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الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر في شمال قطاع غزة: شهداء وجرحى في قصف ثلاثة منازل

10/9/2024 7:11:00 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة /PNN - استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، في قصف الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة منازل في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف ثلاثة منازل مأهولة بالسكان في منطقة "الهوجا" في مخيم جباليا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

كما استشهد مواطن على الأقل وأصيب آخرون، في استهداف الاحتلال للنازحين أمام بوابة مستشفى "اليمن السعيد" في بلدة جباليا شمال القطاع.

واستشهد 8 مواطنين بقصف الاحتلال مركبة ومجموعة مواطنين عند دوار بني سهيلا ومنطقة معن، شرق خان يونس جنوب القطاع.

والشهداء هم: تامر عبد الله منصور، سناء محمد علي العويطي، أحمد صبحي محمد العويطي، عبد الله إبراهيم شحدة بركة، شامل محمد علي بركة، سومة محمد بارود، أحمد نعمان أبو حليمة، وزهدي الراعي.

وفي وقت سابق، استُشهد 16 مواطنا في قصف طائرات الاحتلال خيام نازحين في بلدة جباليا.

وقال مراسلو "وفا"، إن طائرات الاحتلال قصفت مجموعة من الخيام التي تؤوي نازحين في ساحة مستشفى "اليمن السعيد" في بلدة جباليا، ما أدى إلى استشهاد 16 مواطنا وإصابة آخرين.

كما استشهد المصور الصحفي محمد الطناني وأصيب الصحفي تامر لبد، في استهداف للاحتلال عند دوار أبو شرخ في جباليا، كما أصيب المصور فادي الوحيدي بجروح خطيرة برصاص قناصة الاحتلال.

وأوضحت المصادر الطبية أن عدد الشهداء في قطاع غزة ارتفع منذ فجر اليوم، إلى 64 شهيدا، 50 منهم في شمال القطاع، وأن أكثر من 125 شهيدا ارتقوا خلال 5 أيام من العدوان على شمال القطاع.

وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إخلاء 7 مدارس تابعة لها كانت تؤوي نازحين، في مناطق شمال القطاع، مضيفة أن العدوان على مناطق شمال قطاع غزة أجبرها على إيقاف الخدمات المنقذة للحياة.

وتسبب العدوان وفق "الأونروا" على إبقاء بئرين عاملين فقط من أصل 8 آبار مياه في مخيم جباليا.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,010 مواطنين، وإصابة 97,720 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

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