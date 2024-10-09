أنهى تحضيراته الجادة بحماسة كبيرة..مـنتـــخبـنا يـواجـه إنـدونيـســـيا وعيــنه عـلى النــقـاط الـثــــلاث

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
كتب: أحمد جواد - تصوير: حسين عبدالله
يخوض اليوم الخميس منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مباراة مهمة وصعبة أمام منتخب إندونيسيا، وعينه على النقاط الثلاث من أجل المنافسة القوية على إحدى بطاقتي التأهل المباشرة لنهائيات كأس العالم، وسيقام اللقاء عند الساعة السابعة مساءً على استاد البحرين الوطني، ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المونديالية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويدخل منتخبنا الوطني المواجهة وفي رصيده ثلاث نقاط مهمة بعد فوزه على أستراليا بهدف نظيف، وخسارة من اليابان بخمسة أهداف نظيفة، بينما يدخل منافسه منتخب إندونيسيا اللقاء وفي رصيده نقطتان من تعادلين أمام السعودية وأستراليا.
وكان الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي دراغان تالاييتش قد اعتمد قائمة منتخبنا الوطني النهائية لمباراتي إندونيسيا والسعودية، والتي تضم 28 لاعباً، وهم: إبراهيم لطف الله، السيد محمد جعفر، عمار محمد، فنسنت إيمانويل، حمد شمسان، أمين بنعدي، السيد مهدي باقر، وليد الحيام، أحمد نبيل، هزاع علي، عبدالله الخلاصي، علي حرم، السيد ضياء سعيد، جاسم الشيخ، موسيس أتيدي، عباس العصفور، السيد أحمد الوداعي، مهدي حميدان، كميل الأسود، محمد مرهون، عبدالوهاب المالود، علي مدن، إبراهيم الختال، إسماعيل عبداللطيف، مهدي عبدالجبار، حسين عبدالكريم، سيد مهدي شرف، سيد هاشم عيسى.
وجاءت تحضيرات المنتخب في الفترة الأخيرة بحضور جميع اللاعبين، بجدية وتفانٍ منقطع النظير، رغبة منهم في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب الإندونيسي، وبعد هذا اللقاء سيلعب منتخبنا مباراته القادمة أمام المنتخب السعودي يوم 15 أكتوبر الجاري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
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