني الأول مع اليابان، والتي أقيمت يوم 10 سبتمبر 2024 على استاد البحرين الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية للدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026.
ويود الاتحاد توضيح الآتي للجماهير البحرينية:
بناءً على الاستخدام المتكرر لليزر من قبل الجماهير البحرينية تجاه لاعبي منتخب اليابان أثناء المباراة، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، تغريم الاتحاد البحريني 5000 فرنك سويسري (ما يقارب 2200 دينار بحريني)، كما قرر (الفيفا) تغريم الاتحاد البحريني المبلغ ذاته؛ بسبب صافرات بعض الجماهير أثناء السلام الوطني لليابان قبل بدء المباراة، أي بما مجموعه 4400 دينار بحريني للغرامتين.
وفي الوقت الذي يقدر فيه الاتحاد البحريني لكرة القدم، عاليًا، الدور الكبير الذي تلعبه الجماهير البحرينية في مساندة المنتخب الوطني، فإنه يدعو إلى الالتزام بالتعليمات كافة الصادرة من رجال الأمن ومنظمي الملاعب، وخصوصًا مع عدم استخدام الليزر في المباريات المقبلة أو أي مخالفات أخرى؛ تجنبًا لفرض غرامات مالية أو عقوبات إضافية على الاتحاد.
إن المساندة الجماهيرية الكبيرة التي حظي بها المنتخب في الجولة الماضية أمام منتخب اليابان تبعث على الفخر والاعتزاز، ومؤشر لاستمرار هذا الحضور الغفير في المباريات المقبلة وأولها يوم الخميس المقبل الموافق 10 أكتوبر 2024، حينما يستضيف منتخبنا نظيره الإندونيسي، لذا يوجه الاتحاد البحريني لكرة القدم، الجماهير كافة للالتزام بالتعليمات المنظمة لجماهير الملاعب، وخصوصًا أن أي مخالفات تصدر تؤدي إلى اتخاذ عدد من العقوبات والغرامات، مقدرًا الاتحاد تعاون الجماهير البحرينية بما يعكس رقيها وروحها الرياضية العالية التي اتسمت به، علاوة على تعاونها مع الاتحاد لإخراج المباريات المستضافة بأبهى حلة تنظيمية تعكس مكانة مملكة البحرين كبلد رائد في احتضان كبرى الفعاليات على مختلف المستويات.
MENAFN09102024000055011008ID1108764120
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.