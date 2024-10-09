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أنهى تحضيراته الجادة بحماسة كبيرة..مـنتـــخبـنا يـواجـه إنـدونيـســـيا وعيــنه عـلى النــقـاط الـثــــلاث

10/9/2024 7:16:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد‭ - ‬تصوير‭: ‬حسين‭ ‬عبدالله‭ ‬


يخوض‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬مباراة‭ ‬مهمة‭ ‬وصعبة‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬وعينه‭ ‬على‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬المنافسة‭ ‬القوية‭ ‬على‭ ‬إحدى‭ ‬بطاقتي‭ ‬التأهل‭ ‬المباشرة‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم،‭ ‬وسيقام‭ ‬اللقاء‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬مساءً‭ ‬على‭ ‬استاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني،‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المونديالية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

ويدخل‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬المواجهة‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬ثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬مهمة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬على‭ ‬أستراليا‭ ‬بهدف‭ ‬نظيف،‭ ‬وخسارة‭ ‬من‭ ‬اليابان‭ ‬بخمسة‭ ‬أهداف‭ ‬نظيفة،‭ ‬بينما‭ ‬يدخل‭ ‬منافسه‭ ‬منتخب‭ ‬إندونيسيا‭ ‬اللقاء‭ ‬وفي‭ ‬رصيده‭ ‬نقطتان‭ ‬من‭ ‬تعادلين‭ ‬أمام‭ ‬السعودية‭ ‬وأستراليا‭.‬

وكان‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬بقيادة‭ ‬المدرب‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش‭ ‬قد‭ ‬اعتمد‭ ‬قائمة‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬النهائية‭ ‬لمباراتي‭ ‬إندونيسيا‭ ‬والسعودية،‭ ‬والتي‭ ‬تضم‭ ‬28‭ ‬لاعباً،‭ ‬وهم‭: ‬إبراهيم‭ ‬لطف‭ ‬الله،‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬عمار‭ ‬محمد،‭ ‬فنسنت‭ ‬إيمانويل،‭ ‬حمد‭ ‬شمسان،‭ ‬أمين‭ ‬بنعدي،‭ ‬السيد‭ ‬مهدي‭ ‬باقر،‭ ‬وليد‭ ‬الحيام،‭ ‬أحمد‭ ‬نبيل،‭ ‬هزاع‭ ‬علي،‭ ‬عبدالله‭ ‬الخلاصي،‭ ‬علي‭ ‬حرم،‭ ‬السيد‭ ‬ضياء‭ ‬سعيد،‭ ‬جاسم‭ ‬الشيخ،‭ ‬موسيس‭ ‬أتيدي،‭ ‬عباس‭ ‬العصفور،‭ ‬السيد‭ ‬أحمد‭ ‬الوداعي،‭ ‬مهدي‭ ‬حميدان،‭ ‬كميل‭ ‬الأسود،‭ ‬محمد‭ ‬مرهون،‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬المالود،‭ ‬علي‭ ‬مدن،‭ ‬إبراهيم‭ ‬الختال،‭ ‬إسماعيل‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬مهدي‭ ‬عبدالجبار،‭ ‬حسين‭ ‬عبدالكريم،‭ ‬سيد‭ ‬مهدي‭ ‬شرف،‭ ‬سيد‭ ‬هاشم‭ ‬عيسى‭.‬

وجاءت‭ ‬تحضيرات‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬بحضور‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين،‭ ‬بجدية‭ ‬وتفانٍ‭ ‬منقطع‭ ‬النظير،‭ ‬رغبة‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتيجة‭ ‬إيجابية‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬الإندونيسي،‭ ‬وبعد‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬سيلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬مباراته‭ ‬القادمة‭ ‬أمام‭ ‬المنتخب‭ ‬السعودي‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬الملك‭ ‬عبدالله‭ ‬الرياضية‭ ‬بجدة‭.‬

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