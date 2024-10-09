المنتخبات العربية تنشد التأهل المبكر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الخميس ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

القاهرة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬تمتلك‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬فرصا‭ ‬كبيرة‭ ‬لضمان‭ ‬تأهلها‭ ‬المبكر‭ ‬لنهائيات‭ ‬كأس‭ ‬الأمم‭ ‬الإفريقية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المغرب‭ ‬بين‭ ‬21‭ ‬ديسمبر‭ ‬2025‭ ‬و18‭ ‬يناير‭ ‬2026،‭ ‬حيث‭ ‬يتعيّن‭ ‬عليها‭ ‬مواصلة‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الثالثة‭ ‬والرابعة‭ ‬من‭ ‬التصفيات،‭ ‬ويتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بمصر‭ ‬والجزائر‭ ‬وتونس‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬المغرب‭ ‬مضيف‭ ‬البطولة‭.‬

ويتطلع‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬الفراعنة‮»‬‭ ‬بقيادة‭ ‬مهاجميه‭ ‬محمد‭ ‬صلاح‭ (‬ليفربول‭ ‬الإنجليزي‭) ‬وهداف‭ ‬أينتراخت‭ ‬فرانكفورت‭ ‬الألماني‭ ‬عمر‭ ‬مرموش‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬الهيمنة‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثالثة،‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬نظيره‭ ‬الموريتاني‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬ثم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬نواكشوط‭.‬

ويتصدر‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬المجموعة‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭ ‬بالفوز‭ ‬على‭ ‬الرأس‭ ‬الأخضر‭ ‬وبوتسوانا‭ ‬في‭ ‬الجولتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية،‭ ‬ويأتي‭ ‬‮«‬كاب‭ ‬فيردي‮»‬‭ ‬ثانيا‭ ‬بثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬بفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬أمام‭ ‬موريتانيا،‭ ‬وبوتسوانا‭ ‬رابعة‭ ‬بلا‭ ‬رصيد‭.‬

وسعى‭ ‬منتخب‭ ‬‮«‬المرابطون‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬إحداث‭ ‬المفاجأة‭ ‬بقيادة‭ ‬مدربه‭ ‬أمير‭ ‬عبدو‭ ‬من‭ ‬جزر‭ ‬القمر،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬الفريق‭ ‬يضم‭ ‬أسماء‭ ‬مميزة‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬القاري‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الخطوط‭ ‬وتحديدا‭ ‬الحارس‭ ‬العملاق‭ ‬بابكر‭ ‬نياس‭ ‬والمهاجم‭ ‬عمر‭ ‬سيدي‭ ‬بونا‭ ‬والجناح‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬كيتا‭ ‬المحترف‭ ‬في‭ ‬بلجيكا،‭ ‬والوافد‭ ‬الجديد‭ ‬مامادو‭ ‬ديالو‭ ‬لاعب‭ ‬شاتورو‭ ‬الفرنسي‭.‬

وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى،‭ ‬يسعى‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬إلى‭ ‬متابعة‭ ‬انتصاراته‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬المثالي‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬منتخب‭ ‬جزر‭ ‬القمر‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬رادس‭ ‬ثم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬موروني‭.‬

وأشار‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬التونسي‭ ‬فوزي‭ ‬البنزرتي‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬المنتخب‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬فرض‭ ‬أسلوب‭ ‬لعبه‭ ‬وتطوير‭ ‬مردود‭ ‬اللاعبين‮»‬،‭ ‬مبيناً‭ ‬ان‭ ‬‮«‬اختيار‭ ‬اللاعبين‭ ‬لهذه‭ ‬النافذة‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬معايير‭ ‬دقيقة‭ ‬تعتمد‭ ‬الإحصاءات‭ ‬والجوانب‭ ‬البدنية‭ ‬والفنية‭ ‬وكذلك‭ ‬الإنسانية‮»‬‭.‬

وبرغم‭ ‬تأهله‭ ‬المضمون‭ ‬كمضيف،‭ ‬يتطلع‭ ‬المنتخب‭ ‬المغربي‭ ‬الى‭ ‬مواصلة‭ ‬نتائجه‭ ‬القوية‭ ‬عندما‭ ‬يواجه‭ ‬منتخب‭ ‬إفريقيا‭ ‬الوسطى‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الشرفي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬وجدة‭ (‬شرق‭ ‬المملكة‭ ‬المغربية‭) ‬والثلاثاء‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬عينه‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬‮«‬أسود‭ ‬الأطلس‮»‬‭ ‬وليد‭ ‬الركراكي‭: ‬‮«‬غياب‭ ‬زياش‭ ‬ودياس‭ ‬سيمنحنا‭ ‬الفرصة‭ ‬لاكتشاف‭ ‬أنفسنا‭ ‬من‭ ‬دونهما‭ ‬كلاعبين‭ ‬مؤثرين،‭ ‬وهذا‭ ‬الأمر‭ ‬فرض‭ ‬عليّ‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬بدائل‭ ‬بذات‭ ‬القيمة‮»‬‭.‬

ويرنو‭ ‬المنتخب‭ ‬الجزائري‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬انتصارين‭ ‬يرسلانه‭ ‬إلى‭ ‬النهائيات‭ ‬ضد‭ ‬نظيره‭ ‬التوغولي‭ ‬عندما‭ ‬يتواجهان‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬عنابة‭ ‬والاثنين‭ ‬في‭ ‬لومي،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الخامسة‭.‬



