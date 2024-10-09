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خالد بن حمد يشهد تدريب المنتخب الأول قبل مواجهة إندونيسيا

10/9/2024 7:16:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

شهد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الأربعاء‭ ‬9‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭ ‬التدريب‭ ‬الأخير‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬على‭ ‬ستاد‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬استعدادا‭ ‬لملاقاة‭ ‬نظيره‭ ‬الإندونيسي‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬ضمن‭ ‬تصفيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

وحضر‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬وسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خليفة‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الاتحاد‭ ‬والدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭.‬

وتابع‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الحصة‭ ‬التدريبية‭ ‬للمنتخب‭ ‬ثم‭ ‬وجه‭ ‬سموه‭ ‬كلمة‭ ‬للاعبين‭ ‬حثهم‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬بذل‭ ‬أقصى‭ ‬جهد‭ ‬وتقديم‭ ‬أفضل‭ ‬مستوى‭ ‬ممكن‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬واستغلال‭ ‬عاملي‭ ‬الأرض‭ ‬والجمهور‭ ‬لخطف‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬حظوظ‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬مشوار‭ ‬التأهل،‭ ‬مشدداً‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬التمسك‭ ‬بالروح‭ ‬القتالية‭ ‬والإصرار‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬وإسعاد‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭.‬

وأضاف‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجهاز‭ ‬الفني‭ ‬عالية،‭ ‬وأنهم‭ ‬قادرون‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أداء‭ ‬مميز‭ ‬يليق‭ ‬بمكانة‭ ‬الكرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬معربا‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬للجهود‭ ‬التي‭ ‬يبذلها‭ ‬الاتحاد‭ ‬والجهازان‭ ‬الفني‭ ‬والإداري‭ ‬في‭ ‬إعداد‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لهذه‭ ‬المرحلة‭ ‬المهمة‭.‬


‬وأشار‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العمل‭ ‬الجاد‭ ‬والتحضيرات‭ ‬المتواصلة‭ ‬يعكسان‭ ‬الرغبة‭ ‬القوية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬إيجابية‭ ‬تتواكب‭ ‬مع‭ ‬تطلعات‭ ‬الجماهير‭ ‬البحرينية‭.‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬سموه‭ ‬اللاعبين‭ ‬إلى‭ ‬التحلي‭ ‬بالثقة‭ ‬والروح‭ ‬العالية،‭ ‬والالتزام‭ ‬بتعليمات‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬مفتاح‭ ‬النجاح‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المباراة،‭ ‬معربا‭ ‬سموه‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تقف‭ ‬الجماهير‭ ‬خلف‭ ‬المنتخب‭ ‬ودعمه‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬خطوة،‭ ‬مشجعاً‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬ما‭ ‬لديهم‭ ‬لتحقيق‭ ‬النتيجة‭ ‬المرجوة‭ ‬وإسعاد‭ ‬الجماهير‭.‬

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