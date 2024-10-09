خالد بن حمد يشهد تدريب المنتخب الأول قبل مواجهة إندونيسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
شهد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية مساء أمس الأربعاء 9 سبتمبر 2024 التدريب الأخير لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الذي أقيم على ستاد البحرين الوطني استعدادا لملاقاة نظيره الإندونيسي اليوم الخميس ضمن تصفيات كأس العالم 2026.
وحضر الحصة التدريبية سمو الشيخ سلمان بن محمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة والشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم وسمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة نائب رئيس الاتحاد والدكتور عبدالرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.
وتابع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الحصة التدريبية للمنتخب ثم وجه سموه كلمة للاعبين حثهم فيها على بذل أقصى جهد وتقديم أفضل مستوى ممكن في المباراة واستغلال عاملي الأرض والجمهور لخطف النقاط الثلاث، مؤكدا سموه أهمية هذه المباراة في تعزيز حظوظ المنتخب في مشوار التأهل، مشدداً على ضرورة التمسك بالروح القتالية والإصرار من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير البحرينية.
وأضاف سموه أن ثقته في اللاعبين والجهاز الفني عالية، وأنهم قادرون على تقديم أداء مميز يليق بمكانة الكرة البحرينية، معربا سموه عن تقديره للجهود التي يبذلها الاتحاد والجهازان الفني والإداري في إعداد المنتخب الوطني لهذه المرحلة المهمة.
وأشار سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة إلى أن العمل الجاد والتحضيرات المتواصلة يعكسان الرغبة القوية في تحقيق نتائج إيجابية تتواكب مع تطلعات الجماهير البحرينية.
كما دعا سموه اللاعبين إلى التحلي بالثقة والروح العالية، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني التي تشكل مفتاح النجاح في هذه المباراة، معربا سموه عن ثقته في أن تقف الجماهير خلف المنتخب ودعمه في كل خطوة، مشجعاً اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم لتحقيق النتيجة المرجوة وإسعاد الجماهير.
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