Thursday, 10 October 2024 03:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(الفيفا) يغرم البحرين 4400 دينار لاستخدام الليزر وصافرات الجماهير

10/9/2024 7:16:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

تلقى‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬خطابًا‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬الفيفا‭)‬،‭ ‬يتضمن‭ ‬العقوبات‭ ‬الصادرة‭ ‬بحق‭ ‬الاتحاد‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬مباراة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬مع‭ ‬اليابان،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬يوم‭ ‬10‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬للدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

ويود‭ ‬الاتحاد‭ ‬توضيح‭ ‬الآتي‭ ‬للجماهير‭ ‬البحرينية‭:‬

بناءً‭ ‬على‭ ‬الاستخدام‭ ‬المتكرر‭ ‬لليزر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬تجاه‭ ‬لاعبي‭ ‬منتخب‭ ‬اليابان‭ ‬أثناء‭ ‬المباراة،‭ ‬قرر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ (‬الفيفا‭)‬،‭ ‬تغريم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬5000‭ ‬فرنك‭ ‬سويسري‭ (‬ما‭ ‬يقارب‭ ‬2200‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬قرر‭ (‬الفيفا‭) ‬تغريم‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬المبلغ‭ ‬ذاته؛‭ ‬بسبب‭ ‬صافرات‭ ‬بعض‭ ‬الجماهير‭ ‬أثناء‭ ‬السلام‭ ‬الوطني‭ ‬لليابان‭ ‬قبل‭ ‬بدء‭ ‬المباراة،‭ ‬أي‭ ‬بما‭ ‬مجموعه‭ ‬4400‭ ‬دينار‭ ‬بحريني‭ ‬للغرامتين‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يقدر‭ ‬فيه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬عاليًا،‭ ‬الدور‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬تلعبه‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬مساندة‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني،‭ ‬فإنه‭ ‬يدعو‭ ‬إلى‭ ‬الالتزام‭ ‬بالتعليمات‭ ‬كافة‭ ‬الصادرة‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الأمن‭ ‬ومنظمي‭ ‬الملاعب،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬استخدام‭ ‬الليزر‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬أخرى؛‭ ‬تجنبًا‭ ‬لفرض‭ ‬غرامات‭ ‬مالية‭ ‬أو‭ ‬عقوبات‭ ‬إضافية‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭.‬

إن‭ ‬المساندة‭ ‬الجماهيرية‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬حظي‭ ‬بها‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الماضية‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬اليابان‭ ‬تبعث‭ ‬على‭ ‬الفخر‭ ‬والاعتزاز،‭ ‬ومؤشر‭ ‬لاستمرار‭ ‬هذا‭ ‬الحضور‭ ‬الغفير‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المقبلة‭ ‬وأولها‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل‭ ‬الموافق‭ ‬10‭ ‬أكتوبر‭ ‬2024،‭ ‬حينما‭ ‬يستضيف‭ ‬منتخبنا‭ ‬نظيره‭ ‬الإندونيسي،‭ ‬لذا‭ ‬يوجه‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الجماهير‭ ‬كافة‭ ‬للالتزام‭ ‬بالتعليمات‭ ‬المنظمة‭ ‬لجماهير‭ ‬الملاعب،‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أن‭ ‬أي‭ ‬مخالفات‭ ‬تصدر‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬اتخاذ‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭ ‬والغرامات،‭ ‬مقدرًا‭ ‬الاتحاد‭ ‬تعاون‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬رقيها‭ ‬وروحها‭ ‬الرياضية‭ ‬العالية‭ ‬التي‭ ‬اتسمت‭ ‬به،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تعاونها‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬لإخراج‭ ‬المباريات‭ ‬المستضافة‭ ‬بأبهى‭ ‬حلة‭ ‬تنظيمية‭ ‬تعكس‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كبلد‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬احتضان‭ ‬كبرى‭ ‬الفعاليات‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬المستويات‭.‬

MENAFN09102024000055011008ID1108764120

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث